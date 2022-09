Frank Petersen, Leiter Naturstoffe bei Novartis, im Interview

Naturstoffe Er ist der Pflanzenguru der Novartis: «Ich kann Ihnen zahlreiche Pflanzengifte aufzählen, die fürchterlich sind» Frank Petersen ist Leiter der Naturstoffforschung bei Novartis. Vor kurzem zog sein Team ins sanierte Gebäude Banting 1 um. Wieso die Firma als einziges grosses Pharmaunternehmen noch an seiner Forschung festhält, erzählt er im Interview. Zara Zatti Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Frank Petersen, Leiter Naturstoffforschung bei Novartis, im campuseigenen Medizinalgarten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Wenn Frank Petersen über Pflanzen und ihre Wirkung spricht, dann haut er manchmal vor Begeisterung auf den Tisch. Im campuseigenen Medizinalgarten hat er zu jeder Pflanze eine Geschichte zu erzählen. Etwa zum Wermutkraut, bei dem er gleich zum Probieren auffordert. Es ist die Ingredienz für den Absinth. Jenes Getränk, unter dessen Einfluss Vincent Van Gogh einige seiner berühmtesten Bilder malte.

Zum Einstieg gleich ein unschönes Thema. Ende Juni gab Novartis bekannt, in der Schweiz 1400 Stellen abzubauen. Ist auch Ihr Team betroffen?

Frank Petersen: Nein, der Bereich Forschung und Entwicklung ist nicht Teil der Reorganisation. Unser Naturstoff-Team ist erst vor kurzem in das kernsanierte Gebäude Banting 1 umgezogen. Hier entstanden nigelnagelneue Labore und Anlagen für die Forschungschemie, damit auch für unsere Forschungsgruppe. Wir erkennen also die Investition in unsere Forschung und den Standort hier in Basel. Darüber bin ich sehr froh.

Die Abteilung Naturstoffforschung bei Novartis umfasst 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Andere grosse Pharmaunternehmen haben ganz aufgehört in diesen Bereich zu investieren.

Das ist auf jeden Fall ein Bekenntnis der Firma. Das Management kam zum Schluss, dass Naturstoffe einen Mehrwert zur Identifizierung von neuen Medikamenten liefern und somit eventuell dazu beitragen können, Erkrankungen zu lindern oder zu heilen, die wir heute noch nicht behandeln können.

Klären wir zuerst einmal, was Naturstoffforschung überhaupt ist. Ich denke da zuerst an einen Kräutergarten.

Das ist nicht falsch. Kräutergärten sind der Ursprung der Naturstoffforschung. Zu Beginn pflanzten die Mönche in ihren Gärten Medizinalpflanzen an, später entstanden daraus die grossen Universitätsgärten. Medizin und Kräuter, das ging früher Hand in Hand. Mediziner waren immer auch Botaniker.

Die pharmazeutische Industrie hat ihren Ursprung also auch in den Heilkräutern?

Ja. Der Schlafmohn war die erste Pflanze, bei der das pharmazeutisch aktive Prinzip, also die Reinsubstanz, isoliert werden konnte. Das Morphin für die Schmerzbehandlung oder das Chinin für die Malariatherapie. Aus diesen Entdeckungen entwickelten sich die ersten pharmazeutischen Firmen. In unserem eigenen Unternehmen gibt es bereits seit 1918 eine Naturstoffforschungsgruppe in Basel. Damit fing auch das pharmazeutische Business unserer Vorgängerfirma Sandoz an. Es ist die erste und die am längsten existierende Naturstoffforschungsgruppe der pharmazeutischen Industrie.

Sie haben hier auf dem Campus einen Medizinalgarten realisiert. Dient Ihnen dieser tatsächlich noch als Forschungsstätte oder ist das ein Hobby von Ihnen?

Nein, den brauchen wir heute nicht mehr für die Forschung. Für das Campusplanungsteam war sehr bald klar, dass es einen solchen Garten auf dem Novartis Campus braucht, da der Medizinalgarten sozusagen die Wiege der pharmazeutischen Industrie ist. Er ist ein Symbol.

Wenn nicht aus dem eigenen Kräutergarten, woher kommen die Rohstoffe für Ihre Forschung?

Wir arbeiten mit Partnerländern zusammen, zum Beispiel mit Thailand. Das ist eine der Regionen, mit der grössten genetischen Vielfalt an Naturstoffen. Wir bilden thailändische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für einige Monate hier in Basel aus. In Thailand isolieren diese für uns Mikroorganismen, also Bakterien und Pilze. Die genetischen Ressourcen bleiben dabei Eigentum der Ursprungsländer. Wir schliessen Verträge ab, um diese nutzen zu können.

Was für Pflanzen spielen denn heute noch eine Rolle in der Medizin?

Es gibt eine Fülle von Medizinalpflanzen, die heute in der Pflanzenheilkunde verwendet werden. Denken Sie nur an das Johanniskraut, das bei milden depressiven Verstimmungen eingesetzt wird. Eine Pflanze, die ich persönlich faszinierend finde, ist der Einjährige Beifuss. Er sieht ganz unauffällig aus, aber aus ihm haben chinesische Forscher vor knapp 50 Jahren das Artemisinin isoliert. Es ist heute eines der wichtigsten Therapeutika gegen Malaria. Zusammen mit chinesischen Partnern haben die Ciba-Geigy und die frühe Novartis eine Kombinationstherapie gegen Malaria entwickelt, die heute angewendet wird.

