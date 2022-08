Neuer Standort bekannt Ende der Post im Basler Rostbalken – wegen des geplanten Umbaus muss die Filiale umziehen Schon heute wirkt die Poststelle im sogenannten Rostbalken beim Bahnhof Basel SBB wie aus der Zeit gefallen. Schon bald wird sie nun tatsächlich der Vergangenheit angehören. Zara Zatti Jetzt kommentieren 17.08.2022, 19.14 Uhr

Die Post im Postreitergebäude wird es in Zukunft nicht mehr geben. Bild: Kenneth Nars

Am Basler Bahnhof SBB entsteht eine neue Postfiliale. Genauer eine «Filiale der Zukunft» – von der Post ganz einfach als FdZ bezeichnet. Die in der Baupublikation genannte Adresse lautet Elisabethenanlage 11, die Strasse neben der Markthallenbrücke. Doch diese Angabe ist irreführend, erreicht man die neue Poststelle doch nur über die Küchengasse.

An der Elisabethenanlage wird sich lediglich der Liefereingang für die Pakete befinden. Um zum Ein- und Ausgang zu gelangen, müssen die Kundinnen und Kunden künftig in die Centralbahn-Passage einkehren. Der Durchgang sollte den Bahnhof einst unkompliziert mit der Heuwaage verbinden, wird heute aber kaum genutzt. Gleich neben der geplanten Poststelle befindet sich der Tierbedarfsladen Qualipet.

Hier wird der Ein- und Ausgang der neuen Filiale sein. Bild: Kenneth Nars

FdZ, das ist das neue Konzept der Post für die überlebenden bedienten Filialen. Diese wurden in den vergangenen Jahren immer mehr ausgedünnt. Dies, weil heute vieles digital oder automatisch an 24-Stunden-Automaten erledigt werden kann und der Umsatz an den Schaltern abnimmt. Die neuen Poststellen sehen alle gleich aus: helle Farben und viel Holz. Wer sich ein genaues Bild machen will, kann sich die neuen Filialen in Birsfelden oder Binningen anschauen, bei denen das gleiche Architekturbüro den Umbau übernahm.

Wegen Umbau des Rostbalkens muss die Post umziehen

Eine FdZ soll auch an der Elisabethenanlage entstehen. Im Vordergrund der Filialen der Zukunft steht das, was Maschinen nicht bieten können: der persönliche Kontakt «von Mensch zu Mensch». So wird es in der neuen Poststelle etwa eine Beratungstheke geben. Im Unterschied zu den Schaltern, die erhalten bleiben, sollen diese für zeitintensivere Anliegen genutzt werden.

Keine Filiale der Zukunft, sondern eine der Vergangenheit ist hingegen die Poststelle im sogenannten Rostbalken beim Bahnhof SBB. Seit der Schliessung der Hauptpost an der Rüdengasse in der Altstadt ist es die grösste Filiale in Basel. Wie die Post bestätigt, ist nun auch diese dem Untergang geweiht. Sie soll aufgehoben werden.

Und obwohl sie noch da ist, wirkt sie schon heute wie auf der Zeit gefallen: Betritt man den Bau, der in den Jahren 1974 und 1980 erstellt wurde, fühlt man sich wie in einem alten Sowjetbunker: Neonleuchten, gedämpftes Licht, dunkle Farben und Beton. Auch den Eingang zu finden, gestaltet sich nicht ganz einfach, befindet sich einer an der Hinterseite des Gebäudes und ein anderer in der unterirdischen Postpassage.

Grund für den Umzug ist der geplante Neubau des Rostbalkens. In der künftig Nauentor genannten Überbauung soll sowohl gearbeitet wie auch gewohnt werden. Weil die Postfiliale im Gebäude ab Beginn der Bauarbeiten nicht mehr weiterbetrieben werden kann, suchte der gelbe Riese einen neuen Standort. Eine vollumfängliche Sanierung der bestehenden Filiale sei «unter Berücksichtigung der feuerpolizeilichen Auflagen und dem Umstand des hohen strukturell bedingten Leerstands aus wirtschaftlicher Sicht nicht tragbar».

Bis zur Neueröffnung bleibt die alte Filiale bestehen

Laut der Projekt-Website zum Nauentor kann mit dem Beginn der Realisierung erst Ende 2024 gerechnet werden. Wann die neue Postfiliale eröffnet, kann die Post aktuell noch nicht sagen. Laut Bauplänen rechnet man damit, dass der 600'000 Franken teure Umbau Ende 2022 fertig sein wird. Bis zum Umzug an den neuen Standort bleibe der alte unverändert in Betrieb, schreibt die Post.

Die Bauarbeiten starten im September – doch schon jetzt lässt sich der Aufbau der Filiale erahnen. Eins ist klar: Durch mehrere Fensterfronten wird es deutlich mehr Tageslicht als am alten Standort geben. Was hingegen bleibt, ist der umständliche Zugang über eine Passage.

Alle bisherigen Post-Dienstleistungen soll es auch an der Elisabethenanlage geben. Und auch die Öffnungszeiten werden bleiben: Montag bis Freitag von 9 bis 20 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Neu hinzu kommt eine My-Post-24-Anlage ebenfalls in der Passage. Ein Postomat wird in einer alten Liftanlage eingerichtet.

