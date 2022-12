Neue Steuerregeln für französische Grenzgänger im Homeoffice

Festtage Weihnachten in Zeiten von Krieg und Krise: Acht Theologinnen und Theologen aus der Region geben Antworten

Geschenke auspacken, während in der Ukraine Bomben fallen. Weihnachtsbraten während die Menschen in Somalia hungern. Theologinnen und Theologen aus der Region über die Rolle von Weihnachten in der aktuellen Zeit.