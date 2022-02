Neu Online Die wohl grösste Schnitzelbank-Sammlung der Welt Hundert Jahre Basler Humor: Das Schnitzelbank-Comité hat eine wunderbare Datenbank aufgeschaltet. Patrick Marcolli 07.02.2022, 16.00 Uhr

Ein Comité-Bangg: D Dreydaagsfliege (hier ein Bild aus dem Jahr 2019). Bild: Kenneth Nars

Schon länger wurde sie angekündigt, nun ist sie aufgeschaltet: Die Website des Schnitzelbank-Comités. Und die verantwortliche Dame und die fünfzehn verantwortlichen Herren haben nicht zu viel versprochen. Unter www.schnitzelbankbasel.ch findet sich ein wahrer Schatz, ein Schatz des Basler Humors nämlich.

200 Stunden Ton- und Bildaufnahmen

Seit seiner Gründung im Jahr 1921 hat das Comité, «die grösste Organisation für Schnitzelbänke in Basel», fein säuberlich und sehr geschichtsbewusst die jährlichen Erzeugnisse der Bängg unter seiner Schirmherrschaft gesammelt und aufbewahrt.

In den vergangenen hundert Jahren ist somit das zusammengekommen, was als «einzigartiger kultureller Schatz» bezeichnet wird, nämlich rund 3000 Zeedel, 50'000 Verse, ungezählte Bilddokumenten sowie über 200 Stunden Ton- und Filmaufnahmen. Letztere stammen unter anderem aus den Archiven des Schweizer Radios und Fernsehen SRF und reichen bis in die 1940er-Jahre zurück.

Verschlagwortung und Suchmöglichkeiten

Auf der neuen Schnitzel-Datenbank kann gezielt nach einzelnen Bänken und Jahrgängen gesucht werden. Laut der gestrigen Mitteilung des Schnitzelbank-Comités werde die Suchmöglichkeit nach bestimmten Personen und Schlagworten fortlaufend ausgebaut. Die Verschlagwortung der rund 50'000 Versen erfolge «in aufwändiger Handarbeit in mehreren Etappen» und soll bis Ende 2023 abgeschlossen sein.

Bereits jetzt sind alle Verse der Jahrgänge 2015 bis 2021 zu finden und durchsuchbar. Ebenso sind schon die Jahresrückblicke von 1976 bis 2020 zu finden. So lässt sich trefflich wiederholen, was auf der Website festgehalten wird: «Ai du scheeni Daatebangg».