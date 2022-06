«Flugzug» erhält modernste Züge, doch Pro Bahn ist nicht happy

Neubeschaffung «Flugzug» erhält modernstes Rollmaterial – doch Pro Bahn ist nicht zufrieden Auf dem IR36 zwischen Basel SBB und Zürich-Flughafen rollt ab Dezember die «Mouette», der neueste Zug der SBB. Die Kompositionen seien eigentlich nur für den Regionalverkehr konzipiert worden, kritisiert Pro Bahn Nordwestschweiz. Gerade beim Flugzug brauche es mehr Gepäckablagen. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 22.06.2022, 05.00 Uhr

Hätte eigentlich woanders verkehren sollen: Visualisierung des neuen Mouette-Triebzugs von Stadler. zvg

Der «Flugzug», also der Interregio 36 zwischen Basel SBB und Zürich-Flughafen, erhält neues Rollmaterial. Einmal mehr. Die SBB planen für diese Verbindung eine Premiere. Doch nicht alle sind zufrieden mit dem vorgesehenen Fahrzeugtyp. Für Lorenz Degen, Präsident von Pro Bahn Nordwestschweiz, steht fest: «Der ‹Flugzug› ist das Stiefkind der SBB.»

Die Linie über die Bözberglinie soll ab Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 von den neuen Triebzügen namens Mouette bedient werden. Das ist ein Fernverkehrszug von Stadler Rail, von dem die SBB vorerst sieben Stück beschaffen. Basel–Zürich-Flughafen wird die erste Strecke sein, auf der die «Möwe» fährt.

Die Mouette wurde 2019 von Pro Bahn kritisiert

Nicht begeistert vom künftigen Verwendungszweck der Mouette-Züge ist Pro Bahn Schweiz, die Interessenvertretung der Kundinnen und Kunden im öffentlichen Verkehr. Schon 2019, kurz nach der Präsentation der «Möwe», hiess es im «Info Forum», der Zeitschrift von Pro Bahn, bei der Mouette handle es sich eigentlich um Regionalverkehrszüge. Die Mouette basiere nämlich auf dem Modell Flirt, das unter anderem auf Strecken der Regio-S-Bahn verkehrt.

In der Schweiz gibt es, grob eingeteilt, vier Zuggattungen: den Intercity (Kurzform IC), den Interregio (IR) sowie den Regionalexpress (RE) und die S-Bahn. Während die IC-Züge zwischen Zentren tätig sind, verbinden die Interregios, wie ihr Name schon sagt, Regionen; trotzdem zählen beide Gattungen zum Fernverkehr. Hier setzt die Kritik von Pro Bahn an. Im besagten Beitrag im «Info Forum» heisst es:

«Es ist eine Tatsache, dass erneut Züge als Fernverkehrszüge eingesetzt werden, die für den S-Bahn- und Regionalverkehr geplant wurden.»

Beim «Flugzug» ist schon heute Rollmaterial zu sehen, das eigentlich nicht für den Fernverkehr vorgesehen war: der Regio-Dosto, die Version des Doppelstockzugs (Dosto) mit Bestimmungszweck Regionalverkehr.

Das ist für jene Passagiere, die zum Flughafen reisen, ärgerlich. In Regionalzügen – das liegt in der Natur der Sache – gibt es weniger Platz für Gepäck. Auch sind die Sitze in der Regel weniger bequem.

«Platz für schweres Gepäck»: Die SBB preisen den neuen Zug an. Pro Bahn setzt ein Fragezeichen. zvg

Der IR36, der stündlich verkehrt, geniesst bei den SBB nicht oberste Priorität. Das zeigte sich zuletzt im September 2020. Wegen Lokführermangel fielen monatelang Verbindungen aus. Der IR36 sei auch bei Pro Bahn «ein leidiges Thema», wie Lorenz Degen von Pro Bahn Nordwestschweiz ausführt. Vor Jahren hätten die SBB den früheren Halt in Pratteln aufgehoben:

«Schon das war ein schmerzlicher Verlust.»

Lange wird die Mouette nicht verkehren zwischen Basel und Zürich-Kloten. Der Zug hätte ursprünglich Bern mit La Chaux-de-Fonds verbinden sollen. Doch da die BLS 2019 die Konzession für diese Strecke erhielt, mussten die SBB ein neues Einsatzgebiet suchen – und fanden es auf Bözberglinie.

Die «Möwe» fliegt ab 2025 weiter – was folgt danach?

Das sei eine vorübergehende Lösung bis 2025, teilt die SBB-Medienstelle mit. «Diese Übergangsnutzung ermöglicht, die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes auf dieser Strecke bereits ab 2023 zu erfüllen (Niederflureinstieg).» Zu den Bedenken, die «Möwe» habe zu wenig Gepäckabstellfläche, sagen die SBB:

«Es gibt unter den Sitzplätzen Stauraum für Gepäck, weil die Sitze ohne Stützfuss montiert sind. Über den Sitzen hat es Platz für weiteres, weniger schweres Gepäck.»

Es gebe zudem Zonen für Velos, die nach Möglichkeit als Gepäckabstellfläche dienen können.

Bei Pro Bahn fragt man sich derweil, welchen Typ die SBB für den IR36 nach 2025 aus dem Hut zaubern. Die SBB teilen lediglich mit:

«Danach werden doppelstöckige Züge für diese Verbindung eingesetzt.»

Die «Möwe» wird auch nach 2025 in Basel SBB zu sehen sein. Der Zug ist für den IC51 Basel–Biel vorgesehen. Was auch keine Regional-, sondern sogar eine Intercity-Strecke ist.

