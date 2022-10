Alphornkonzert zieht von Basel nach Liestal

Neujahr Weil zu viele Besucher kamen: Alphorn-Konzert zieht von Basel nach Liestal Erst auf dem Marktplatz, später beim Barfüsserplatz: Das Besucheraufkommen am Alphorn-Neujahrskonzert wurde so gross, dass der Tramverkehr beeinträchtigt wurde. Die Ausgabe 2023 findet deshalb im Liestaler Stedtli statt. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2020 fand das Konzert letztmals statt, damals beim Barfüsserplatz. Martin Graf

Hunderte Personen kamen vorbei, als 2016 erstmals das Neujahrs-Alphornkonzert auf dem Basler Marktplatz stattfand. In den Folgejahren 2017 und 2018 zog der Anlass noch mehr Besuchende an – das Publikum habe gar den Tramverkehr gestört, erzählt Bruno Birri aus Muttenz, der das Konzert organisiert. Für die Jahre 2019 und 2020 wich man auf den Barfüsserplatz aus. Birri berichtet:

«Ich kann mich erinnern, dass der Barfi beim letzten Konzert vor Corona zu drei Vierteln voll war.»

Daraus entstanden Bedenken, dass sich die Marktplatzsituation wiederholen würde.

Deshalb zieht es die Alphornbläserinnen und -bläser nun, für die erste Ausgabe des Konzerts seit Beginn der Covid-19-Pandemie, an einen neuen Ort: Das Neujahrskonzert wird am 1. Januar 2023 im Liestaler Stedtli stattfinden. Denn: Hätte Birri mit dem losen Verbund von Musizierenden wieder auf den Barfi gewollt, wäre eine Bewilligung notwendig gewesen: «Den Tramverkehr hätten wir nur mit einem Sicherheitsdienst garantieren können. Das können wir uns aber nicht leisten.»

Mindestens 50 Alphörner sollen dabei sein

Bei der Suche nach einem neuen Austragungsort sei ihm die Baselbieter Kantonshauptstadt eingefallen. «Mit dem Törli, dem Chienbäse-Umzug und der Altstadt ist das ein sehr attraktiver Standort», sagt Birri. Vor dem Rathaus werden sich die Musizierenden – man rechne mit mindestens 50 Alphörnern, so Birri – aufstellen, das Publikum kann sich so in der Rathausstrasse verteilen.

Die Bewilligung besteht bereits, nun liefen die intensiven Vorbereitungen. Ein Sicherheitsdienst ist in Liestal nicht notwendig, Birri müsse sich aber beispielsweise um den Abfall kümmern und dafür sorgen, dass der Platz verlassen wird, wie man ihn aufgefunden hat. Wichtig sei auch, dass man, wenn möglich, mit dem öffentlichen Verkehr anreise, da die Parkplätze im Stedtli limitiert sind.

Ansonsten ist er überzeugt von einem erfolgreichen Anlass: Dies auch, weil man Vaclav Medlik als Dirigent gewinnen konnte. «Er ist eine in der Szene sehr geschätzte Persönlichkeit», sagt Birri. Und fügt an: «Vaclav Medlik hat die bekannte Alphornvirtuosin Lisa Stoll als Musikmaturandin an der Kantonsschule Schaffhausen unterrichtet.»

«Gut vorbereitet und mit der Stadt abgesprochen»

Bei der Stadt freut man sich darüber, der neue Austragungsort für den Anlass zu sein: «Es ist uns eine Ehre, dass das Alphorn-Neujahrskonzert mit rund 50 Alphörnern im Herzen von Liestal stattfinden wird», sagt Pascale Meschberger, Stadträtin Sicherheit und Soziales:

«Es dürfte ein eindrückliches und ergreifendes Ereignis werden.»

Die Rathausstrasse werde die ideale Kulisse dafür bieten.

Sorgen wegen eines zu grossen Publikumsaufkommens mache man sich nicht. Die Strasse sei als Austragungsort für Veranstaltungen dieser Art gut geeignet und verfüge über ausreichend Platz. «Der Anlass ist vom OK gut vorbereitet und mit der Stadt abgesprochen worden. Die Auflagen der Stadt sind aufgenommen und im Konzept berücksichtigt worden», so Meschberger.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen