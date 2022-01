Neue Grossratspräsidentin Die eingemittete Grüne Jo Vergeat wird am Mittwoch mit 27 Jahren zur jüngsten Grossratspräsidentin in der Geschichte des Kantons Basel-Stadt gewählt. Der politische Aufstieg der Jungen Grünen ist kometenhaft verlaufen – und das hat gute Gründe. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Jo Vergeat im Botanischen Garten der Universität Basel: Hier verbrachte die mitten in der Stadt aufgewachsene Politikerin schon als Mädchen ihre Freizeit. Kenneth Nars

Jo Vergeat hat für den Porträttermin den Botanischen Garten der Universität Basel ausgesucht. Nicht nur, weil sich hier selbst an diesem nassgrauen Januartag Fotos in sattgrüner Umgebung schiessen lassen. Sondern vor allem, weil dieser Ort viel über die Junge Grüne aussagt, die am Mittwoch zur jüngsten Präsidentin des Basler Grossen Rates aller Zeiten gewählt wird. Die Geografie- und Soziologiestudentin schreibt ihre Masterarbeit über den Stellenwert der Bäume in der Stadt. Schon als Mädchen verbrachte sie gerne Zeit in dieser grünen und exotisch anmutenden Oase mitten in Basel.

In einem Dorf mitten in der Stadt aufgewachsen

Vergeat hat ganz in der Nähe, im engen Imbergässlein, ihre Kindheit und Jugend verbracht. Ihre Eltern hatten das Glück, in den frühen 1980er-Jahren mitten in der Grossbasler Altstadt ein kleines Haus aus dem 14. Jahrhundert zu mieten. «Ich bin in einem Dorf mitten in der Stadt aufgewachsen», sagt sie. Behütet, privilegiert, in guter Nachbarschaft. «Wenn Du hier wohnst, dann bist Du an der Fasnacht entweder voll dabei oder Du fährst weg in die Skiferien.» Die Familie Vergeat entschied sich für ersteres. Der Papa ist Laternenmaler, die Mutter leitet ein Schyssdräggziigli – die beiden führen übrigens auch das Hoosesagg Museum –, Jo trommelt seit ihrer Kindheit bei der Pfluderi Clique.

Ihre Herkunft und die Liebe zur Fasnacht helfen zu erklären, wo die 27-Jährige weltanschaulich steht und wie sie politisiert: Sie ist ein Spross des Bildungsbürgertums, das diese Stadt seit langem prägt und trägt. Umweltbewusst, umgänglich, in sozialen Fragen progressiv, aber nicht revolutionär. Wenn sie wissen wolle, was gesellschaftlich gerade bewege, dann rede sie auch mit ihren Freundinnen und Freunden in der Clique. Sie seien ihr bester Spiegel, sagt Vergeat. «Traditionen erden uns, auch mich. Das heisst nicht, dass diese sich nicht verändern können und auch sollen.»

Fasnacht und der FCB sind ihre Religion

Jo Vergeat lebt die Stadt «durch und durch», wie sie sagt. Neben der Fasnacht ist die Urbaslerin seit Kindsbeinen ein leidenschaftlicher FC Basel-Fan, im Herbst 2020 kandidierte sie im Rahmen der «Yystoo»-Bewegung für den Vereinsvorstand. Sie singt im Chor Basel und ist seit Jahren in der Basler Kulturszene unterwegs, früher im Sommercasino und im Sud heute eher im Viertel, im Renee oder in der Kaserne. Über die Jugendkultur kam sie denn auch in die Politik: Als 2015 den Clubs Nordstern, Hinterhof und Garage die Schliessung drohte, rief sie die Facebook-Gruppe «Bebbi wach uff» ins Leben, die bald 6000 Follower hatte und in einem erfolgreichen Dialog zwischen Clubbetreibenden und Anwohnenden mündete.

