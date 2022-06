Neue Fachstelle Klima Herr Berger, wie lange hat Basel-Stadt noch Zeit, um Netto-Null zu erreichen? Till Berger leitet seit Anfang Juni die neu geschaffene Fachstelle Klima von Basel-Stadt. Im Interview spricht er über seine Aufgaben, die Klimaschutzstrategie des Kantons und wie er persönlich das Klima schützt. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Till Berger leitet seit Anfang Juni die neu geschaffene Fachstelle Klima in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Die Basler Fachstelle Klima wurde neu geschaffen. Sie sind der erste Leiter. Was ist Ihre Aufgabe?

Im Wesentlichen geht es um die Umsetzung der Klimagerechtigkeitsinitiative. Die Fachstelle soll diese koordiniert in Basel-Stadt umsetzen. Wir werden eine Strategie entwerfen, aber wir können den Klimaschutz nicht nur auf Verwaltungsebene abhandeln. Das muss über den gesamten Kanton hinweg passieren, mit allen Playern. Dazu gehört auch eine einheitliche Klima-Kommunikation. Sie soll die Identität der Klimabewegung mit einer klaren Botschaft unterstreichen.

Sie nennen den Begriff Klimaschutz, ein Schlagwort. Aber was heisst das für Sie?

Netto-Null. Die grosse Frage lautet hier, bis wann? Die Klimagerechtigkeitsinitiative sagt bis 2030. Die Regierung schlägt im Gegenvorschlag bis 2040 vor.

Was halten Sie für realistisch?

Da will ich nichts vorwegnehmen. Ich bin erst seit Anfang Juni in meiner Position. Ein gutes Datum ist natürlich schon früher als später, das ist logisch. Die Temperatur steigt, das heisst, wir müssen so schnell wie möglich zu Netto-Null. Klar ist aber, es ist immer eine Frage der Kosten. Je früher der Termin ist, desto eher müssen wir auf die CO2-Kompensation zurückgreifen und das verursacht zusätzliche Kosten.

Sie wohnen seit einigen Jahren in Basel. Wie erleben Sie das Klima in der Stadt?

Ich habe Basel sehr gerne gewonnen. In der Coronazeit waren wir viel hier, haben die verschiedenen Spielplätze und Grünflächen zu schätzen gewusst. Generell haben wir in Basel mehr Temperaturzunahme, da ist mir natürlich aufgefallen, dass wir im Winter hier kaum Schnee haben und im Sommer die Hitze gross ist. Darum ist es wichtig und angebracht, beim Klimaschutz vorwärtszumachen, sodass wir ein angenehmes Stadtklima behalten können.

«Ich will, dass meine Tochter in einer guten Welt aufwachsen kann», sagt Till Berger. Nicole Nars-Zimmer

Wie schützen Sie denn persönlich das Klima?

Der Klimaschutz liegt mir seit meiner Jugend am Herzen. Er ist mir auch wichtig für meine Tochter, ich will, dass sie in einer guten Welt aufwachsen kann. Wir haben darum kein Auto und vermeiden Flugreisen. Meine Frau ernährt sich vegan, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Vegetarier. Ich wechsle aber immer mehr zur veganen Ernährung – einzig beim Käse fällt es mir noch schwer. Allgemein setzen wir bei technischen Geräten oder auch Kleidungsstücken auf Langlebigkeit. Wir versuchen ein nachhaltiges Konsumverhalten zu haben und nicht auf Trends zu setzen. Und wir sind meist mit unseren Elektrovelos unterwegs.

Basel-Stadt ist ein kleiner Kanton. Wir können die Problematik nicht alleine hier lösen. Wie sieht die Zusammenarbeit grenzübergreifend aus?

Wir können nicht an unseren Grenzen Schluss machen, das ist klar. Gerade wenn es um Verkehrsplanung oder um das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Wohnen geht. Aber unser Kanton kann eine Vorbildfunktion übernehmen. Basel ist sehr dicht besiedelt, wir haben darum weniger Optionen für die Erzeugung erneuerbarer Energien als andere Kantone. Die vielen Dachflächen und Fassaden können natürlich genutzt werden, aber nur mit diesen Potenzialen wird es nicht möglich sein, den heutigen Energiebedarf zu decken. Also ist nicht nur Netto-Null wichtig, sondern auch, wie viel Energie wir einsparen und ausserhalb des Kantons erzeugen können.

Wo liegen also die wirklichen Schwerpunkte, in denen Basel noch mehr Vorbild sein kann?

