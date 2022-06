Novartis: Der Stellenabau in Basel sorgt für bedrückte Stimmung

Novartis Bedrückte Stimmung bei den Mitarbeitenden: 600 Stellen entfallen allein in Basel Viele Angestellte wollen nach ihrem Feierabend als sie zuhauf vom Campus in Basel wegströmen nichts zum Stellenabbau bei der Novartis sagen. Jene, die etwas sagen, sprechen von einer angespannten Stimmung im Unternehmen. Elodie Kolb und Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 28.06.2022, 19.55 Uhr

Auch der Standort Basel ist vom Stellenabbau betroffen. Biondopictures / bz Zeitung für die Region / CH Media AG

Basel, Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr. Mitarbeitende von Novartis hetzen vom Campus im St. Johann-Quartier in Richtung Tram. Es ist kein normaler Feierabend für das Personal des Pharmariesen. Erst am Nachmittag hatte die Firmenleitung in einer internen Mitteilung einen Kahlschlag angekündigt: 1400 Stellen sollen allein in der Schweiz gestrichen werden – ein grosser Teil davon am Hauptsitz in Basel.

Vor Ort herrscht Unsicherheit. Angesprochen auf die Stellenstreichungen winken viele ab. Von einigen heisst es, sie wüssten nicht, ob sie dazu schon etwas sagen könnten. Ein paar wenigen ist dann doch zum Reden zu Mute. «Ich arbeite schon seit über 25 Jahren in der Branche», sagt ein Mann. «Da gibt es immer wieder Anstrengungen, die Unternehmen umzugestalten. Ich glaube, das ist einfach etwas, das bei grossen Firmen vorkommt».

Rund 600 Stellen in Basel betroffen

Ähnlich geht es einem anderen Mann, der sich, wie alle anderen Angesprochenen, nur anonym äussern möchte: «Ein Stück weit ist das, was jetzt läuft, Part of the Game. Wenn du bei einer so grossen Firma arbeitest, geniesst du viele Benefits. Wenn es jedoch eine Umstrukturierung gibt, musst du das zur Kenntnis nehmen – und hoffen, dass es dich und dein Team nicht trifft.» Sowohl er als auch andere Angesprochene sagen, die Stimmung sei angespannt. «Es herrscht schon eine gewisse Angst», sagt ein Mitarbeiter.

Von den geplanten Streichungen in der Schweiz entfallen laut Bericht des «Tagesanzeigers» knapp die Hälfte auf die Region Basel: Rund 600 Stellen in der zentralen Verwaltung auf dem Campus in Basel seien betroffen.

Sutter fordert Perspektiven und «tragbare Situationen»

Eine Frau sagt, sie habe nichts von Streichungen gehört, sie arbeite aber auch im Bereich Forschung und Entwicklung, zudem bezweifle sie, dass dort Stellen gestrichen würden. Diesen Eindruck bestätigt der «Tagesanzeiger»: Die über 5000 Stellen auf dem Basler Campus im Bereich Forschung und Entwicklung sollen laut der Zeitung in Basel bleiben.

Er bedauere den Stellenabbau, schreibt der Basler Regierungsrat Kaspar Sutter, der dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt vorsteht, auf Anfrage:

«Dass der Firmensitz hier in Basel und generell die Schweizer Standorte stark betroffen sind, bedeutet auch für unseren Kanton einen Einschnitt.»

Es stehe den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und deren Familien eine Phase der Unsicherheit bevor, glaubt Sutter. «Wichtig ist daher, den Betroffenen rasch eine Perspektive und eine tragbare Lösung für ihre Situation zu schaffen. Novartis verfügt über einen entsprechenden Sozialplan.» Die kantonalen Behörden wollen, wie Sutter weiter schreibt, die Betroffenen im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.

