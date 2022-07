Scheich im Rathaus: Basler Regisseur dreht in seiner Heimat

Neue Serie Ein Scheich im Rathaus: Dani Levy kehrte für Dreharbeiten zurück nach Basel Der Basler Regisseur lebt heute in Berlin. Für seine neue Serie «Der Scheich» kam er aber unter anderem in seine Heimat am Rhein zurück. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Familienvater Ringo aus dem Schwarzwald gibt sich in der Serie als reicher Scheich aus. zvg

Die Plätze im Grossratssaal sind besetzt, vor allen liegt ein Bogen Papier auf dem Tisch. «Heute ist schwer was los im Basler Rathaus», schreibt Regierungsrat Beat Jans zu dem Bild, das er Ende Juni auf Twitter postete. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine normale Grossratssitzung. Abgesehen davon, dass es Sonntag ist und am rechten Bildrand sowohl eine grosse Kamera zu sehen ist als auch ein Scheich.

Das kommt so: Der gebürtige Basler Regisseur Dani Levy dreht aktuell gemeinsam mit Johannes Naber die neue Serie «Der Scheich». Dafür kehrte Levy unter anderem in seine Heimat zurück und drehte eine Szene im Basler Rathaus. Dieses wird in der Serie jedoch als Kulisse eine andere Rolle einnehmen: Darstellen wird es das Bundeshaus, in welchem keine Dreharbeiten erlaubt seien, heisst es von Seiten der Produktionsfirma.

«Grossartig» sei es gewesen, sagt Dani Levy zu den Dreharbeiten, die in Basel stattfanden. «Für mich war es ein wahnsinniges Heimspiel.» Unter den Statisten für die Serie seien denn auch viele Baslerinnen und Basler gewesen. Der 64-Jährige sagt:

«Ich habe mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser.»

Über die Dreharbeiten im Rathaus freut sich offenkundig auch die Basler Regierung. Sprecher Marco Greiner schreibt auf Anfrage: «Wir haben darin eine Verbundenheit von Dani Levy mit seiner Heimatstadt erkannt.» Es sei denn auch schön, wenn das Rathaus als ein Wahrzeichen der Stadt Schauplatz in einer Serie sei.

Mann aus dem Schwarzwald gibt sich in Zürich als Scheich aus

Levy, der neben seiner Rolle als Regisseur auch das Drehbuch für die Serie geschrieben hat, ist in Basel geboren und aufgewachsen, bevor er nach Berlin zog, wo er bereits grössere Produktionen drehte. So etwa «Die Känguru-Chroniken» auf Basis der Erfolgsbücher des deutschen Schriftstellers Marc-Uwe Kling.

Die neue Serie «Der Scheich» basiere auf einer wahren Geschichte und sei ein «tragisch komischer Betrug in acht Episoden», heisst es in einem Dokument zur Serie. Familienvater Ringo (Björn Meyer) gibt sich in seinen Ferien in Zürich «aus einer lustigen Laune heraus» als reicher Scheich aus. Der neue vermeintliche Reichtum zieht eine Vielzahl wichtiger Persönlichkeiten an. Gleichzeitig kommt es in der Heimat von Ringo und seiner Frau Carla (Petra Schmidt-Schaller) im Schwarzwald zu einer Verbrechenswelle.

Levy hatte die Geschichte über den Hochstapler in einem Magazin gelesen

«Ich habe die Geschichte dieses Hochstaplers vor einigen Jahren in einem Magazin gelesen und fand sie faszinierend», sagt Levy am Telefon in einer kurzen Pause bei den Dreharbeiten in Luzern. «Mir gefallen Hochstaplergeschichten, weil sie vor allem etwas über die Leute erzählen, die diesen erliegen.» Es sei denn auch eine Geschichte über Kapitalismus. Levy:

Dani Levy ist in Basel aufgewachsen. Heute lebt er in Berlin. zvg

«Und Kapitalismuskritik ist eigentlich immer angebracht, finde ich.»

Er habe die Geschichte um den Mann auch als Schweizer interessant gefunden, da die Personen, die der vermeintliche Scheich verführte, intelligente Menschen mit hochdotierten Jobs gewesen seien.

Während des ersten Lockdowns habe er die Geschichte dann wieder «im Keller» gefunden. Gedreht wird noch bis Anfang August, erscheinen wird die achtteilige Serie exklusiv auf Paramount+, einem Streaminganbieter, der ab Dezember auch in der Schweiz, Deutschland und Österreich verfügbar sein will. Der Anspruch sei es gewesen, die Serie in einem Jahr zu produzieren. Levys Kommentar:

«Ich bin sportlich, habe ich gesagt. Das schaffen wir.»

