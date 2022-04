Kanton benennt neun Strassen & Plätze in Basel nach Pionierinnen

Nomenklaturkommission Kanton benennt neun Strassen und Plätze in Basel nach Pionierinnen Die Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann (LDP) hat Strassen und Plätze rund um den Iris von Roten-Platz nach Frauen benannt, die in die Basler Geschichte eingegangen sind. Lea Meister 07.04.2022, 11.38 Uhr

Iris von Roten mit ihrem Mann Peter. Nach der Benennung des Iris von Roten-Platzes wurden jetzt neun weitere Strassen und Plätze nach Basler Pionierinnen benannt. Zvg

Am 20. Januar des vergangenen Jahres wurde die Benennung des Iris von Roten-Platzes kommuniziert. Schon damals war klar, dass neben dem Platz zu Ehren der feministischen Vordenkerin auf dem Entwicklungsareal noch weitere Örtlichkeiten nach bekannten Frauen benannt werden sollen. Nach den jüngsten Benennungen sind in Basel 110 Örtlichkeiten nach Männern benannt, 19 nach Frauen.

Bei den neun neu benannten Strassen und Plätzen handelt es sich um die folgenden: Dora Schmidt-Strasse, Emilie Louise Frey-Strasse, Gertrud Spiess-Strasse, Gretel Bolliger-Promenade, Katja Wulff-Anlage, Rut Keiser-Strasse, Wibrandis Rosenblatt-Weg, Kunigunde-Platz und die Urbana Iulia-Strasse. Sie befinden sich auf dem Areal Walkeweg.

Erste Grossratspräsidentin, erste Studentin, erste Korrektorin

Die neun neu benannten Strassen und Plätze. zvg

Sechs der neun Frauen haben im 19. oder 20 Jahrhundert gelebt. Bei Gertrud Spiess handelt es sich um die erste Grossratspräsidentin und Nationalrätin (CVP), bei Dora Schmidt um die erste leitende Frau in der Bundesverwaltung. Emilie Louise Frey war die erste Studentin an der Uni Basel, Rut Keiser die erste Korrektorin des damaligen Mädchengymnasiums am Kohlenberg. Nach der Ablehnung des Frauenstimmrechts 1959 organisierte sie ausserdem den Lehrerinnenstreik mit.

Gretel Bolliger ging als Pionierin in der Schweizer Frauen-Leichtathletik in die Geschichte ein. Sie holte 56 Titel, schaffte 25 Rekorde und verzeichnete eine Teilnahme an den olympischen Spielen 1952. Katja Wulff war eine Pionierin des modernen Ausdruckstanzes.

Von den Fünfzigerjahren bis ins 3. Jahrhundert

Wibrandis Rosenblatt lebte im 16. Jahrhundert und fungierte als Netzwerkerin des Basler Protestantismus. Kaiserin Kunigunde von Luxemburg, eine Basler Stadtpatronin und gemeinsam mit ihrem Ehemann Herrscherin des deutschen Reichs sowie Co-Stifterin des Basler Münsters, lebte im 11. Jahrhundert. Am weitesten zurück reicht die Geschichte von Urbana Iulia, der Tochter eines freigelassenen Sklaven. Dank Grabsteininschriften aus dem 3. Jahrhundert weiss man, dass sie eine der beiden ersten namentlich bekannten Frauen der hiesigen Geschichte war.

«Die Nomenklaturkommission wird weiterhin Frauen bei Neubenennungen auf dem ganzen Stadtgebiet berücksichtigen, wenn sie einen klaren Bezug zu Basel und zur zu benennenden Örtlichkeit haben», heisst es in der Mitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements vom Donnerstag.