Wanderausstellung mit Insektenflugsimulator: "BirdLife" wird 100

Naturschutz Die Welt aus der Sicht eines Schmetterlings erleben – ein Simulator machte dies in Riehen möglich Die Naturschutzorganisation BirdLife Schweiz besucht anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens mit der Wanderausstellung «Abheben für die Biodiversität» lokale Sektionen in der deutschen und französischen Schweiz. Dieses Wochenende war sie zu Gast bei der GVVR in Riehen. Maria-Elisa Schrade 25.07.2022

Der Insektenflugsimulator «Abheben für die Biodiversität» ist die Hauptattraktion der Wanderausstellung. Juri Junkov

Im Foyer des Gemeindehauses Riehen stehen zwei mannsgrosse, beflügelte Maschinen mit vergitterten Propellern an ihren Stirnseiten. Die 13-jährige Nora und ihre 12-jährige Freundin Salomé tigern schon vor offiziellem Ausstellungsbeginn um die Infostände, ihre Blicke immer wieder sehnsüchtig auf die aussergewöhnlichen Apparate im Zentrum des Raumes gerichtet.

Die zwei Insektenflugsimulatoren «Birdly Insects» sind die Hauptattraktion der Ausstellung «Abheben für die Biodiversität», mit der die Naturschutzorganisation BirdLife Schweiz anlässlich ihres 100-jährigen Jubiläums bis Ende November 44 ihrer lokalen Sektionen bereist, um über Ökologie und Insekten aufzuklären. An diesem Wochenende, vom 22. bis zum 24. Juli, ist der Naturschutzverein Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz Riehen, kurz GVVR ihr Gastgeber. Im September ist die Ausstellung in Sissach und Therwil zu sehen.

Fliegen, riechen und sehen wie ein Schmetterling

Nach ersten technischen Schwierigkeiten geht’s los: Auf den Bäuchen liegend fliegen Salomé und Nora über virtuelle Blumenwiesen und Gewässer, während ihnen die Propeller kräftigen Wind in die Gesichter wehen. Ein Druck auf den linken Knopf und alles erscheint in milchigem Blau-Violett – Schmetterlinge sehen UV-Licht. Auf der rechten Seite gedrückt werden Duftstoffe freigesetzt. Je nachdem, wie die Mädchen die Flügel stellen, können sie ihre Flugrichtung ändern. Mehrere Erwachsene stehen ringsum und schauen gebannt zu.

Gelegenheit für Lara Toffolon, Mitarbeiterin bei «BirdLife», schnell durch die Ausstellung zu führen, welche sich an den Lebensräumen der heimischen Tier-, Pilz- und Pflanzenarten orientiert. Einige Besucherinnen schliessen sich spontan an und lernen von der jungen Frau Fett- und Magerwiesen zu unterscheiden, erfahren, wie viel Leben in den Gewässer- und Waldrändern steckt, sofern natürliche Übergangszonen bestehen und werden über die Schädlichkeit von Lichtverschmutzung für Mensch und Tier aufgeklärt.

Der braune Pferdeschwanz der jungen Frau wippt auf und ab, während sie mit selbstbewusstem, zielgerichtetem Schritt die einzelnen Stationen abgeht. Toffolon spricht schnell und enthusiastisch, als wolle sie die ungeteilte Aufmerksamkeit ihres Publikums möglichst gut nutzen, ehe dieses wieder zum Trubel in der Saalmitte abschweift.

Die Schweiz ist europäisches Schlusslicht

«Nur sieben Prozent der Landesfläche in der Schweiz sind Schutzgebiete, wir brauchen aber 30 Prozent, wenn wir dem Klimawandel wirksam etwas entgegensetzen wollen», rechnet Toffolon vor und fügt hinzu: «Im europaweiten Vergleich sind wir auf dem letzten Platz.» Deshalb sei es so wichtig, weitere Schutzgebiete einzurichten und miteinander zu vernetzen. Pläne, die ökologische Infrastruktur aufzubauen, habe der Bundesrat jedoch zuletzt auf 2040 verschoben.

Von den in der Schweiz untersuchten Arten befinden sich derzeit laut Bundesamt für Statistik 36 Prozent auf der Roten Liste. Die Ausstellung versucht auf weniger bekannte Exemplare aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel die Gelbbauchunke. In Riehen konnte der GVVR den Neuntöter wieder ansiedeln, ein Vogel, der seine Beute auf Dornen aufspiesst. Als Nächstes wollen die Mitglieder den Wiedehopf wieder anlocken.

Nora und Salomé haben ihre Simulationsflüge beendet. «Es isch mega gsi!», verkündet Nora strahlend und Salomé pflichtet ihr bei: «Abstürzen ist leicht, hoch fliegen viel schwieriger. Aber wenden ging ganz gut.» Vor lauter Flugfieber ist die restliche Ausstellung allerdings etwas in den Hintergrund gerückt.