Es muss an allen Stellschrauben gedreht werden. Ob in der Industrie, beim Verkehr, beim Wohnen, beim Bauen. Basel steht dabei vor den gleichen Problemen wie andere Städte und Kantone. Nur verteilen sich die Schwerpunkte unterschiedlich. In Zürich etwa ist der Anteil des Verkehrs sehr gross für die Klimabilanz, in Basel ist dieser deutlich kleiner. Vorweisen können wir sicher, dass etwa der Strom im Kanton zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Und wir bauen das Potenzial weiter aus, auch wenn es natürlich schneller gehen könnte. Basel ist aber auch Industriestadt, dort wird viel Energie gebraucht und ein erheblicher Teil davon ist noch fossil.

Was kann der Kanton bei der Industrie machen?

Hier ist derzeit der Bund im Lead, der Kanton in der Vollzugsrolle. Es gibt aber bezüglich der Zielvereinbarungen Handlungsmöglichkeiten. Es sollen ambitionierte Ziele mit ambitionierten Zielhorizonten gesetzt werden. Und wir müssen der Industrie Lösungen anbieten, sodass sie ihren Energiebedarf erneuerbar decken kann.

Sie haben Themen wie Wirtschaft, Bau, Verkehr angesprochen. Heisst das, Sie als Leiter der Fachstelle Klima sitzen bei allen Departementen mit am Tisch, wenn geplant wird?

Sicher nicht in allen Detailfragen. In erster Linie geht es darum, dass wir die Klimaschutzstrategie in Zusammenarbeit mit allen Ämtern und Fachstellen entwickeln. Und auch, das ist ein Wunsch von mir, dass Externe wie Vertretende der Wirtschaft, der Verbände und der Zivilgesellschaft eingebunden werden. Die Strategie kann nur erfolgreich sein, wenn alle am gleichen Strick ziehen.

Bis wann soll die Klimaschutzstrategie fertig sein?

Eine sehr gute Frage.

Das heisst, es gibt noch keine Antwort darauf.

Ja, tatsächlich. Es hängt davon ab, wie schnell wir mit den Akteurinnen und Akteuren innerhalb der Verwaltung vorankommen. Die Gespräche dazu laufen erst an. Das Ziel ist aber, die Strategie möglichst rasch fertigzustellen. Ein Zeitraum von zwölf bis fünfzehn Monate ist dafür realistisch.

Schwammstadt, Entsiegelung und Begrünung: Diese und weitere Schwerpunkte setzt Till Berger mit seiner Fachstelle Klima. Nicole Nars-Zimmer

Wie gross ist das Team, das an der Strategie arbeitet?

Neben mir wurden zwei Personen bereits rekrutiert, sie beginnen ihre Arbeit im September. Noch hängig sind weitere zwei Stellen, die im Rahmen des Budgets 2023 vom Grossen Rat noch genehmigt werden müssen.

Die Entstehung der Fachstelle geht zurück auf den Wahlkampf von Regierungspräsident Beat Jans (SP). Er wollte das Amt für Umwelt und Energie ins Präsidialdepartement holen. Das gelang zwar nicht, dafür hat er nun Ihre Abteilung ins Leben gerufen.

Die Verortung der Fachstelle im Präsidialdepartement ist für mich genau richtig. Das Amt für Umwelt und Energie hat natürlich eine zentrale Rolle, das ist unbestritten. Aber es geht eben auch um Stadt- oder Verkehrsentwicklung und den Antrieb der Kreislaufwirtschaft. Das Thema Klima betrifft nicht nur die klassischen Bereiche wie Energie, sondern auch die Gesundheit. Wir müssen es gesamtheitlich anschauen und alle Aspekte berücksichtigen.

Welche Verdienste haben die Klimaproteste und der Klimanotstand?

Sie haben die Wahlen von 2020 eindeutig beeinflusst. Sie führten zur Spezialkommission Klima im Grossen Rat. Die hat eine wichtige Grundlage für meine Fachstelle gelegt. Wir sollen nun alles, was in Bewegung gesetzt wurde, in einer schlagkräftigen Strategie kanalisieren, die möglichst rasch und sinnvoll zu Netto-Null führt.

Auffallend ist, die Bevölkerung diskutiert selten über die umfassende Strategie. Vielmehr sorgen der Umbau der Freien Strasse oder der komplett versiegelte Messeplatz für Diskussionen. Wie reagieren Sie auf die Kritik?

Zukünftig müssen wir die Aspekte Klimaschutz und Klimaanpassung noch stärker ins tägliche Handeln der Verwaltung reinbringen. Wir müssen schauen, dass, wenn irgendwo der Boden aufgerissen wird, wenn Plätze neu gestaltet werden, sie eben nicht versiegelt werden. Sondern nach dem Prinzip Schwammstadt durchlässig bleiben.

Rennen Sie damit offene Türen ein?

Das kann ich noch nicht abschliessend beurteilen. Die ersten Gespräche haben gezeigt, dass etwa gerade die Schwammstadt ein Ziel von Basel-Stadt ist. Ebenso die Begrünung und die klimafreundliche Gestaltung der Stadt.

