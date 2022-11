Basel: Tüftler bauen in einem Keller den Euro-Airport nach

Nostalgie «Ein wenig spinnen wir schon»: Wie Tüftler in einem Keller in Basel den Euro-Airport nachbauen Ein halbes Dutzend Flugzeug-Begeisterte lässt in Basel den alten Flugplatz Blotzheim wieder auferstehen. Dafür haben die Bastler schon rund 70'000 Franken ausgegeben. Das Projekt ist für die Aviatik-Freaks aber weit mehr als ein Hobby: Sie verfolgen einen wissenschaftlichen Ansatz. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Die tun was: Nicky Scherrer, Andy Herzog und Werner Soltermann (v.l.) haben sich einen eigenen Flughafen gebaut. Juri Junkov

Die drei Modellbaufreunde sind in Aufregung. Einer von ihnen hat die letzte Tischplatte angehoben und vorsichtig zu den anderen gerückt. Bis jetzt geht alles gut. Das Holzdreieck steht. Der Mini-Flughafen ist komplett. Doch zwischen zwei Platten klafft ein Spalt.

Was jetzt folgt, ist ein alter Modelleisenbahnertrick: Rasenmatte. Rasch wird sie über die Spalte gezogen. Fertig ist das Kunststück. Der Euro-Airport im Mini-Format auf zehn Quadratmetern, Massstab 1:200. Baukosten bislang: rund 70'000 Franken. Sein Wert für die Bauherren: unbezahlbar.

So, wie der Mini-Flughafen im Keller eines Hauses im Neubadquartier steht, präsentierte er sich bis Ende der 1960er-Jahre. Flugfeld samt einem Stück Piste, Hangars, Empfangsgebäude, Parkplatz inklusive BVB-Oldtimerbus – alles da. Über allem thront der To­wer. Alleine diese Einzelfertigung kostete 2500 Franken.

Kellerabteil ist längst zu klein geworden

1970 begann die moderne Zeit in Basel-Mülhausen. Es ist das Jahr, in dem das Empfangsgebäude in Betrieb ging, der Vorgängerbau des heutigen Terminals. Vor 1970 müsste man eher von einem Flugplatz sprechen. Aber von einem Flugplatz mit Charme. Oder von einem Bijou, wie es die drei Tüftler ausdrücken.

Für das Modell den Keller geräumt hat Nicky Scherrer, 69-jährig, kurzes graues Haar, Schalk im Nacken. Der Basler hat vier Jahrzehnte für Skyguide in Zürich gearbeitet, Experte für Flugunfälle. Sein Keller ist längst zu klein geworden. Scherrer sagt:

«Ist der Flughafen komplett aufgebaut, kommt niemand mehr rein und niemand mehr raus.»

Einmal pro Woche schaut Andy Herzog im Keller vorbei, runde Brille, wacher Blick. Er ist ein sogenannter Spotter: Seit 1975 fotografiert der 65-Jährige Flugzeuge. Und er ist der Fachmann für alles, was den Modellbau betrifft.

Doch es gibt zwei weitere im Bunde. Werner Soltermann, ebenfalls 65, arbeitet in der Logistik, aber auch ihn habe das Flugzeug-Fieber in jungen Jahren erfasst, wie er erzählt. Er hat Bücher zum 50- und zum 75-Jahr-Jubiläum des Euro-Airports mitverfasst und sammelt Modelle. Beim Besuch der bz verhindert ist Roger Frossard, 71, Mitgründer des früheren Aviatik-Magazins «World Air News» und Besitzer einer riesigen Flugzeug-Diasammlung.

«Was sind denn hier für Spinner am Werk»

Jour fixe für die Flughafenbauer ist Dienstagnachmittag. Dann wird im Keller gebastelt und gefachsimpelt. Weitere Aviatik-Begeisterte helfen mit. Etwa Rolf Keller, auch er ein Spotter, der, so heisst es, mit einem Elefantengedächtnis auftrumpft. «Wenn hier mal jemand runterkommt», sagt Andy Herzog, «und nicht weiss, was das ist, der denkt sich doch: ‹Was sind denn da für Spinner am Werk?›»

Pläne standen den Flughafenbauern keine zur Verfügung, lediglich Luftbilder – und ihr Gedächtnis. «Es hilft natürlich», sagt Soltermann, «dass wir seit Jahrzehnten zum Flughafen rausfahren. Wir kennen dort jedes Gebüsch, jeden Hag.»

Es begann mit dem Lucky-Strike-Hangar

«Ich bin schuld, dass wir hier ganze Nachmittage verbringen», sagt Nicky Scherrer. 2016 habe ihm eine Bekannte aus dem Jura, eine Schreinerin, mit Holz den Lucky-Strike-Hangar nachgebaut, der bei den Spottern Kultstatus geniesst. Es folgten weitere Hangars. Als Scherrers Aviatik-Kumpels die Modelle sahen, nahm alles seinen Anfang. Alle Gebäude von damals sind nun vorhanden, ebenso der Parkplatz, komplett mit Autos und Menschlein. Vieles bauen sie selbst. Wirds kompliziert, gehen sie zu einem Architekturmodellbauer.

Eine Fotografin war es, die den Hintergrund erarbeitete. Die Fotowand zeigt die Hügelketten von Jura, Vogesen und Schwarzwald, selbstverständlich realitätsgetreu.

275 Flugzeugmodelle in Originalbemalung

«Nur Modellflugzeuge hatte ich schon», sagt Scherrer. Die Sammlung ist mittlerweile auf 275 Stück angewachsen. «Wir haben alle Flugzeugtypen der Airlines, die damals auf dem Euro-Airport landeten, in Originallackierung.» Mit den Flugzeugen können die Kellerpiloten den Flugverkehr auf dem Flughafen nachstellen. Tag für Tag. Von 1946 bis 1970. Somit ist das Diorama komplett. Damit das klappt, braucht es Daten. Die haben die Tüftler jahrelang angehäuft. Darunter Station Books, aber auch Daily Flight Records der Airlines jener Zeit. Balair, Globe Air, Air Links, Swissair und wie sie alle hiessen.

Der Datenschatz ist nun digital verfügbar, zusammengefasst in einer Word-Datei mit 3,5 Millionen Anschlägen. Nicky Scherrer hat die über 2000 Seiten eingescannt und abgetippt. Von Hand. Auch die Jahre ab 1970 sind in der Datenbank enthalten.

Wie viele Passagiere flogen am 28. Mai 1955 mit der BEA-Viscount von London nach Basel? Die Flughafenbauer wissen es. Was kostete dieser Flug? Scherrer & Co. können es nachschauen. Welche Flieger landeten am selben Tag ebenfalls in «Blotze», wie man den Flughafen früher nannte, nach Blotzheim, dem Flughafendorf? Ein Blick in die Datenbank bringt Licht ins Dunkel.

Längere Flüge mit mehr Reichtum

Auch tiefer gehende Recherchen sind jetzt möglich. Etwa über das Ferienflugverhalten der Baslerinnen und Basler. In den 1960er-Jahren gab es noch Flüge nach Rimini. Rasch erweiterte sich der Radius. Die Mittelschicht konnte sich nun längere Flüge leisten: Funchal, die Balearen, die Costa del Sol und die Costa Brava, die Küsten des damaligen Jugoslawiens und der Türkei.

Später erschienen Badeorte in Ägypten, Tunesien und Marokko auf dem Radar der Sonnenhungrigen. Die Datenbank bildet das Weltgeschehen ab. Bahnte sich etwa irgendwo auf dem Globus ein bewaffneter Konflikt an, tauchten mysteriöse Einträge auf. Flüge im Auftrag von Regierungen, Militär, Geheimdiensten. Nicky Scherrer wäre noch so gerne bereit, den Aktenschatz einem Studenten oder einer Doktorandin zu überlassen.

«Wir haben die Daten aus allen bislang 76 Betriebsjahren. Das gibt es wohl von keinem anderen Flughafen auf der Welt.»

Die Flugbücher bergen Trouvaillen. «Wieso haben wir englische Motoren?», beklagte sich etwa ein Globe-Air-Pilot. «Überall haben wir Mechaniker, die nur amerikanische Motoren reparieren können!» Mies erging es einem Globe-Air-Kapitän im Juli 1966, auf einem Flug von Mosambik nach Basel. Der Flieger hatte, wie die Besatzung feststellen musste, keine Clearance, also Freigabe, für die Zwischenlandung in Gabun.

«Das Flugzeug wurde von bewaffneten Soldaten umstellt», hielt der Kapitän fest. «Die Treppen wurden weggezogen, und wir mussten die Motoren abstellen. Dies nachdem wir bedroht wurden vom Militär.»Erst, nachdem der Kapitän einen Entschuldigungsbrief verfasste, durfte er wieder starten. Doch die Soldaten waren nicht sein einziger Ärger, wie ein Nachtrag zeigt: «Man sollte unbedingt eine Flüssigkeit mitgeben, um als Zusatz die WC zu säubern.» Auf langen Flügen sei der Gestank «unerträglich».

Modell soll im Airport ausgestellt werden

Der Traum der Bastler: Ihren Mini-Airport am «echten» Flughafen ausstellen. Das Kind soll zur Mutter. Man habe positive Signale vernommen, sagt Andy Herzog. Eine Zusammenarbeit würde diskutiert. Ohne Trennungsschmerz würden die Väter ihr Baby zwar nicht ziehen lassen. Aber stolz wären sie schon, könnten sie, wenn sie das nächste Mal am Euro-Airport sind, bei ihrem Werk vorbeischauen.