Damit war ihre Politkarriere lanciert. Als Geschäftsführerin der Lobbyorganisation «Kulturstadt Jetzt» (von 2017 bis 2021) und Vorstandsmitglied des Jugendkulturfestivals (seit 2018) konnte sie sich in bekannten Institutionen profilieren. Bereits 2016 erzielte die bestens vernetzte Jungpolitikerin bei den Grossratswahlen einen Achtungserfolg, im Februar 2019 rückte sie dann mit knapp 25 für Grünen-Urgestein Michael Wüthrich ins Parlament nach. Bereits im Spätherbst desselben Jahres wurde sie zur Präsidentin der Spezialkommission Klimaschutz gewählt, die vor wenigen Wochen mit der Überweisung zahlreicher Vorstösse an die Regierung ihre Arbeit abgeschlossen hat. Im Januar 2021, nach knapp zwei Jahren im Parlament, folgte die Wahl zur Statthalterin.

In der Maturklasse hiess es, Jo werde mal FCB-Präsidentin

In der Regel kommen Basler Parlamentarierinnen und Parlamentarier erst nach vielen Jahren verdienstvoller Arbeit ins Ratsbüro und damit in die Nähe des Präsidiums. Dessen ist sich Vergeat bewusst: «Es ging alles sehr schnell.» Würde sie in diesem Tempo weiterfahren, so wäre eine Kandidatur bei den Basler Regierungswahlen 2024 die logische Konsequenz. Doch soweit in die Zukunft mag Vergeat derzeit nicht denken. Ob sie als Teenager davon geträumt habe, mal Bundesrätin zu werden? Sie habe schon die Vorstellung gehabt, mal eine erfolgreiche Berufsfrau zu werden. In ihrer Maturklasse habe es geheissen, die Jo werde mal FCB-Präsidentin.

«Wenn Sie mich vor zwei Jahren gefragt hätten, was ich politisch gerne mal sein möchte, dann hätte ich geantwortet: Basler Grossratspräsidentin.»

Sie sei schon ehrgeizig, räumt Vergeat ein. Im Gegensatz zu anderen – gerade jüngeren Politikerinnen und Politikern – wirkt sie gegen aussen aber nicht übertrieben beflissen oder gar verbissen. «Der Respekt anderen gegenüber ist für mich zentral. Ich möchte nahe an den Menschen sein, auch wenn diese eine andere Meinung haben», sagt sie. Mutter Dagmar Vergeat bestätigt: «Jo ist eine gute Vermittlerin. Sie sucht immer den Konsens – auch in der Familie.» Das erklärt auch, weshalb sie als Newcomerin die bedeutende Klimaschutzkommission leiten durfte. Vergeat musste sich von der Bewegung Klimastreik Kritik gefallen lassen. Enttäuschend seien die Forderungen im 136-seitigen Kommissionsbericht, schrieben sie Mitte Dezember im Vorfeld der Grossratsdebatte.

Sie wirkt wie eine «Realo-Grüne», auch wenn sie damit wenig anfangen kann

Die Grossrätin der Jungen Grünen, die sich den Klimastreikenden verbunden fühlt, schien mit ihrer Rolle als Präsidentin des überparteilichen Gremiums gleichwohl nicht zu hadern. «Unser Klimabericht löst nicht alle Probleme. Doch er bietet einige wichtige Massnahmen», sagte sie im Dezember im Parlament. Das klang sehr nach Realo-Grüner. Ein Begriff, mit dem Vergeat wenig anfangen kann. Sie sagt stattdessen: «Ich glaube an die Politik. Nur im Rahmen einer breiten demokratischen Auseinandersetzung können wir die Klimakrise gesellschaftsverträglich lösen.»

«Jo ist eine gute Vermittlerin. Sie sucht immer den Konsens», sagt Mutter Dagmar Vergeat. Kenneth Nars

Kommissionskollege und FDP-Grossrat Luca Urgese lobt das grosse Engagement Vergeats: Die Leitung der Kommission sei sehr anspruchsvoll gewesen, auch weil es darin nicht an starken Persönlichkeiten gemangelt habe. «Sie hat das sehr gut gemacht», findet Urgese. Obwohl die Grüne ganz anders ticke, habe er immer gut mit ihr reden und verhandeln können. Einen Kritikpunkt fügt der Freisinnige aber noch an: Für ihn sei noch nicht ganz fassbar, was eigentlich das Markenzeichen Vergeats sei. Ist sie nun Kulturpolitikerin oder doch eher Klimapolitikerin? Als ihr bisher grösster Erfolg als Parlamentarierin gilt interessanterweise ihre an die Regierung überwiesene Motion für das Stimmrechtsalter 16.

Jedenfalls wirkt Vergeat mit ihren 27 bereits sehr abgeklärt. Dass sie wegen des Statthalteramts und des nun folgenden Präsidiums quasi zwei Jahre politisch ausser Gefecht gesetzt ist, kommentiert sie mit Schulterzucken: Im Vorfeld habe sie sich das schlimmer vorgestellt. Schliesslich habe sie noch immer die Arbeit in der Kommission; deren Bedeutung werde in der Öffentlichkeit oft unterschätzt.

«Und was die Voten im Rat angeht: Fast alles, was ich im Statthalter-Jahr selber gerne eingebracht hätte, hörte ich von meinen Ratskolleginnen und -kollegen – und das nicht schlechter.»

Doch wie fühlt sie sich eigentlich angesichts der Tatsache, dass sie als jüngste Grossratspräsidentin Basler Stadtgeschichte schreibt: Ihr sei nicht so wichtig, dass sie selber das sei, sagt sie. Aber es sei wichtig, dass das mittlerweile möglich ist. Ihre Wahl kommt sicher auch nicht zufällig: Auch das Basler Parlament ist – wie etwa auch das Bundesparlament – in den vergangenen Jahren jünger, weiblicher, diverser geworden. Diese erfreuliche Entwicklung müsse fortgesetzt werden – auch um die Demokratie zu stärken: Die Institutionen in unserem Staatswesen könnten nur erfolgreich sein, wenn sich die Leute selber vertreten fühlen. «Die Politik ist für meinen Geschmack noch zu elitär und eintönig. Ich wünsche mir, dass sich unter anderem noch mehr Menschen mit Migrationshintergrund und mehr Menschen mit Berufslehre engagieren.»

Vergeat machte das eigene Schicksal bewusst öffentlich

Jo Vergeat überlegt sich derzeit zwei Mal, zu welchen Themen sie sich in den sozialen Medien äussert. Zu kantonalen Vorlagen gibt sie keine persönlichen Empfehlungen ab. Bei übergeordneten Fragen fällt es ihr allerdings manchmal schwer, sich zurückzuhalten. Kurz vor Weihnachten kritisierte sie auf Twitter die von SVP-Frauen mit zwei nationalen Initiativen geforderte Reduktion der Schwangerschaftsabbrüche. Für Aufsehen sorgte vor allem Vergeats Bekenntnis, dass sie selber einmal eine Abtreibung durchgeführt habe. Sie sei schockiert über das Frauenbild, das hinter der Forderung nach einer dreitägigen Bedenkzeit vor einem Abbruch stehe, sagt Vergeat. Sie habe ihr eigenes Schicksal bewusst öffentlich gemacht. «Ich wollte damit zeigen, dass ich nicht nur dann Stellung beziehe, wenn andere betroffen sind.»

Vergeat macht das Persönliche zum Politischen – ein aktivistischer Ansatz, der vor allem unter jungen Politikerinnen und Politikern aus dem linken Lager heute gang und gäbe, aber im Polit-Establishment noch immer eher verpönt ist. Ihr gehe es nicht darum, anzuecken oder aus Prinzip mit Tabuthemen zu provozieren. Umgekehrt schränke sie sich aber auch nicht selber ein, wenn sie eine Äusserung für wichtig und richtig halte. Darin zeigen sich auch ein gesundes Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis, um das Vergeat einige ältere Politikerinnen und Politiker beneiden dürften.

