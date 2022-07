Neuer bz-Comic Comiczeichnerin Kati Rickenbach: «Bei mir bleibt ein Blatt nie lange weiss» Die Exil-Baslerin Kati Rickenbach plaudert im Nähkästchen über den neuen Comic «Oscar», den sie für die «Schweiz am Wochenende» erfunden hat. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kati Rickenbach mit dem Nähkästchen in ihrem Atelier in Zürich. Kenneth Nars

Frau Rickenbach, Ihr Zettel im Nähkästchen war leer. Eine weisse Seite – das muss der Albtraum jeder Comiczeichnerin sein.

Kati Rickenbach: Diese Angst kenne ich überhaupt nicht. Im Gegenteil: Bei mir bleibt ein Blatt nie lange weiss. Ich habe mehr Angst vor dem übervollen, wimmligen Pendant.

Ein weisses Blatt war auch Ihre Ausgangslage, als die «Schweiz am Wochenende» Sie für einen neuen Comic angefragt hat.

Ich habe mich extrem gefreut. Dass eine Zeitung einen eigenen Comicstrip zeichnen lässt, kommt eigentlich fast nicht mehr vor. Gleichzeitig hatte ich sehr viele Ideen. Ich habe etwas gesucht, dass die ganze Welt im Kleinen abbildet und gleichzeitig mir viele Freiheiten lässt, um jeweils eine gute Pointe zu finden. Beim Einkaufen treffe ich immer auf diese Hunde, die vor dem Laden warten müssen. In letzter Zeit sieht man viele dieser Pandemiehunde – diese kleinen flauschigen. Die stauen sich mittlerweile vor dem Laden. Das hat etwas sehr Lustiges und gleichzeitig Trauriges. Viele Menschen interagieren ja auch mit diesen Hunden.

Der Protagonist Ihres neuen Comics «Oscar» ist ein solcher Hund, der vor dem Laden ausharrt.

Warum sein Herrchen Oscar dagelassen hat, ist nicht so klar. Aber er bleibt dann halt vor dem Laden und wartet. Dabei erlebt er einiges und denkt sich dabei seine Sachen. Er kann zwar Gedanken formulieren wie wir, aber wenn er spricht, dann immer als Bellen.

Oscar – der Protagonist des neuen gleichnamigen Comics der «Schweiz am Wochenende». Kati Rickenbach

Wie muss man sich den Start eines komplett neuen Comics vorstellen? Haben Sie auf den Schlag Hunderte Ideen für die Geschichten oder sitzen Sie stundenlang vor dem Laden in der Hoffnung, dass etwas Spannendes passiert?

Im Moment sehe ich viele Sachen, bei denen ich denke: Das muss ich bei «Oscar» einbauen. Den Anfang habe ich immer schnell. Die Suche nach der Pointe verschafft mir aber oft schlaflose Nächte. Da hirne ich viel darüber. Ich möchte zum Beispiel gerne etwas machen mit so einem kleinen Kläfferhund. So einer, der vor dem Laden sitzt und ohne Pause bellt, und man fragt sich: Warum macht der das? Und dann kommt das Herrchen und sofort ist Ruhe. Es gibt ja verschiedene Typen von Hunden vor dem Laden: Die einen sitzen stoisch da und reagieren auf gar nichts. Andere sind extrem gestresst, zittern und schauen immer dahin, wo das Herrchen verschwunden ist.

Zu welcher Sorte gehört Oscar?

Das wird sich noch zeigen. Er ist zumindest am Anfang fest auf sein Herrchen fixiert. Aber er wird wohl noch einige Wandlungen durchmachen und sich mit seinem Schicksal abfinden müssen. Vielleicht will ihn auch mal jemand mitnehmen oder er verliebt sich. Es ist alles möglich.

Sie haben offenbar ein Faible für Hunde.

Ich bin in Schönenbuch aufgewachsen. Seit ich auf der Welt bin, hatte ich einen Hund in der Nähe. Wir hatten immer einen Boxer. In der Schule haben sich alle Mädchen für Pferde begeistert und ich war der Hundefan. Ich mag es, dass Hunde in ihren Emotionen so klar lesbar sind. Das macht sie auch als Comicfiguren sehr dankbar. Man spricht nicht umsonst vom Hundeblick.

War Ihnen immer klar, dass Sie Comiczeichnerin werden wollen?

Ich habe eigentlich immer irgendwas gekritzelt. Schon in der Schule habe ich immer daneben noch die Lehrer gezeichnet. Da wurde ich ein paarmal vor die Türe gestellt. Während des Gymnasiums habe ich nebenbei im Comix-Shop gejobbt und dort die ganze Bandbreite des Mediums kennen gelernt. Danach war ich ein Jahr im Vorkurs an der Schule für Gestaltung.

Sie kommen aus Basel, leben aber schon seit 2005 in Zürich.

Ich bin dann 2001 nach Luzern gezogen und habe dort Illustration studiert. Danach konnte ich ein Praktikum beim Schweizer Comicmagazin «Strapazin» machen. Das Strapazin-Atelier in Zürich ist seit über 30 Jahren ein Biotop des alternativen Schweizer Comicschaffens. An diesem Ort arbeite ich noch immer und teile das Grossraumatelier mit 17 Zeichnerinnen, Grafikern, Schreiberinnen und Trickfilmern. Ich hatte schon bald einen ersten Job beim Ausgehmagazin «Züritipp». Meine Idee war, die Geschichte einer Baslerin in Zürich zu zeichnen – auf Baseldeutsch. Ich hatte keine Ahnung, dass der Comic von einer halben Million Leute gelesen wird. Nach einem halben Jahr zeigte mir der Chefredaktor dann mal einen Stapel Briefe von Leuten, die sich bei ihm beklagt haben. Umgekehrt gab es viele Exil-Basler, die sich gefreut haben. Mittlerweile kommen aber nicht mehr viele Sprüche. Vielleicht bin ich langsam akklimatisiert.

Wie Sie gesagt haben, soll das Setting von «Oscar» überall funktionieren. Wie sehr merkt man Oscar an, dass er ein Basler Hund ist?

Ich versuche, lokale Themen mit in die Geschichten einfliessen zu lassen. Vielleicht läuft auch mal ein Basler Promi vorbei. Die müssen ja auch einkaufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen