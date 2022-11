Neueröffnung Kontrast zur Hektik des Alltags: In der Basler Innenstadt lädt ein neues Café zum Schweigen ein Der 59-jährige Betreiber des stillen Moment Cafés fand bei einem «Schlüsselerlebnis» in Nepal zur Meditation. Neben Achtsamkeit und Teezeremonien bietet der Riehener auch Profanes, wie Suppen, Salate und diverse Kaffeespezialitäten. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 24.11.2022, 17.13 Uhr

Betreiber Thomas Fries lädt im stillen Moment Café in der Basler Innenstadt seine Gäste ein, innezuhalten. Roland Schmid

Wenn das stille Moment Café in Basel am Samstag mit dem Tag der offenen Tür erstmals öffnet, beginnt ein Blindflug. Im Cockpit sitzt Thomas Fries, zusammen mit seiner Co-Pilotin und Lebenspartnerin Christiane Schweizer.

Fries fand schon lange, dass es in Basel zu wenige öffentlich zugängliche Orte der Ruhe gibt, wo man sich eine Auszeit gönnen kann. «Es gibt schöne Parkanlagen und das Rheinbord, aber die sind wetterabhängig», sagt der 59-jährige Riehener. Kirchen seien zwar auch Stätten der Stille, aber einer bestimmten religiösen Nutzergruppe zugeordnet und deshalb für viele keine Option.

Das Tee-Café befindet sich im Gebäude der ehemaligen Engel-Apotheke

Irgendwann reifte im Austausch mit seiner Partnerin schliesslich die Vision, dass man einen solchen Ort der Ruhe in einem kleinen Tee-Café anbieten könnte. Vor zwei Jahren wurde es dann konkreter, Fries machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Lokal und wurde schliesslich in bester Lage fündig: an der Bäumleingasse 4 in unmittelbarer Nähe zur Freien Strasse, die in zwei Jahren vollständig in neuem Glanz erstrahlen wird. «Ein Glücksfall», sagt der neue Mieter im historischen Gebäude, das der Betreiberfamilie der ehemals hier ansässigen Engel-Apotheke gehört.

Mit dem Lokal soll ein Kontrast zur Unruhe und zur Hektik des Alltags geschaffen werden. Die Idee ist, dass im «Moment» möglichst nicht gesprochen wird – ausser bei der Bestellung. Musik ist keine zu hören. Die Gäste werden gebeten, keine Laptops aufzuklappen, ihr Handy nicht zu benutzen und nicht Zeitung zu lesen, «weil die Nachrichten vom Weltgeschehen meist nicht so erfrischend sind».

Gleichzeitig stellt Fries klar, dass man keine Verbotskultur etablieren möchte. Vieles beruhe auf gesundem Menschenverstand und sei ohnehin klar, wenn man diesen «Ort des Seins, des Innehaltens, der Achtsamkeit und des Herzens», wie es auf der Homepage heisst, besuche.

Der Betreiber des farbenfrohen Lokals ist gespannt, wie das Ganze funktionieren wird und welche Anpassungen nötig sein werden. Bei jemand anderem nachzufragen oder sich etwas abzugucken, sei nicht möglich gewesen, «weil es dieses Konzept so noch nicht gibt»; er habe jedenfalls beim Recherchieren nichts Ähnliches gefunden.

Der ehemalige Architekt Fries ist neu in der Gastronomieszene

Zudem ist Fries ein Quereinsteiger, kann also nicht aus eigenen Erfahrungen schöpfen. Der 59-Jährige arbeitete lange als Architekt, mit Gastronomie hatte er wenig am Hut. Inzwischen hat er das Wirtepatent gemacht. Ziel ist es, dass die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beim Projekt mitwirken, für ihre Arbeit anständig entschädigt werden. Fries sagt:

«Wir verstehen uns als Non-Profit-Organisation, einen möglichen Gewinn werden wir deshalb für wohltätige Zwecke spenden.»

26 Plätze gibt es im «Moment» an den gut Dutzend Holztischen, zudem kann man sich in einen Raum zurückziehen, in dem die GGG Stadtbibliothek Leihbücher zu Spiritualität und Philosophie ausstellt. Auch ein kleiner Meditationsraum gehört zum Angebot. Fries meditiert selbst «seit einem Schlüsselerlebnis» vor Jahren in Nepal, wo ihn ein Klosterleiter in die Welt der Meditation einführte.

Passend zur Achtsamkeit, die im Lokal gross geschrieben wird, gibt es im Getränkeangebot Gong Fu Cha, eine chinesische Teezeremonie mit mehreren Aufgüssen, die dem Tee laut Karte «die Möglichkeit gibt, sich den Geniessenden in seiner ganzen Vielschichtigkeit zu zeigen». Daneben bieten die Betreiber aber auch Profaneres wie Suppen, Salate, Panettone sowie die üblichen Kaffeegetränke an – «für alle», so Fries, «die die Arbeit einen Moment ruhen lassen und die Stille geniessen wollen».

