Neugestaltung Diese Basler Kreuzung wird zur Zumutung Beim Kunstmuseum gibt es nicht nur ein leeres Parking. Es wird auch einen Kreisel geben, der an Komplexität nicht zu überbieten ist. Sicher ist er dafür. Und sicher hässlich. Patrick Marcolli 11.04.2022, 05.00 Uhr

Hier muss bald niemand mehr selber denken: Die Kreuzung St. Alban-Graben/Rittergasse/Dufourstrasse. Bild: Juri Junkov

War die Kreuzung Dufourstrasse/St. Alban-Graben als Unfallschwerpunkt bekannt? Gut, sie war für alle Verkehrsteilnehmenden etwas mühsam zu befahren oder zu kreuzen. Aber jetzt hat Basel bekanntlich dort das wohl teuerste leere unterirdische Parking der Welt gebaut, nun kann man auch gleich noch die Oberflächen neu gestalten. Egal, ob wirklich gefährlich oder nicht. Wozu das führt, ist schon gut erkennbar: Die Tramhaltestelle vor dem Kunstmuseum wurde neu (wie vorgeschrieben) behindertengerecht gestaltet.

Weil man aber, reichlich spät, erkannt hat, dass diese so gestalteten Haltestellen für die Velofahrenden recht gefährlich werden (wer mit dem Velo die Elisabethenstrasse hinunterfährt, riskiert sein Leben), konstruiert man also eine Extra-Spur für Velos. Diese wird in einen Kreisel führen, der in diesen Tagen ansatzweise erkennbar ist. Noch nicht aufgestellt sind die Verkehrsampeln, die es braucht, damit das Tram ungestört und priorisiert durch diesen Kreisel fahren kann.

Alles wird der vermeintlichen Sicherheit untergeordnet

Eine kleine Pointe bekommt die ganze Chose durch die Tatsache, dass ästhetisch geschulte Kreise in der Stadt durchaus voraussehen können, was die Neugestaltung der Kreuzung für das Stadtbild bedeuten wird. Wie wird man den Altbau des Kunstmuseums von Ferne wahrnehmen, dessen Umgebung damals, in den Dreissigerjahren, auch mitgedacht und -geplant wurde, inklusive dem Brunnen? Wie wird man künftig den Neubau des Kunstmuseums sehen, diesen erratischen, aber perfekt platzierten und geformten Bau? Die Denkmalpflege, so munkelt man, ist mit ihren gestalterischen Bedenken innerhalb des Bau- und Verkehrsdepartements nicht auf Gehör gestossen. Das verwundert überhaupt nicht. Heute wird der vermeintlichen Verkehrssicherheit alles untergeordnet. Und wenn Basel dabei in Regulierung und Hässlichkeit versinkt.