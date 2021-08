Wirtschaft und ÖV-Lobby planen Aeschenplatz- und Bankverein-Umbau

Neuer Vorschlag Aeschenplatz soll Drehscheibe bleiben, dafür wird der Bankverein verkehrberuhigt Wirtschaft und ÖV-Lobby haben einen eigenen Vorschlag zur Umgestaltung des Aeschenplatzes präsentiert. Dieser erinnert an die aktuelle Situation mit der Baustelle des Kunstmuseumparkings. Jonas Hoskyn 26.08.2021, 13.03 Uhr

Der Aeschenplatz soll zu einem Grosskreisel umgestaltet werden. Andreas Schwald / bz Zeitung für die Region

Normalerweise ist die Schnittmenge des Basler Gewerbeverbands und der Interessensgemeinschaft öffentlicher Verkehr (IGöV) nicht besonders gross. In den vergangenen Jahren standen sich die beiden Gruppen bei verkehrspolitischen Themen meist gegenüber. Heute präsentierten sie einen gemeinsamen Entwurf, wie der Aeschenplatz umgestaltet werden soll, quasi als Gegenvorschlag zu demjenigen der Regierung.

Gemeinsam haben die zwei Umgestaltungen die Idee des Grosskreisels. Künftig soll auf dem Platz nicht mehr Rechtsvortritt gelten, sondern die Fahrzeuge, die bereits unterwegs sind, haben Vortritt. Die Zweiräder kriegen einen eigenen Velostreifen. Im Gegensatz zur Regierung will der neue Vorschlag den Kreisel nicht einspurig gestalten, um den Verkehr flüssiger zu halten. Der Aeschenplatz soll eine Drehscheibe bleiben.

Weitere Änderungen: Der Verkehr aus der Dufourstrasse soll künftig den Platz nicht mehr queren können, sondern muss auch in den Kreisel einbiegen. Dagegen soll die Tramlinie 15 auch künftig über den Platz fahren. Die Regierung will diese via Gartenstrasse umleiten.

Doch der Gewerbeverband und die IGöV haben nicht nur den Aeschenplatz im Fokus. Gleichzeitig soll auch der Bankverein umgestaltet werden. Dieser wäre neu verkehrsberuhigt und grossenteils autofrei. Vereinfach gesagt, würde beim Bankverein das aktuelle Regime weitergeführt, das seit zwei Jahren aufgrund der Baustelle des Kunstmuseum-Parkings gilt.