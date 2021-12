Gastronomie Nichts als Bier und Sauereien: Das «Klingeli» unter neuer Führung Neue Leitung, neues Konzept, neuer Name: Das künftige «Klingeli» soll Trendiges mit Traditionellem vereinen. Peter Mardechi Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Andreas Klein und Julia Füzesi, die das «Klingeli» übernehmen werden, sind bereits ein eingespieltes Team.

«Endlich ein Biergarten», freut sich Andreas Klein. Der Vertrag sei vor wenigen Tagen unterschrieben worden. Er und seine langjährige Geschäftspartnerin Julia Füzesi übernehmen ab 1.Januar 2022 von der Rhyschänzli-Gruppe das Restaurant Klingental. Das Team führt bereits den «Bierjohann» an der Elsässerstrasse und das «Bier­revier» in der Markthalle.

Der Zeitplan ist ehrgeizig, schon Mitte Januar soll das «Klingeli» mit frischem Konzept und neuem Namen wieder öffnen. «Wir können uns einen längeren Leerstand nicht leisten.» Es bleibe nur zu hoffen, dass kein weiterer Lockdown beschlossen wird. «Ich bin aber zuversichtlich, dass es nicht wieder so weit kommen muss», sagt Andreas Klein.

Ein durchaus strategischer Entscheid

Das «Klingeli» soll künftig «Sauerei» heissen, das Konzept sei eine Mischung aus Trendlokalen wie dem «Warpigs» in Kopenhagen und den traditionellen bayrischen Biergärten, sagt Andreas Klein. Auf der Speisekarte stehen deftige Gerichte wie Haxen, nicht Osso Bucco, sondern eben ganze Schweinshaxen mit Kraut, Schweinebraten, Weisswurst, gebratene Blutwurst mit Bratkartoffeln, Schmarrn, Backhendl – alles einfache und währschafte Gerichte, die gut zu einem Mass Bier passen. Dazu werden meist klassische Biere gezapft, etwa das Münchner Augustinerbräu, das bayrische Ayinger oder das fränkische Schlenkerla.

Das Bier soll aus 18 Zapfhähnen perlen – Weizen, Bock, Zwickel, Helle – die klassische Bierschiene, wie es Klein nennt; kein Ale, IPA oder Stout. Selbstverständlich würden auf der Karte auch Weine, vegane und vegetarische Gerichte stehen, fügt der künftige Besitzer an.

Julia Füzesi und Andreas Klein haben sich mit der Übernahme des «Klingeli» einen Traum erfüllt. Die Domain des Namens hat er sich schon vor fünf Jahren gesichert, das Konzept liegt seit drei Jahren in seiner Schublade. Es ist kein Zufall, dass der Deal mit der Rhyschänzli-Gruppe zu Stande gekommen ist. Seit Klein vor fünf Jahren das Rhyschänzli an der Elsässerstrasse übernommen und dort den Bierjohann eröffnet hat, sei er in regem Kontakt geblieben mit der Gruppe. Immer wieder habe man über ein gemeinsames Projekt nachgedacht. «Ihr Essen und unsere Bierkenntnisse.» Leider sei nie etwas daraus geworden.

Stefan Grieder, Mitglied der Geschäftsleitung der Rhyschänzli-Gruppe, spricht ebenfalls von einer langjährigen Freundschaft mit Andreas Klein. Die Trennung vom «Klingeli» habe verschiedene Gründe. Ein wenig habe die Trennung natürlich auch mit der schwierigen Zeit inmitten der Coronakrise zu tun. In erster Linie aber sei es ein strategischer Entscheid gewesen. Die Gruppe wolle sich auf ihre anderen Lokale konzentrieren, sprich das «Rhyschänzli» an der Lichtstrasse, die vier «Union Diner» sowie die Buvetten bei der Kaserne und am Kleinbasler Rheinufer, welche die Gruppe nächstes Jahr führen wird. Es sei eine schwierige Ecke für klassische Gastronomie, sagt Grieder weiter, das «Klingeli» habe sich mit seiner traditionellen Küche zu wenig abgrenzen können gegenüber anderen Gastrobetrieben. Da habe Andreas Klein mit seinem Nischenprodukt die besseren Chancen, zeigt sich Grieder überzeugt.

Auf der Suche nach der richtigen Ecke

Beide Seiten sprechen von einer fairen Einigung, über die Verkaufskonditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Andreas Klein hat vor acht Jahren das Bierlager eröffnet und vertreibt dort rund 1500 verschiedene Biersorten, meist von kleinen und mittelgrossen Craftbeer-Brauereien aus ganz Europa.

Nach und nach kamen der «Bierjohann» und das «Bierrevier» dazu. Keines der beiden aber habe sich für sein Konzept eines Biergartens geeignet. Das «Klingeli», das habe einen sehr schönen Garten, und Andreas Klein spricht von einer «spannenden Ecke» mit der «Renée Bar» gleich nebenan, der Kaserne und dem angrenzenden Rotlichtmilieu, eine Ecke, in der man ein gutes Bier trinken und sich sattessen könne, und zwar nicht für ein Riesengeld. Ein Ort, an dem man künftig einfach verweilen könne. «Gemütlich zusammensitzen ist eigentlich der Kern des ‹Sauerei›-Konzeptes.»

