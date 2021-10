Neue Monografie Fritz Hauser, Baumeister des Roten Basel und wichtigster Basler Politiker im 20. Jahrhundert Der Sozialdemokrat Fritz Hauser (1884-1941) hat als Erziehungsdirektor Basel in der Zwischenkriegszeit das «Rote Basel» geprägt und war insgesamt einer der wichtigsten Basler Politiker im 20. Jahrhundert. Der Historiker Charles Stirnimann beleuchtet in einer neuen Monografie Hausers Wirken. Charles Stirnimann Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Fritz Hauser spricht an der 1. Mai-Feier 1935 auf dem Marktplatz. Bild: Lothar Jeck

«Die sozialen Einrichtungen wollen wir ausbauen. Wir werden weiter bauen, um der Arbeitslosigkeit Herr zu werden.» Dieses «Bauprogramm» bekräftigte Regierungsrat und Nationalratspräsident Fritz Hauser am 1. Mai 1938 auf dem Basler Marktplatz, wo sich trotz schlechter Witterung Tausende versammelt hatten. «Basel baut auf!», lautete der Titel der Wahlbroschüre, die den triumphalen Wahlsieg der sozialdemokratischen Regierungsmehrheit im Februar 1938 eingeläutet hatte.

Darin waren die grossen Basler Baustellen fotografisch festgehalten und die Zusammenhänge von Staatsfinanzen, Arbeitsbeschaffungsprojekten und Abbau der Arbeitslosigkeit dem Wähler offensichtlich erfolgreich präsentiert worden. Seit Frühjahr 1935 war Hauser, nach heftig umkämpfter Wiederwahl, unbestrittener intellektueller Kopf und «starker Mann» der sozialdemokratischen Regierungsmehrheit des Roten Basel.

Das Stadtbild prägte der Baumeister des Roten Basel durch den Neubau des Kunstmuseums im Jahre 1936 und die Erstellung des neuen Kollegiengebäudes der Universität im Jahre 1939, wo er mit der ihm eigenen Nonchalance, mit der rechten Hand im Hosensack, unter den Linden am Petersplatz dem Rektor Ernst Staehelin mit der Linken den Hausschlüssel des neuen Kollegiengebäudes überreichte.

Herausragende politische Figur der Zwischenkriegszeit

Fritz Hauser war eine charismatische Persönlichkeit. Nach seiner Wahl in den Regierungsrat im April 1918 und den Nationalrat im Oktober 1919 prägte der Sohn eines südbadischen Schneidergesellen die Bildungs-, Kultur- und Sportpolitik des Kantons Basel-Stadt während der gesamten Zwischenkriegszeit in entscheidender Weise. Nach dem Einzug seines Parteifreundes Gustav Wenk im Jahre 1925 in den Regierungsrat, steht Hausers Name auch für die erfolgreiche Basler Sozialpolitik in der Zwischenkriegszeit.

Erstaunlicherweise finden sich selbst in der Zeit der Konfrontation und der Polarisierung der 1920er-Jahre immer wieder politische Mehrheiten für den Ausbau der kantonalen Bildungs- und Sozialpolitik. In den krisenhaften 1930er-Jahren wird der Boden für politischen Reformen und ehrgeizige Projekte eindeutig härter. Aber die erfolgreiche Arbeit geht weiter. In dieser Phase tritt Fritz Hauser in entscheidender Weise auch als Finanz- und Wirtschaftspolitiker in Erscheinung. Mit seinem Namen ist der Beginn einer aktiven Konjunkturpolitik zur Krisenbekämpfung durch Arbeitsbeschaffungsmassnahmen (u.a. Arbeitsrappen) verbunden.

Mit Hauser wird auch die bis anhin von der Arbeiterbewegung stiefmütterlich behandelte Kulturpolitik zu einem wichtigen Thema. Auf nationaler Ebene macht sich Hauser als Finanz- und Bildungspolitiker sowie als Mitglied der Geschäftsprüfungs- und Vollmachtenkommission einen Namen. Im Jahre 1937/38 präsidiert er den Nationalrat. In der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) spielt er bis zu seinem frühen Tod im März 1941 eine bedeutende Rolle.

