Neues Leitbild Allschwil will regionale Kunst im öffentlichen Raum sichtbar machen Im Allschwiler Wegmattenpark stellen regionale Kunstschaffende ihre Skulpturen aus. Die Gemeinde möchte künftig vermehrt Kunst in den öffentlichen Raum bringen. Auch Kirchenräume stehen zur Diskussion. 14.04.2022, 05.00 Uhr

Sylvia Goeschkes «Stein-Pilze» im Allschwiler Wegmattenpark. Roland Schmid

Lange war die Wiese bei der Allschwiler Baselmattweg das beliebteste Hundeklo der Gegend, ein ungepflegtes Stück Grünbraun. 2019 schliesslich begann die Gemeinde mit Umbauarbeiten, nachdem sich das Stimmvolk sieben Jahre zuvor für eine Aufwertung des Parks ausgesprochen hatte. Der grösste Park Allschwils sollte diesen Namen endlich auch verdienen.

Heute heisst er Wegmattenpark und ist deutlich ansehnlicher als noch vor drei Jahren. 2021 wurden die Arbeiten fertiggestellt. Eine offizielle Eröffnung gab es wegen Corona nie. Anfang Mai werden die Feierlichkeiten nachgeholt – mit der Eröffnung einer Skulpturenausstellung, der «Skulptur’22».

18 Kunstschaffende aus der Region stellen im Park ihre Skulpturen aus. Die überdimensionalen Pilze, die Sylvia Goeschke aus Kalkstein anfertigt, sind bereits platziert. Bekannter dürfte Künstler René Küng sein, dessen Mondleiter seit 1980 vor dem Theater Basel steht. Auch Werke von Jakob «Joggi» Engler, Barbara Schnetzler, Roman Müller, Manfred E. Cuny und Peter Moilliet werden in den nächsten Tagen aufgebaut.

Neues Kulturleitbild erscheint Ende Jahr

Die Aktion überrascht. Bisher war Allschwil nicht bekannt für seine Kunstausstellungen. Geht es nach SP-Gemeinderat Andreas Bammatter, der in der Exekutive für das Ressort Kultur und Freizeit verantwortlich ist, soll sich das ändern. Bis Ende Jahr soll ein neues Kulturleitbild vorliegen, das anschliessend noch im Einwohnerrat behandelt wird.

Die Ausstellung im Wegmattenpark sei «ein wertvolles Zeichen» für die vermehrte Auseinandersetzung mit der Kultur, sagt Bammatter. «Die Leute spüren und erleben jetzt schon mal, dass etwas passiert.»

Lampions von Rudolf Tschudin. Roland Schmid

Das neue Leitbild kläre Schlüsselfragen, so Bammatter. Es gehe darum zu definieren, was die Gemeinde genau unter Kultur verstehe und ob sie zum Beispiel auch Hochkultur brauche. Es sind Fragen, zu denen David de Caro eine klare Meinung hat. Der Künstler ist zugleich auch Kurator der neuen Skulpturenausstellung im Wegmattenpark. «Joseph Beuys sagte mal, jeder Mensch sei ein Künstler. Davon bin ich begeistert», so de Caro. «Kunst sollte ein Teil der Gesellschaft sein.»

Kunstspaziergänge durch Allschwil geplant

Basel habe eine Zentrumsfunktion und deshalb auch einen ganz anderen Bezug zur Hochkultur. «Allschwil aber hat eine Dorfstruktur. Hier braucht es den Austausch mit der Bevölkerung.» Diesen will de Caro mit seiner Ausstellung ermöglichen. Im «Windzimmer», einem Schopf neben dem Restaurant Rössli im Dorfkern, haben Kunstschaffende die Möglichkeit, sich über den eigenen Beruf auszutauschen.

Die Basler Performancekünstlerin Irene Maag lädt ausserdem zu Spaziergängen ein, bei denen sie Alltagsgegenstände zur Kunst erklärt. Eine Idee, die Marcel Duchamp mit seinen als «Readymades» bekannten Kunstprojekten vor etwas mehr als hundert Jahren entwickelte.

Das einzige Museum ist nach wie vor geschlossen

Ein neues Kulturleitbild, eine mehrmonatige Ausstellung und seit kurzem auch ein Skulpturenpfad: Allschwil macht vorwärts. Bammatter erklärt, die Gemeinde verfolge das Ziel, Nutzungskonzepte zu entwickeln, die Bestand haben. «Wir wollen öffentliche Plätze mehr auch für Kultur nutzen», präzisiert er. Schliesslich habe Allschwil – immerhin die bevölkerungsreichste Baselbieter Gemeinde – seit einiger Zeit keinen eigenen Kulturraum mehr.

Das Heimatmuseum ist seit mehreren Jahren «bis auf weiteres» geschlossen, abgesehen von einer kleinen kulturellen Zwischennutzung. Wann und wie es wieder öffnet, ist laut Bammatter noch unklar. Die Gemeinde überlege sich deshalb, andere Räume zu bespielen. «Zur Debatte steht die weitere Nutzung des Mühlestalls, aber auch eines Kirchenraums», so Bammatter. Mehr verrät er im Moment nicht. Spätestens mit dem neuen Leitbild wird sich die Richtung ohnehin weisen.

«Skulptur ’22»

Wegmattenpark Allschwil. 6.5. bis 30.10.

www.wegmattenpark-skulptur.ch

