Liestaler Gewerbe lanciert Petition gegen höhere Parkgebühren

Neue Preise Das Liestaler Gewerbe wehrt sich gegen höhere Parkgebühren Geschäftsinhaber befürchten wegen der neuen Preise und Regeln für Liestaler Parkplätze weniger Kundschaft. Sie haben eine Petition lanciert. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Keine Gratisstunde mehr und maximal eine Stunde Parkzeit: Die Pläne des Stadtrats stossen auf Widerstand. Hans-Martin Jermann (Liestal, 27. Januar 2022)

Parkieren soll in Liestal bald teurer werden. Die Gratisstunde soll aufgehoben und die Maximalparkzeit auf eine Stunde beschränkt werden, diese soll anstelle von einem Franken und fünfzig Rappen neu vier Franken kosten. In den sozialen Medien zeigt sich: Damit ist kaum jemand glücklich, weder die Bewohnerinnen und Bewohner noch auswärtige Besuchende.

Am wütendsten zeigt sich jedoch das Liestaler Gewerbe. Unternehmerinnen und Unternehmer haben deshalb am Montag gemeinsam mit Vertretern des Vereins KMU Liestal eine Petition gegen das neue Parkregime lanciert.

Moderate Tarife für Langzeitparker gefordert

«Die Ankündigung der Stadt hat bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zu schlaflosen Nächten geführt. Einige fürchten um ihre Existenz», sagt Matthias Renevey, Präsident von KMU Liestal. Es habe sich deshalb eine Gruppierung gebildet, die mit den Bedingungen nicht einverstanden ist.

Deren Forderungen: Die Stadt soll die bisherigen Parkgebühren und die Gratisstunde beibehalten, in den Parkhäusern Bücheli und Tertianum für moderate Tarife für Langzeitparker sorgen, sämtliche bestehenden Parkplätze beibehalten und ein Park- und Verkehrsleitsystem realisieren.

Lieber nach Basel oder Sissach

Denn, so Renevey: «Es ist nun an der Zeit, ein Zeichen gegen falsche Überzeugungen und Überlegungen zu setzen.» Es sei falsch, zu glauben, dass Konsumenten mit dem Velo ins Stedtli fahren, um einzukaufen. «Woher diese Ideologie von Links-Grün stammt, ist uns schleierhaft.» Es habe bereits Kundinnen und Kunden gegeben, die «unmissverständlich mitgeteilt» hätten, sich nach Alternativen umzusehen.

Solche Reaktionen sind auch auf Facebook zu lesen: «Da fahre ich ins Schönthal oder nach Sissach», schreibt eine Userin in einer Liestaler Facebook-Gruppe. Sollte das Parkkonzept umgesetzt werden, würde sie in Basel einkaufen, so eine andere Userin. Verärgert zeigen sich die Kommentierenden nicht nur wegen der höheren Preise, sondern auch wegen der Maximalparkdauer von einer Stunde: Ein Besuch beim Coiffeur liege nicht mehr drin, argumentiert eine Userin.

Wie stark der Kundenrückgang sein wird, sei schwer abzuschätzen, sagt Renevey. «Er dürfte jedoch substanziell sein.» Dies auch, weil es in sehr naher Umgebung von Liestal attraktive Angebote mit «absolut vernünftigen Parkgebühren» gebe.

Stadtfinanzen sollen anders repariert werden

Dass die Stadt Liestal die Parkgebühren aufgrund der defizitären finanziellen Lage erhöht, sei dem Verein bewusst. Renevey: «Dennoch ist es aus Sicht von KMU Liestal nicht nachvollziehbar, weshalb man einen Teil des Defizits über unsere Detaillisten und Gastronomen – und schlussendlich auch den Konsumenten – zu reduzieren versucht.» Man könne den Gedankengang der Stadtregierung nicht nachvollziehen oder gutheissen.

Die Petition, die in acht Wochen dem Stadtrat überreicht werden soll, werde fast lückenlos von allen Mitgliedern des Vereins unterstützt, insbesondere von den Betroffenen im Stedtli. Am Montagnachmittag zählte sie 209 der 1000 angestrebten Unterschriften.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen