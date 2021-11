Basel hat einen Backstubenweg aber keine Roger-Federer-Strasse

Neubenennung Warum es in Basel einen Backstubenweg, aber keine Roger Federer-Strasse gibt Sieben künftige Strassen in Basel haben einen Namen erhalten. Und auch die künftigen Nutzer der Kaserne kriegen eine neue Adresse. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 09.11.2021, 05.00 Uhr

Willkommen am künftigen Backstubenweg. Nicole Nars-Zimmer

Backstubenweg, Kabelstrasse, Lichtnelkenweg, Nachtkerzenweg und Weinlagerstrasse heissen die neuen Verbindungsstrassen auf dem Lysbüchel-Areal das zurzeit umgestaltet wird. Diese Vorschläge der Nomenklaturkommission segnete die Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann ab. Entsprechende Strassenschilder findet man aber noch kaum. Denn die meisten dieser Strassen existieren erst auf dem Reissbrett.

Bereits physisch vorhanden ist der künftige Backstubenweg. Dieser verbindet Elsässer- und Lysbüchelstrasse auf Höhe des Kultur- und Gewerbehaus Elys. Der Name ist eine Reminiszenz an das Gebäude, das bis vor wenigen Jahren von Coop als Grossbäckerei und Konditorei genutzt wurde. «Wir haben versucht, ein Grundthema für das Lysbüchel-Areal zu finden», sagt Paul Haffner, Präsident der Nomenklaturkommission. Mit Blick auf die Vergangenheit des Gebietes habe man sich für Namen mit Bezug auf das Gewerbe entschieden. Entsprechend hat eine weitere geplante Strasse – aktuell noch eine Brache – den Namen Kabelstrasse erhalten. Dies nimmt Bezug auf das Recycling-Unternehmen, das früher an diesem Standort beheimatet war. Für die Verbindung wurde auch der Name «Altmetallstrasse» diskutiert. Die Kabelstrasse befindet sich im nördlichen Bereich des Areals, wo auch künftig Gewerbe angesiedelt werden soll.

Neben dem Gewerbe wurde auch die hiesige Flora berücksichtigt. Der Lichtnelken- und der Nachtkerzenweg erinnern an zwei typische Pflanzen auf dem Areal. Die beiden Strassen führen zum künftigen Saint-Louis-Park – eine 22'000 Quadratmeter grosse öffentliche Grünfläche mit Erholungs- und Naturschutzflächen als Ersatz der bisherigen ökologischen Zonen.

Kasernenhof und Wettsteinhäuschen

Ausser dem Lysbüchel-Areal hat die Nomenklaturkommission auch noch weitere Benennungen vorgenommen. So heisst der Innenhof der Kaserne, künftig – wenig überraschend – offiziell Kasernenhof. Rechtlich gesehen war der Innenhof bisher Land im Besitz des Kantons und hatte offiziell keinen Namen. Nun wird er zu Allmend umfunktioniert. Damit erhalten auch die künftigen Nutzer im Hauptbau, der aktuell renoviert wird, eine neue Adresse.

Auf der Hand liegt auch die künftige Bezeichnung für die Grünanlage nördlich der Kreuzung Claragraben/Riehenstrasse. Diese heisst künftig «Beim Wettsteinhäuschen». Dies mit Bezug auf das wohl älteste Wochenendhaus der Stadt. Der fünf mal fünf Meter kleine Fachwerkbau von 1571 war angeblich früher im Besitz der Familie Wettstein und diente später als Künstleratelier.

Mehr Strassen mit Frauennamen

Zuletzt beschäftigte sich die Nomenklaturkommission auch mit einem Weg, der durch die künftige Überbauung auf dem Areal des früheren Radiostudios auf dem Bruderholz führt. Hier hat die Kommission einen überraschenden Ansatz gefunden und den Weg nach der Basler Schauspielerin und Radiomoderatorin Helli Stehle benannt. Die Idee sei aufgekommen, weil ein klarer Bezug zum Areal bestehe. Stehle wirkte während des Zweiten Weltkriegs als erste weibliche Ansagerin und Nachrichtensprecherin bei Radio Beromünster, da ihre Kollegen in den Aktivdienst eingezogen wurden. «Wir wollen auch Frauennamen forcieren», sagt Haffner.

Am Walkeweg sollen künftige Strassen deshalb Frauen gewidmet werden, die für Basel eine Pionierinrolle eingenommen haben. Bereits beschlossene Sache ist, dass der zentrale Platz auf dem Areal nach der feministischen Vordenkerin Iris von Roten benannt wird – auch mit Blick auf das Frauenstimmrecht, das sich 2021 zum 50. Mal jährt. Weitere Strassennamen sollen im Frühling kommuniziert werden.

Für Strassenbenennungen in Frage kommen Personen, die einen klaren Bezug zu Basel haben, wie zuletzt etwa Hermann Hesse oder Anne Frank und die verstorben sind. Entsprechend winkt Haffner auch ab bei der regelmässigen Forderung nach einer Roger Federer-Strasse.