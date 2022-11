Neues Buch Basler Querdenker-Forschung: «Wir beobachten mit Besorgnis, wie schnell sich diese Bewegung radikalisiert» Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey von der Universität Basel haben mit über 40 Coronaleugnern, Querdenkern und Reichsbürgern gesprochen. Patrick Marcolli und Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Oliver Nachtwey und Carolin Amlinger mit ihrem Buch «Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus». Nicole Nars-Zimmer

Frau Amlinger, Herr Nachtwey – es sitzen hier Vertreter der «Lügenpresse» mit Personen aus dem «Establishment» und unterhalten sich über Querdenker. Was will man da schon erwarten?

Carolin Amlinger: Das war tatsächlich eine Reaktion auf unser Buch. Dass da abgehobene Forscherinnen und Forscher über die Leute schreiben, statt mit ihnen zu sprechen. Genau deshalb haben wir viele Gespräche mit Personen aus dem Querdenker-Milieu geführt. Es geht uns darum, die Motive herauszufinden, warum die Menschen auf die Strasse gegangen sind und wie diese Generalkritik an den Medien, an der Universität und an dem Staat entstanden ist. Aber wir hatten durch diese Vorurteile tatsächlich oft Schwierigkeiten, mit Personen sprechen zu können. Wir haben mit Besorgnis beobachtet, wie schnell sich diese Bewegung radikalisiert und verhärtet hat.

Wie haben Sie Ihre Gesprächspartner gefunden und ausgewählt?

Oliver Nachtwey: Am Anfang waren wir vor allem als Beobachter an den Demonstrationen und konnten dort auch kurze Gespräche führen. Danach haben wir begonnen, systematisch Interviews zu führen. Wir haben in Deutschland und der Schweiz in Telegram-Kanälen einen Link zu unserer Onlineumfrage gepostet. Dort konnte man auch die E-Mail-Adresse hinterlassen. Dadurch konnten wir nochmals mehr als 40 umfangreichere Interviews führen. Wir hatten dadurch aber nur eine gewisse Auswahl an Personen. Es handelte sich meist um progressiv eingestellte Leute, die sich uns auch erklären wollten.

Amlinger: Die radikalen Verschwörungstheoretikerinnen und -theoretiker haben sich gesperrt. Schon alleine, weil Basel als Pharmastandort verdächtig sei. Interessant war, dass viele Personen aus dem ehemaligen linksalternativen Milieu das Gespräch gesucht haben. Diese hatten alle ein grosses Sendungsbewusstsein. Fast alle Gespräche verliefen nach dem gleichen Narrativ: Alle waren «erwacht», wie sie es nennen. Die Pandemiemassnahmen hatten sie aus ihrer Sicht zu einer Neupositionierung gezwungen. Und zu einem radikalen Zweifeln: Nicht nur am Staat und den politischen Institutionen, sondern ganz fundamental, was überhaupt wissenschaftliche Wahrheit ist. Sie würden sich auch nicht als autoritär oder rechts betrachten. Für sie hat sich die Gesellschaft geändert und daraus leiten sie ihr Recht auf Widerstand ab. Deshalb haben sie auch kein Problem damit, mit Rechten auf die Strasse zu gehen. Weil gegen das Establishment zu sein, für sie keine politische Frage ist.

Nicole Nars-Zimmer

Nachtwey: Die Gespräche haben sehr rationalistisch angefangen. Sie haben uns zuerst erklärt, warum die Studien alle falsch waren. Viele haben anfangs über Liebe, Nähe, Empathie gesprochen. Je länger das Gespräch aber dauerte, desto emotionaler wurde es in der Regel. Plötzlich kippte die Stimmung und es kamen Gewaltfantasien.

Wie reagiert man als Wissenschafterin und Wissenschafter, wenn Laien einen mit selbst beigebrachtem Medizinwissen und abstrusen Welterklärungen überzeugen wollen?

Nachtwey: Es ist klar: Wenn Gewalt geäussert wird, müssen wir widersprechen. Bis zu diesem Punkt wollen wir aber verstehen, hören zu und fragen nach. Da diskutieren wir nicht. Wir wollen ihre Selbsterzählung und ihre Gesellschaftskritik begreifen. Diese Radikalisierung aus der Mitte ist unseres Erachtens das Neue an der Protestbewegung – und auch das Beunruhigende. Da wurden Leute plötzlich zu Preppern und haben sich massenhaft Vorräte angeschafft für den Ausnahmezustand. Wir haben auch mit zwei Personen gesprochen, die in die Reichsbürger-Szene abgedriftet sind, da hat uns einer als Erstes seinen «druidischen Ausweis» gezeigt. Nach einigen Interviews waren wir völlig erschöpft und hatten das dringende Bedürfnis, einen Schnaps zu trinken.

Viele aus dem Querdenken-Milieu haben mit Familie und Freunden gebrochen. Gab es in den Gesprächen auch Momente des Bedauerns?

Amlinger: Das ist in einer solchen Situation fast nicht möglich. Unsere Gesprächspartner haben die Brüche nicht als Verlust wahrgenommen, sondern als Gewinn. Sie isolieren sich immer mehr und identifizieren sich umgekehrt immer stärker mit der neuen Gemeinschaft, mit den Erwachten. Die anderen sind dann die sogenannten Schlafschafe. Kommunikation auf Augenhöhe ist oft gar nicht möglich gewesen. Die interessante Frage ist, ob nun mit dem Zurückfahren der Massnahmen einige ihre Position überdenken.

Oder sich einfach am nächsten Thema abarbeiten.

Amlinger: Genau das haben wir beobachtet. Bei Nacherhebungen hat sich gezeigt, dass das Misstrauen gegenüber dem Staat oder den Medien auf den Ukraine-Krieg übertragen wurde. Man ist dann überzeugt, dass da irgendwas nicht stimmen könne und im Hintergrund Machenschaften der Amerikaner und die Nato wirken würden. Der Zweifel ist auf neue Krisen übertragbar.

Heisst das umgekehrt, dass sich die Wut ohne Corona halt an einem anderen Thema entzündet hätte?

Nachtwey: In unserer spätmodernen Gesellschaft wird die Individualität so grossgeschrieben, dass sie nicht nur Befreiung ist, sondern auch ein Zwang ist. Die historischen Ansprüche an die Freiheit wie Selbstverwirklichung stossen an eine gesellschaftliche Grenze. Aus der Möglichkeit, sich zu optimieren, wird für viele ein Druck. Wir müssen ständig auf unser Gewicht und unsere Ernährung schauen, um attraktiv zu bleiben. Deshalb waren so viele gestresst, als die Fitnesscenter schliessen mussten. Dazu kommt, dass viele unserer Gesprächspartner aus der oberen Mittelschicht stammen. Für die war der Staat immer ein Ermöglicher. Hier in der Schweiz funktioniert alles tipptopp. Und plötzlich kommt dieser Staat und sagt: Ihr bleibt jetzt zu Hause. Das war eine Kränkung in der Selbstverwirklichung.

Amlinger: Das Gleiche gilt für die Alt-Hippies und die früheren Grünen. Diese begreifen ihre Form von Selbstverwirklichung als eine innere Freiheit. Man kehrt sich in sich, praktiziert Yoga und so weiter. Auch da war es das Eingreifen von oben in die individuelle Lebensführung und mit der Impfung in die körperliche Integrität, welche eine Staatsskepsis aktiviert hat, die schon immer da war. Gerade in der Anthroposophie findet man viele anti-etatistische Elemente, wie etwa die Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen. Diese Skepsis hat sich dann radikalisiert.

Die Maskenpflicht als Störfaktor? Christian Beutler / Keystone

Nachtwey: Deshalb war die Maske auch so wahnsinnig stark aufgeladen. Sie ist das Element, das uns trennt. Wir können beim Gegenüber keine Emotionen lesen. Man konnte sich nicht mehr die Hand geben, sich umarmen. Unsere Gesprächspartner haben sich verloren gefühlt in dieser rationalisierten, von Experten dominierten Gesellschaft. Deshalb kam diese Vorstellung der Diktatur auch so stark.

Amlinger: Die Coronamassnahmen waren sicher ein harter Eingriff. Aber letztlich haben sie nur etwas freigesetzt, dass da schon immer geschlummert hat.

Nachtwey: Das Ganze hätte sich auch an der Klimafrage entzünden können. Unsere Wahlfreiheiten sind eigentlich Konsumfreiheiten: In welche Beiz gehe ich? Wohin gehen wir in die Ferien? Staatliche Einschränkungen sind entsprechend ein Eingriff in diese Freiheit. Im Grunde ist Freiheit aber eine menschliche Beziehung. Etwas plakativ gesagt: Frei sind wir zusammen als Gesellschaft. Dieses Element der Freiheitskränkung hat sich so verhärtet, dass das nun einfach auf das nächste Thema übergeht, zum Beispiel auf gewisse Einschränkungen zur Bewältigung der Klima- oder der Energiekrise. Man hat das ja zum Beispiel am Aufschrei gesehen, als angeregt wurde, kürzer zu duschen.

«Die beiden Referenden zum Covid-Gesetz haben in der Schweiz zu einer starken Deeskalierung beigetragen.» Christian Flierl

Sie haben in Deutschland und in der Schweiz geforscht. Konnten Sie Unterschiede beobachten?

Nachtwey: Die grossen Linien waren die gleichen. Aber die beiden Referenden zum Covid-Gesetz haben in der Schweiz zu einer starken Deeskalierung beigetragen und wesentlich Druck rausgenommen. Ein weiterer Unterschied: In der Schweiz gab es mit der SVP dieses staatskritische Element schon stärker. Und wir konnten auch kantonale Unterschiede feststellen, die wir noch vertiefen wollen. Interessanterweise gab es etwa in den ehemaligen katholischen Kantonen in der Innerschweiz viel stärkere Ressentiments gegenüber dem Bundesrat.

Die Frage ist nun: Wie kommen wir da wieder raus? Und zu dieser Frage fassen Sie sich in ihrem Buch ziemlich kurz.

Amlinger: Uns ging es darum, den Ist-Zustand zu erklären. Wir sprechen verschiedene Ansätze an. Ein grosser Fehler war aus unserer Sicht, dass in der Kommunikation politische Entscheidungen häufig als Sachzwänge dargestellt wurden. Es wurden keine Alternativen präsentiert. Es gab keine Fehlerkultur. Man hat beispielsweise nie erklärt, warum man anfangs keine Masken tragen sollte und später dann die Maskenpflicht kam. Solche Widersprüche und Ungereimtheiten haben ein Unbehagen verursacht. Wenn man da anders kommuniziert hätte, glaube ich, hätten sich einige Teile der Bewegung nicht in dem Masse radikalisiert.

