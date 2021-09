Kultbäcker bringt sein Sauerteigbrot nach Basel

Sauerteigbrot «Hamburgs bester Bäcker» bringt sein Brot nach Basel Der Werberegisseur aus Basel, Christian Aeby, verkauft sein Sauerteigbrot ab kommendem Donnerstag in die Rheinstadt. Im Hamburg und Berlin ist er schon bekannt dafür. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Bald wird das Kultbrot hier, am Blumenrain 32, verkauft. Ali Ahmeti

Der gebürtige Basler Christian Aeby hat einen Karrieresprung gemacht: vom erfolgreichen Werbefilmer zum kultigen Brotbäcker. Zuerst vermarktete er sein Sauerteigbrot in Hamburg und dann in Berlin. Er etablierte sich vom Geheimtipp zum Kultbäcker und wurde von der «Hamburger Morgenpost» zu «Hamburgs bester Bäcker» gekürt. Nun gibt es das Kult-Brot bald auch in Basel; am 16. September eröffnet er am Blumenrain seinen Laden. Vier Formen bietet er an: das Pfünderli, die Flûte, der Hammer sowie das Büürli. Das Preisspektrum reicht von vier bis sieben Franken. Vom Hammer lässt sich auch nur eine Scheibe kaufen. Der Kilopreis beträgt stolze 14 Franken. In Deutschland verkauft er sein Brot mit fünf Euro das Pfund etwas günstiger.



Als Regisseur hatte Aeby stets einen gefüllten Terminplan. Das bedeutete immer zu wissen, wann an welchem Ort und mit wem was gedreht wird. Er sagt: «Das Brotbacken erlaubt mir, im Hier und Jetzt zu leben.» Er brachte sich vieles vom Handwerk selbst bei. Immer stärker beschäftigte er sich damit, bis er schliesslich bei der Bäcker-Innung der Freien und Hansestadt Hamburg die Prüfung machte. Das Engagement zahlte sich aus. Wer heute im Internet nach seinem Namen sucht, stösst auf mehrere Seiten, die das Brot in den höchsten Tönen loben. «Geheimtipp Hamburg» findet, dass Brot auch ohne salzige Butter schmecken soll und vermerkt: «So ein Sauerteigbrot, wie es nur der Schweizer Christian Aeby backt und in seinem winzigen Laden verkauft.»

In Allschwil wird das Brot gebacken



In Basel lässt Aeby das Brot bei der Bäckerstube der Holzofenbäckerei Bio Andreas AG herstellen. Diese befindet sich unter beim Andreasplatz, doch ihre Backstube ist in Allschwil. Um seinen Ansprüchen gerecht zu werden, arbeite er eng mit ihnen zusammen, sagt Aeby. Bereits bei der Reifung lässt Aeby den Teig länger ruhen als verlangt. Er setze auf eine lange Fermentierung des Sauerteigs. Das sorge dafür, dass die Eiweissmoleküle zerfallen; das mache das Brot auch für Menschen, die empfindlich auf Weizen reagieren, gut verträglich. Zudem bleibe es auf diese Art länger Feucht, ergo länger haltbar. Auch das Aroma werde so viel tiefer und schöner, so Aeby. Das Brot beansprucht eine gesamte Herstellungszeit von rund 50 bis 60 Stunden.

Die lange Fermentierung ermögliche zudem, dass man das Brot länger und dunkler backen kann. Dadurch, dass die Eiweissmoleküle zerfallen sind, verhindert das die Bildung von Acrylamide; diese entstehen generell, wenn man stärkehaltige Lebensmittel bäckt, brät, frittiert oder kocht. «Das gibt dem Brot zusätzlichen Charme», sagt Aeby in perfekter Werbesprache. Sein Brot sei «simpel», sagt Aeby und damit auch zeitgeistig: «Es reiht es sich gut ein in einer Zeit, in der die Leute bewusst mit der Ernährung umgehen.»



Geplantes Café hinter dem Brotladen

Aeby plant auch in Basel eine weitere Expansion. Er möchte hinter der Ladentresen ein Café eröffnen. Belegte Brote sollen auf der Menukarte stehen, wobei das Brot aus der eigenen Produktion wohl wichtiger sein wird, als das, was darauf liegt. Zudem sind mehr Besuche in seiner Heimatstadt vorgesehen, so wird man den gebürtigen Basler auch öfters im Brotladen antreffen können.