Weg von rechtsbürgerlich: Basler Gewerbeverband vor dem Umbruch

Neue Chefs in den Startlöchern Weg vom rechtsbürgerlichen Lobbying: Basler Gewerbeverband vor dem Umbruch Am 14. September wird der neue Direktor vorgestellt, eine Woche später Hansjörg Wilde als Präsident gewählt. Gemässigte Bürgerliche wünschen sich nicht nur einen Personal- sondern auch einen Richtungswechsel. Hans-Martin Jermann und Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vom Vorstand als Präsident vorgeschlagen: Der ehemalige Riehener Gemeindepräsident Hansjörg Wilde. Kenneth Nars

Bei seinem vermutlich letzten grossen Auftritt hat der Basler Gewerbedirektor Gabriel Barell einmal mehr kein Blatt vor den Mund genommen: An der Gewerbetagung am Donnerstagabend im Volkshaus kritisierte er die Spitzen von LDP, FDP und Mitte, die bei den nationalen Wahlen im Herbst 2023 keine Allianz mit der SVP eingehen wollen. Die bürgerlichen Parteien sollten doch bitte über ihren Schatten springen, anstatt in Schönheit zu sterben. Dafür erhielt der abtretende Gewerbedirektor Applaus.

Der abtretende Gewerbedirektor Gabriel Barell. Nicole Nars-Zimmer

Hinter vorgehaltener Hand äusserten Bürgerliche aber auch Unverständnis darüber, an einem Anlass des Gewerbes angeschnauzt zu werden. Die von Barell angesprochenen Parteichefs Patricia von Falkenstein (LDP), Johannes Barth (FDP) und Balz Herter (Mitte) waren bei dem Anlass mit über 450 Gästen gar nicht erst zugegen. Was durchaus als Indiz für eine Entfremdung der klassischen bürgerlichen Parteien vom grossen städtischen KMU-Verband gesehen werden kann.

Der Wunsch nach einem Brückenbauer ist gross

Gemässigte Bürgerliche erhoffen sich vom anstehenden Personalwechsel an der Verbandsspitze auch einen Richtungswechsel: Weg von der rechtsbürgerlichen Politlobby-Organisation, die sich ohne Unterlass zu mehr oder weniger gewerberelevanten Themen wie Parkplätzen, Wohnschutz, Baumfällungen sowie zur nationalen «No Billag»-Initiative äussert. Zurück zu einem klassischen Wirtschaftsverband, der sich wieder stärker um Berufsbildung, Gewerbeflächen, Fachkräftemangel sowie um Serviceleistungen für die Mitglieder kümmert.

Nach Barell, der für eine konfrontative Politik stand, wünschen sich viele einen Brückenbauer – oder eine Brückenbauerin – vom Schlage der ehemaligen Gewerbedirektoren Christoph Eymann (LDP) oder Peter Malama (FDP). Der designierte neue Verbandspräsident Hansjörg Wilde, der am 20. September von den Delegierten gewählt werden wird, liess im Frühjahr in einem Gespräch bei «Telebasel» eine Kurskorrektur anklingen.

Der Gewerbeverband teilte mit der Rücktrittsankündigung von Präsident Marcel Schweizer (FDP) im Februar mit, dass parallel auch Direktor Barell nach knapp zehn Jahren die operative Führung abgeben werde. Dies, weil im Verband Präsident und Direktor traditionell «ein aussergewöhnlich gut eingespieltes Team» seien. Dies bedeutet auch, dass nun ein Direktor gesucht ist, der gut zu Wilde passt. Dieser trat Ende April nach acht Jahren als Gemeindepräsident von Riehen zurück. Wilde ist parteilos, aber gilt als SVP-nah. Der langjährige Präsident der Basler Elektroinstallationsfirmen ist ein Vollblut-Gewerbler.

Vize Baumgartner könnte neuer Direktor werden

Offizielle Informationen zur Neubesetzung des Direktor-Postens sind im Moment keine erhältlich. Die bz weiss aber: Am 14. September will der Gewerbeverband der Öffentlichkeit den neuen Direktor vorstellen. Auch wenn der Vorstand diesen formell erst am Vortag wählt, darf davon ausgegangen werden, dass die Barell-Nachfolge heute bereits feststeht. Vieles spricht für dabei eine interne Lösung.

Bald neuer Gewerbedirektor? FCB-Vereinspräsident Reto Baumgartner. Claudio Thoma

Der Name, der am häufigsten genannt wird, ist jener von Reto Baumgartner. Der 55-Jährige langjährige Mitarbeiter des Gewerbeverbands amtet aktuell als Vizedirektor und ist für den Bereich Berufsbildung zuständig. Der ehemalige Fussballer war 1994 Teil der legendären Aufstiegsmannschaft des FCB. Öffentlich bekannt ist er vor allem wieder, seit er im November 2020 das Vereinspräsidium des FC Basel 1893 übernommen hat. Baumgartner steht für klassische Verbandswerte und ist in der Stadt bestens vernetzt. Das spräche für ihn als Direktor. Er war gestern Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Formell kurios ist die Tatsache, dass der neue Gewerbeverbandsdirektor eine Woche vor seinem Präsidenten gewählt wird. Immerhin ist der designierte Präsident Wilde aber Mitglied der von Miriam Baumann (Läckerli Huus) präsidierten Findungskommission für den Direktorenposten. Es ist davon auszugehen, dass Hansjörg Wilde da seinen Einfluss auf die Wahl geltend gemacht hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen