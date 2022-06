«Notte Svizzera» Filmförderung der Region Basel verstärkt ihre Präsenz am Filmfestival von Locarno Zusammen mit Partnerorganisationen aus der ganzen Schweiz beteiligt sich die partnerschaftliche Filmförderung Basel-Stadt und Basel-Landschaft erstmals an der «Notte Svizzera». Aimee Baumgartner 27.06.2022, 11.14 Uhr

Das Locarno Film Festival findet 2022 vom 3. bis zum 13. August statt. Locarno Film Festival

Anfang August wird in Locarno nach zweijähriger Pandemiepause wieder das traditionelle Filmfestival veranstaltet. Ein breiter Zusammenschluss regionaler Filmförderer will das Schweizer Filmschaffen ins Scheinwerferlicht rücken. Er hat deshalb die «Notte Svizzera» ins Leben gerufen – der Anlass findet am 6. August statt.