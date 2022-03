Autoverkehr soll in Basel weiter zurückgedrängt werden

Neuer Vorstoss Rotgrünes Lager fordert: Der Autoverkehr soll in Basel stärker zurückgedrängt werden Der Organisation Umverkehr genügen die Massnahmen der Regierung zur Reduktion des Autoverkehrs im Stadtkanton nicht. Sie stösst nun mit einer Petition nach. Demnach soll der Verkehr in Basel bereits bis 2030 klimaneutral werden. Hans-Martin Jermann 31.03.2022, 11.38 Uhr

Staus an der Grosspeterstrasse: Die Organisation Umverkehr will den Autoverkehr in der Stadt zurückdrängen. Nicole Nars-Zimmer

Der Verkehr auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt soll bis 2030 klimaneutral werden. Dies fordert die Organisation Umverkehr in einer neuen Petition, die sie am Donnerstag lanciert hat. Auch soll die Geschwindigkeit flächendeckend auf Tempo 30 reduziert werden. Zudem müsse der Kanton auf die Subventionierung von Parkhäusern und Elektrofahrzeugen verzichten.

Regierung widerspricht sich mit den Zielen selber

«Die Regierung scheut sich trotz klarem Auftrag der Stimmbevölkerung, die Reduktion des Autoverkehrs anzugehen», lässt sich Tonja Zürcher, Basta-Grossrätin und Leiterin Kommunikation bei Umverkehr, in einer Mitteilung zitieren. Sie verweist auf die Mobilitätsstrategie, welche die Regierung Ende Januar in Vernehmlassung gegeben hat. Diese will den Autoverkehr in der Stadt zwar langfristig durch höhere Preise fürs Parkieren und andere Massnahmen unattraktiver machen.

Laut Umverkehr genüge diese Mobilitätsstrategie nicht. Diese könne nicht mal das von der Regierung selber gesteckte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 erreichen. Was es nun brauche, seien quantitative und messbare Reduktionsziele mit konkreten Fristen.

Initiativen fordern Reduktion der Strassenflächen zugunsten von Grünraum

Umverkehr hat neben der nun lancierten Petition bereits zwei weitere Initiativen eingereicht. Diese fordern, dass die Strassenflächen im Kanton Basel-Stadt jährlich um 1 Prozent zugunsten von Grünräumen und Flächen für den ÖV, Fuss- und Veloverkehr abgebaut werden.

Weitere Kontroversen in der Basler Verkehrspolitik sind programmiert: Beim Gewerbeverband und anderen Gruppierungen im bürgerlichen Lager stösst nämlich schon die Mobilitätsstrategie der Regierung auf Kritik, ganz zu schweigen von den beiden Umverkehr-Initiativen.