Bundesrat Hans Peter Tschudi als Zeitzeuge

Der spätere Bundesrat Hans Peter Tschudi (1959–1974) bezeichnete Hauser nicht nur als politischen und geistigen Kopf der Basler Sozialdemokratie, sondern auch als dominierende Figur in der Basler Regierung seit den frühen zwanziger Jahren. Tschudi würdigte «die pragmatischen Realisatoren» Fritz Hauser und Gustav Wenk explizit als seine politischen Vorbilder. Im 1993 erschienen «Im Dienste des Sozialstaates. Politische Erinnerungen» beschreibt der 1913 geborene Tschudi in seiner nüchternen und sachlichen Art die Ära Hauser, zuerst aus der Perspektive des Gymnasiasten der frühen 1920er-Jahre, später aus derjenigen des Studenten der Universität Basel und der Pariser Sorbonne sowie in den späten Dreissigern aus der Sicht des jungen Chefbeamten im Basler Arbeitsamt und ab 1938 als kantonaler Gewerbeinspektor. Fritz Hauser und sein «Schüler» Hans Peter Tschudi, die beiden herausragenden Politiker Basels im 20. Jahrhundert, bilden, neben vielen inhaltlichen Gemeinsamkeiten, in ihrem politischen Stil und ihrem Habitus jedoch ein sehr gegensätzliches Paar.

Nicht allein die politische Linke, sondern auch das konservative Basel pries im Rahmen der 500-Jahr-Feier der Universität im Jahre 1960 Fritz Hauser als «Schirmherr der Universität» während der krisenhaften Jahre der Zwischenkriegszeit. Allerdings ist die Erinnerung an sein bedeutendes öffentliches Wirken im öffentlichen Bewusstsein inzwischen deutlich verblasst. Seine herausragende Rolle auch auf nationaler Ebene als einflussreicher eidgenössischer Parlamentarier sowie als führendes Mitglied der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) ist weitgehend unbekannt.

Abstimmung zum Neubau des Kollegiengebäudes der Universität am Petersplatz 1936 - die Ja-Fraktion setzte sich schliesslich durch. Bilder: Plakatsammlung BS und Staatsarchiv BS

Vom Schulmeister im Arbeiterquartier zum Regierungsrat

Leider existiert kein persönlicher Nachlass von Fritz Hauser. Es besteht auch kein Familienarchiv der proletarischen Zuwandererfamilie. Aus welchen Gründen auch immer sind zudem keinerlei privaten Dokumente wie Briefwechsel, Tagebücher, Fotoalben oder gar Erinnerungen vorhanden. Allerdings erlauben die reichlich fliessenden Quellen zu seiner öffentlichen Tätigkeit die Zeichnung eines recht präzisen Porträts des ehrgeizigen Sozialaufsteigers Fritz Hauser.

Die soziale Lage war in der Handels- und Industriestadt Basel, wie in vielen städtischen Zentren Europas, noch nie so gespannt wie in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Auch in Basel entwickelte sich die sozialistische Arbeiterbewegung zu einer Massenbewegung. Im Mittelpunkt stand die «soziale Frage».

Der durch seine Tätigkeit als Primarlehrer im Kleinbasler Bläsischulhaus sowie als Sekundarlehrer im proletarischen Inselschulhaus politisierte Fritz Hauser begann sich seit 1907 als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei in der stark wachsenden Arbeiterbewegung zu engagieren. Nach seiner Wahl in den Grossen Rat im Jahre 1911 profiliert er sich schon während des Ersten Weltkrieges ab 1914 als SP-Fraktionspräsident und Mitglied des Erziehungsrats auf politischer Ebene. Mit seiner Wahl in den Regierungsrat im Frühjahr 1918 und dem Gewinn des Nationalratsmandats im Herbst 1919 ist die öffentliche Tätigkeit Fritz Hausers als Berufspolitiker bis 1941 lückenlos und erschöpfend dokumentiert. Reiches Quellenmaterial liefert für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts auch die Tagespresse. In der Zwischenkriegszeit bestehen in Basel nicht weniger als sechs Tageszeitungen, die das gesamte parteipolitische Spektrum abbilden.

Ein bildungs- und sozialpolitisches Laboratorium

Am 20. Dezember 1920 sprach sich die letzte kantonale Versammlung der Sozialdemokratischen Partei Basel-Stadt, im Gegensatz zur schweizerischen Partei, für den Beitritt zur neuen Kommunistischen Weltorganisation (Komintern) aus. Fritz Hauser war mit wenig Erfolg als Gegner des Beitritts zur III. Internationale aufgetreten. Der deutliche Entscheid der radikalisierten Basler Linken war folgenreich. Denn in keiner anderen Schweizer Stadt spielte die Kommunistische Partei während der gesamten Zwischenkriegszeit eine solch bedeutende Rolle wie in Basel. Fritz Hauser und Gustav Wenk bildeten mit einigen anderen Genossen den Kern der in einer ersten Phase stark geschwächten Sozialdemokratischen Partei der frühen 1920er-Jahre. Kommunisten und Sozialdemokraten lieferten sich in den folgenden Jahren erbitterte Auseinandersetzungen.



Vom Roten Basel zum Sozialstaat Schweiz: Wie die Politik von Fritz Hauser im Bund nachträglich durch Hans Peter Tschudi seine Bestätigung erfuhr

Fritz Hauser übergibt Uni-Rektor Ernst Staehelin 1939 den Schlüssel zum neuen Kollegiengebäude. BIld: Lothar Jeck

Klassenkampf, Krieg und Krise prägten die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Von der Belle Epoque bis zum Zweiten Weltkrieg standen auch in Basel – wie anderswo – neben manchen lokalen Eigenheiten und Fragestellungen sehr allgemeine Zeitprobleme im Vordergrund.

Spezifisch baslerisch jedoch war die Art und Weise, wie diese Probleme angegangen und gelöst wurden. Denn abgesehen vom gelegentlich rabiaten Verbalradikalismus in der Basler Parteipresse bis Mitte der 1930er-Jahre fallen das politische Verantwortungsbewusstsein und der Gemeinsinn auf, mit denen Staat und Gesellschaft anstelle von fruchtlosen Konfrontationen in der Regel den Weg des politischen Dialogs und des sozialen Ausgleichs beschritten haben. Die Tradition einer bürgerlichen Lernfähigkeit gegenüber der «sozialen Frage» im Zusammenspiel mit den Forderungen der erstarkten Arbeiterbewegung bestimmte seit dem späten 19. Jahrhundert die Bildungs- und Sozialpolitik, die ausserdem von vielfältigen Leistungen privater Stiftungen und Vereine ergänzt wurden.

Politische und soziale Integration der Arbeiterschaft

Die Überwindung des Generalstreiktraumas und die Sensibilisierung bürgerlicher Kreise für die sozialen und kulturellen Postulate der Arbeiterbewegung haben relativ früh zu einer teilweisen Entspannung der alten Polarisierung geführt und den Ausbau des Bildungswesens und der Sozialpolitik ermöglicht. So fanden sich erstaunlicherweise auch in den Jahren der Konfrontation nach dem Ersten Weltkrieg politische Mehrheiten für den weiteren Ausbau des Bildungswesens und der Sozialpolitik. Allerdings war dieser Weg einer reformwilligen «Allianz der linken Mitte» von Sozialdemokraten und Radikalen (Freisinnigen) nicht unbestritten und gelegentlich durch konfrontationswillige rechtskonservative Kreise oder kommunistische Störmanöver gefährdet. Der Ausbau des Sozialstaates und die demokratische Öffnung des Bildungssystems, Hauptforderungen der politischen Linken, gelang in Basel auf breiter Front, wenn auch die konkrete Ausgestaltung stets Gegenstand, oft sogar erbitterter, politischer Auseinandersetzungen blieben. In die Epoche des Roten Basel von 1935 bis 1950 fiel die politische, soziale und gesellschaftliche Integration der Arbeiterschaft, die sich in den Jahren der Hochkonjunktur weiter konsolidierte.

Mit der Sanierung der Staatsfinanzen, der Abwendung der deflationistischen Abbaupolitik trotz Krise und der erfolgreichen Arbeitsbeschaffungspolitik hatte das Rote Basel in der ersten Amtsperiode 1935 bis 1938 das Hauptziel des Regierungsprogramms erreicht. Ausserdem gelang die Sicherung der für die Epoche schon gut ausgebauten Sozialgesetzgebung ¬– die kantonale AHV und das schweizweit erste Feriengesetz wurden 1930/32 geschaffen und mitten in der Krise konsolidiert.

Im politischen Kerngeschäft Fritz Hausers, der Bildungs-, Kultur und Sportpolitik, wurden rechtsbürgerliche Kürzungs- und Abbauvorschläge, oft mit Unterstützung nicht nur der Kommunisten, sondern auch der Radikaldemokraten, gelegentlich sogar der Katholischen Volkspartei, fast ausnahmslos abgewiesen. Der Wandel der Basler Polizei von der «Schlägertruppe der Bourgeoisie» zum «Brechbühl’schen Bobby» gepaart mit einer vergleichsweise grosszügigen Flüchtlingspolitik sowie das selbstbewusste Auftreten gegenüber den politischen Anmassungen und ideologischen Herausforderungen des Dritten Reiches stiessen auf Zustimmung und Unterstützung weit über das linke Elektorat hinaus.

Dieser eindrückliche Erfolgsausweis der roten Regierung führte zum Wahltriumph vom Februar 1938. Fritz Hauser hat seit seinem Eintritt in die Regierung im Frühjahr 1918 den Arbeiten in der Exekutive seinen Stempel aufgedrückt, obschon er bis 1935 der Minderheit angehörte. Mit dem Beginn des Roten Basel wird «dieser ungewöhnlich fähige Basler Staatsmann» auch ganz selbstverständlich zum intellektuellen Kopf der roten Regierung, der neben seinem Erziehungsdepartement auch die Finanz- und Wirtschaftspolitik (Sanierungsprogramm, Arbeitsrappen, «Lex Hauser») steuerte. Als Mentor des neuen Polizeidirektors Fritz Brechbühl ist seine Handschrift auch in der Flüchtlingspolitik deutlich erkennbar. Unter den Vorzeichen der Bedrohung durch den Nationalsozialismus und die blockübergreifende Geistige Landesverteidigung ist eine Mässigung der politischen Leidenschaften in der zweiten Hälfte der dreissiger Jahre unverkennbar. Ehemals politische Feinde mutieren demokratiekonform zu politischen Gegnern; die Berichterstattung in der Parteipresse wird sachlicher.

Die linksliberal und sozialreformerisch orientierte auflagenstarke «National-Zeitung» spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die von SP und KP gemeinsam durchgeführte 1. Mai-Kundgebung 1935 bildet eine Zäsur in der Geschichte der Basler Arbeiterbewegung. Den Jahren des erbitterten Bruderkriegs vor dem Hintergrund von Gewerkschaftsspaltung und Sozialfaschismusthese folgten die Jahre einer Zusammenarbeit von Fall zu Fall.

Enge wirtschaftliche und finanzpolitische Spielräume

Die Regierungstätigkeit im Roten Basel ab 1935 zeigt deutlich: Politik ist nie alternativlos. Fritz Hauser steht für das Primat des Politischen. Juristische Subtilitäten waren ihm ein Gräuel. Eindrücklich blieb sein Gestaltungswillen und seine Fähigkeit, unter schwierigsten Rahmenbedingungen zukunftsfähige Lösungen zu finden.

Denn in der Zwischenkriegszeit waren die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Handlungsspielräume sehr eng, aber Hauser hatte ein feines Gespür für das politisch Mögliche und vermochte dies dank seiner Initiative und seinem unzimperlichen Durchsetzungsvermögen meistens auch zu realisieren. In der Zeit des Roten Basel wird der alte Klassenkampf wirksam und langfristig entscheidend entschärft. Natürlich war dies ein langwieriger, widerspruchsvoller und konfliktreicher Weg. Das «soziale Basel» existierte schon vor 1935, aber seine Sicherung und sein Ausbau in einer Welt der Krise und des Abbaus sowie eine grosszügige Arbeitsbeschaffungspolitik bleiben Synonyme für die Jahre des Roten Basel.

Der Wandel im Erscheinungsbild der Basler Polizei, die korrekte Handhabung der demokratischen Rechte sowie das selbstbewusste Auftreten gegenüber den Herausforderungen des Dritten Reiches erzeugten ein politisches Klima, das offensichtlich breiten Bevölkerungskreisen den Eindruck eines Neubeginns ab 1935 vermittelte. Die sozial- und bildungspolitische Leitlinie des Roten Basel konnte, wenn auch mit Einschränkungen, in den Kriegsjahren aufrechterhalten werden. Es gelang, ein neues «1918» zu vermeiden. Teuerung und Einkommenseinbussen blieben deutlich geringer als in den Jahren des Ersten Weltkrieges. Als die AHV am 1. Januar 1948 gleichsam zur Jahrhundertfeier des schweizerischen Bundesstaates ihre Tätigkeit aufnahm, war damit das gravierende Problem der Altersarmut zwar noch nicht gelöst. Aber es war ein historischer Durchbruch erzielt worden. Mit der verfassungsmässigen Verankerung einer aktiven Wirtschaftspolitik des Staates und der Einführung der AHV gingen lang umstrittene Erwartungen der Generalstreiktage und der 1930er-Jahre zumindest teilweise in Erfüllung.

Die Politik des Roten Basel erfuhr damit nachträglich gewissermassen eine allgemeine Bestätigung: Das «soziale Basel» wuchs in den folgenden Jahren in den Sozialstaat Schweiz. Der 1959 zum Bundesrat gewählte Hans Peter Tschudi verkörpert diese Entwicklung. Er wurde in den 1960er-Jahren zum politischen Architekten des schweizerischen Sozialstaates, der nun im Grundsatz nicht mehr umstritten war und infolge einer ungeahnten Hochkonjunktur politisch relativ mühelos ausgebaut werden konnte.