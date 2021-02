Neue Zollbestimmungen Kein Gemüse mehr aus Deutschland: Wegen neuer Regeln schlagen badische Bauern Alarm Bei der Einfuhr von regionalen Produkten aus dem Grenzgebiet gibts im kommenden Jahr höhere Hürden. Dagegen wehrt sich nun auch die Basler Regierung. Deborah Gonzalez 09.02.2021, 05.00 Uhr

Ein Grossteil des regionalen Gemüses kommt von ennet der Grenze.

Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ein Gemüseproduzent schlägt Alarm: «Ab dem 1. Januar 2022 werden Lieferungen nach Basel nicht mehr möglich sein.» Der Bio-Produzent Hoch-Rheinhard aus dem Badischen, der seine Produkte seit Jahrzehnten in Basel verkauft, hat vor kurzem seine Kunden und damit die Basler Öffentlichkeit in einem Brief auf sein dringendes Anliegen aufmerksam gemacht. Sollten die geplanten Änderungen der Behörden im deutsch-schweizerischen Grenzabkommen tatsächlich Tatsache werden, so wären «Lieferungen auf Vorbestellung, regel- oder unregelmässig, sowie gewerbliche Bestellungen (Gastronomie) ausdrücklich nicht mehr gestattet». Lediglich die Wochenmärkte dürften noch beliefert werden. Dies wäre das Aus für sämtliche grenzüberschreitenden Gemüse-Abos.



Betroffen von den Verschärfungen ist auch die Bio-Gärtnerei Berg aus Binzen, die ihre Produkte in der Basler Markthalle verkauft. Co-Geschäftsführerin der Markthalle ist die SP-Grossrätin Alexandra Dill. In den letzten Jahren sei das Interesse der Bevölkerung an Bioprodukten gestiegen, sagt Dill, die auch Teil des Lebensmittelnetzwerks Basel ist. Immer mehr Konsumenten würden explizit darauf achten, regionale Produkte zu nutzen. Doch wurden die Produkte aus dem grenznahen Ausland eingeführt, war es mit dem Zoll nicht ganz so einfach. Es gab einige Massnahmen, die beachtet werden mussten.

Anpassungen haben sich verschoben

Es waren dies Massnahmen, mit denen alle leben konnten, wie Dill betont. Das habe sich nun aber geändert. Im Herbst letzten Jahres seien die Zollrichtlinien per Januar 2021 angepasst worden. Nun haben diese sich jedoch coronabedingt um ein Jahr auf 2022 verschoben – eine Schonfrist, wie Dill es nennt. Denn die Anpassungen sollen trotzdem kommen, und mit ihnen soll die lokale Versorgung mit Lebensmitteln aus dem grenznahen Ausland in Basel-Stadt stark erschwert werden.



Bisher durften landwirtschaftliche Produkte aus grenznaher Produktion in einem vereinfachten Zollverfahren eingeführt und direkt an die Kunden auf Vorbestellung geliefert werden. Ab nächstem Jahr soll das also nach 40 Jahren wegfallen. Grund dafür ist eine Überprüfung der Prozesse und Bestimmungen durch die Zollverwaltung. Das heute geltende vereinfachte Verfahren sei nicht genügend durch das Zollgesetz und das Grenzabkommen abgedeckt.

«Das kann so nicht sein. Wir kämpfen dafür, dass die Gastronomie näher an die Direktproduktion kommt», sagt Dill. Diese neue Auslegung einer bereits existierenden Regelung bezwecke in ihren Augen das Gegenteil. «Ich könnte diese Änderung verstehen, wenn es darum geht, die Konkurrenz zu schützen. Aber es gibt hier keine.»



Jetzt würde alles schwieriger werden. Grund genug für die Grossrätin, eine Interpellation einzureichen, die nun beantwortet wurde. Der Regierungsrat ist auf alle Punkte, die Dill in ihrem Schreiben kritisiert hat, eingegangen. Mit der Antwort zeigt die Politikerin sich zufrieden: «Ich bin glücklich, dass meine Argumente geteilt werden.»

Gespräche werden stattfinden

Es sei nicht im Sinne des Regierungsrates, dass in Basel-Stadt die Einfuhr von frischen Lebensmitteln aus der trinationalen Region erschwert werde. Sie verweisen auf eine lange Tradition, in der die badischen und elsässischen Gemüsebäuerinnen und -bauern vereinzelt bis heute die Versorgung in den Quartieren mit Einzelständen oder herumziehenden Lieferwagen prägen. Das solle beibehalten werden. Des Weiteren heisst es im Schreiben, dass der Regierungsrat das Gespräch mit der Eidgenössischen Zollverwaltung suchen und dann Möglichkeiten für eine Beibehaltung der aktuellen Zollerleichterungen für Lebensmittel mit Ursprung in der Grenzzone ausloten wird. «Ich verstehe, dass die Einfuhr von Produkten aus dem Ausland stärker geregelt werden muss, aber man kann sicher eine Ausnahmeregelung für Produkte aus dem Grenzgebiet finden», sagt Dill. Sie zeigt sich zuversichtlich:



«Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es dazu kommen wird.»

Schliesslich sei das Dreiland Teil der Region und müsse als solches auch wahrgenommen werden. «Der Horizont hört nicht an der Landesgrenze auf», betont Dill. Das Lebensmittelnetzwerk hofft auf einen positiven Bescheid. Sollten diese Gespräche jedoch keine Früchte tragen, wäre die Politikerin dazu bereit, weitere Schritte einzuleiten. Trotzdem ist sie froh über den momentanen Stand: «Dass der Handlungsbedarf erkannt wird, ist das Beste, was hätte passieren können – da sind wir uns alle einig. Mehr können wir im Moment nicht erreichen.»