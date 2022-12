SP-Nationalrätin Sarah Wyss bricht im Bundeshaus zusammen

Notfall Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss nach Zusammenbruch aus dem Spital entlassen Im Bundeshaus kam es laut «Blick» während der Session zu einem Notfall. Die 34-jährige Sarah Wyss klappte in der Cafeteria des Parlamentsgebäudes zusammen. Zara Zatti 08.12.2022, 13.13 Uhr

Die 34-jährige Baslerin ist seit zwei Jahren Nationalrätin. Alessandro Della Valle/Keystone

Wie der «Blick» berichtet, musste die SP-Nationalrätin Sarah Wyss am Donnerstagmorgen mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Dies, nachdem sie in Bern in der Cafeteria Vallotton zwischen dem Ständerats- und dem Nationalratssaal zusammengebrochen sei. Danach sei sie in einem Rollstuhl aus dem Bundeshaus gebracht und in ein Spital transportiert worden.