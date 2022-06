Der Kunstmuseum-Kreisel muss vorerst ohne Ampeln auskommen

Neugestaltung Weil Teile der Elektronik fehlen: Kunstmuseum-Kreisel wird fertiggestellt, jedoch vorerst ohne Ampeln Am Wochenende wird der endgültige Belag aufgeschüttet und nächste Woche folgen die Verkehrsmarkierungen am Boden. Wegen globaler Lieferengpässe wird der Tramvortritt aber vorerst ohne Ampel geregelt. Valerie Zeiser Jetzt kommentieren 23.06.2022, 15.59 Uhr

Tram, Velo, Fahrrad und Fussgänger: Zu Pendlerzeiten kann die Umgebung ums Kunstmuseum zum Nadelöhr werden. Nicole Nars-Zimmer

Zahlreiche Reaktionen zog er nach sich, der Kreisel beim Kunstmuseum Basel. Viele Baslerinnen und Basler zeigten sich besorgt, besonders Velofahrer waren misstrauisch. Die enge Fahrspur, die sich Velos und Autos teilen müssten, und die Trottoirausbuchtung würden den Kreisel zu einem Spiessrutenlauf machen.

Hinzu kommt die unklare Situation vor Ort. Ansatzweise erkennbar, schrieb diese Zeitung Mitte April, sei der Kreisel. Viel verändert hat sich an der Situation seitdem nicht. Aber die provisorische Verkehrssituation nähert sich dem Ende zu: Diesen Sonntag soll, sofern das Wetter mitspielt, der endgültige Belag aufgeschüttet werden. Dafür werden die Wettsteinbrücke und das Baustellenareal für den Verkehr gesperrt.

Inbetriebnahme der Ampeln im Verlauf des Sommers

Nächste Woche folgen dann auch die finalen Vortrittsmarkierungen und Haltelinien. Vollständig beendet werden die Bauarbeiten am Kreisel jedoch auch dann noch nicht sein. Denn um den Tramvortritt zu regeln, sollten eigentlich, wie auch im Kreisel beim Verkehrsknoten Riehenring/Riehenstrasse, Ampeln installiert werden. Diese Installation muss aber warten. Grund dafür sind Lieferengpässe.

«Aufgrund von globalen Lieferengpässen fehlen uns Teile der Elektronik, die zur Steuerung der Ampel notwendig sind»,

wie das Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage mitteilt. «Bereits bei der Haltestelle vor dem Kunstmuseum kamen die Sandsteinplatten wegen der Engpässe mit Verspätung.» Mit der Lieferung der nötigen technischen Elemente und damit auch mit der Inbetriebnahme der Ampeln rechne man im Verlauf des Sommers. Bis dann müssen also die Haltelinien am Boden ausreichen, um den Tramverkehr im Kreisel zu regeln.

Hoffnung in die Markierungen und die Fertigstellung der Baustelle setzt auch das Kunstmuseum Basel. «Die Verkehrssituation ist dort aktuell mitunter chaotisch» erklärt Karin Gerig, Leiterin Kommunikation Kunstmuseum Basel. Man hoffe, dass sich das nach Abschluss der Arbeiten und mit Inbetriebnahme der Verkehrssignaletik bessern würde.

IWB-Baustelle während Art-Basel verschärfte Situation

Diese bestand während der Bauarbeiten aus Schildern und Verkehrswachen. Erstere waren vor jeder Kreiseleinfahrt montiert. Zweitere waren nur zu Zeiten von Bauarbeiten am Kreisel vor Ort. Auf provisorische, orange Markierungen, wie sie oft bei Umleitungen und Baustellen zum Einsatz kommen, musste verzichtet werden. Das, weil die Bauarbeiten laufende Anpassungen mit sich brachten, welche eine ständige Veränderung der Markierungen bedingt hätten, wie das Bau- und Verkehrsdepartement erklärt.

Der Kunstmuseum-Kreisel aus der Luft. Jakob Murkowski

Bereits letzte Woche während der Art musste das Kunstmuseum in den sauren Apfel beissen. Just zu Beginn der VIP-Tage, an denen die Art zwar noch nicht für das breite Publikum geöffnet ist, die für die Museen in Basel aber nicht minder wichtig sind, eröffnete die IWB vor den Toren des Kunstmuseums eine Baustelle. Diese bedingte, dass Museumsbesucherinnen und -besucher und Passanten sich das nur noch halb so grosse Trottoir teilen mussten, was zu unübersichtlichen Szenen führte, wie eine Passantin der «Basler Zeitung» erzählte. «Wir glauben es alle nicht so wirklich», liess Karin Gerig über Facebook verlauten.

Abbiegen in alle Richtungen bald möglich

Nun soll die Verkehrssituation durch die (beinahe) Fertigstellung des Kreisels beruhigt werden. Der Entschluss zur Entstehung des Kreisels wurde bereits 2018 im Rahmen der Umgestaltung und Sanierung des St.-Alban-Grabens vom Grossen Rat gefasst. So wird es künftig möglich sein, in alle Richtungen abzubiegen. Wer also aus dem Kunstmuseum Parking herausfährt – sollte künftig das Parking mehr ausgelastet sein –, muss nicht mehr über die Wettsteinbrücke fahren, um im Kleinbasel zu wenden, sondern kann dies ganz bequem im Kreisverkehr tun. Unnötige Fahrten werden so vermieden.