Und was sind aktuell die grössten Hoffnungsträger, an denen Sie forschen?

Erst kürzlich hat unsere onkologische Forschung einen Naturstoff gegen das uveale Melanom in die klinische Entwicklung gebracht. Es handelt sich um eine aggressive Krebsart, die nicht wirklich zufriedenstellend behandelbar ist. Wir hoffen, dass dieser Naturstoff das ändern kann.

Ist es aufwendiger Naturstoffprodukte herzustellen als synthetische Medikamente?

In der Produktion von Medikamenten aus Pflanzensubstanzen kann die benötigte grosse Menge an Pflanzenmaterial eine grosse Herausforderung sein. Bei synthetischen Verbindungen ist das viel einfacher. Deshalb entwickeln wir eine Pflanzensubstanz für klinische Studien erst, wenn wir der hundertprozentigen Überzeugung sind, dass der Wirkstoff auch das macht, was wir uns erhoffen.

Gibt es bei Naturstoffen weniger Nebenwirkungen als bei synthetischen Medikamenten?

Die Frage, ob die komplexeren Naturstoffe mehr oder weniger Nebenwirkungen haben, ist eine lange Diskussion in der Forschung. Bis heute konnten wir sie nicht beantworten. Ich sehe aber keine Hinweise darauf, dass sie sich anders verhalten würden als synthetische Wirkstoffe.

Ich frage, weil es Menschen gibt, die ein grösseres Vertrauen in Naturstoffprodukte haben. Mit dem Glauben, diese seien sanfter.

Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass die Produkte, die aus der Natur kommen, irgendwie sanfter wären. Ich kann Ihnen zahlreiche Pflanzengifte aufzählen, die fürchterlich sind oder schwerwiegende Nebenwirkungen haben können. Auf der anderen Seite gibt es pflanzliche Heilmittel, die in keiner Hausapotheke fehlen sollten, von deren Wirkung auch ich überzeugt bin. Naturprodukte assoziieren die Menschen wahrscheinlich eher mit diesen Hausmitteln, etwa mit dem Kamillentee oder der Mentholsalbe. Zu der Heilwirkung gibt es zusätzlich einen Feel-Good-Faktor, der auch zur Gesundung beiträgt.

Novartis ist eine der letzten grossen Pharmaunternehmen, die überhaupt noch in die Naturstoffforschung investiert. Wieso?

In der Pharmaforschung gibt es zahlreiche Wirkstofffindungstechnologien. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt kommen immer weitere hinzu. Ein Unternehmen muss sich entscheiden, welches die vielversprechendsten und effizientesten Technologien sind und hier eine richtige Balance finden. Man kann nicht alles machen. Aus diesem Grund haben sich viele Pharmaunternehmen aus der Naturstoffforschung verabschiedet. Unsere Forschung geht einen anderen Weg. Im Bereich der Naturstoffforschung hat Novartis ein sehr grosses Know-how und eine topmoderne Ausrüstung. Die neue Fermentationsanlage im Gebäude Banting 1, mit der wir die mikrobiellen Substanzen vervielfältigen können, ist die modernste weltweit.

Mit Naturstoffforschung steht man also allein auf weiter Flur. Kommt da noch genügend Nachwuchs?

Heutzutage wollen junge Forscherinnen und Forscher nicht mehr unbedingt in Grossunternehmen. Sie finden attraktive Stellen in mittelständischen oder Start-up-Firmen. Die universitären Gruppen, die sich mit Naturstoffen befassen, sind in der pharmazeutischen Biologie oder der Biotechnologie angegliedert. Dort lernen die Studierenden sehr viele unterschiedliche Technologien kennen und haben damit auch andere Möglichkeiten als in die Industrie zu gehen. Die universitäre Naturstoffforschung erhält also durchaus Nachwuchs, unter dem wir exzellent ausgebildete, junge Talente für unsere Industrieforschung finden können.

Wieso wollen die Jungen nicht mehr in die Industrie?

Wir beobachten eine Tendenz, dass sie zum Beispiel eher in ein Start-up wollen. Die Teams dort fokussieren sich teilweise nur auf einen spezifischen Bereich, manchmal sogar auf eine einzige Technologie oder Substanz. Alle stehen dann voll hinter diesem einen Produkt. Zudem sind die Strukturen in kleineren Organisationen durchlässiger. Die Forscherinnen und Forscher erhalten frühzeitig Einblicke in verschiedene Abteilungen. Wir haben gemerkt, dass das die jungen Menschen anspricht. Deshalb versuchen wir das auch in unserem Unternehmen umzusetzen.

Novartis hält als einer der letzten noch an der Naturstoffforschung fest. Wie gross ist da der Druck auch zu liefern?

Sie müssen sich immer mit innovativen Ideen und Forschungsresultaten unter Beweis stellen und zeigen, dass sich das Investment in diese Forschungsrichtung auch lohnt. Das gilt aber für alle Bereiche in einem Unternehmen. Wenn Sie berechtigte Erwartungen enttäuschen, dann wird es irgendwann schon schwierig.

Zur Person Frank Petersen studierte Biologie in Stuttgart-Hohenheim und Tübingen und ist langjähriger Leiter der Naturstoffforschung der Novartis AG in Basel. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Identifizierung und Herstellung neuartiger pharmazeutischer Wirkstoffe aus natürlichen Quellen und der Molekularbiologie ihrer mikrobiellen und pflanzlichen Produzenten. Für seine Forschungsbeiträge auf dem Gebiet der mikrobiellen Naturstoffe wurde er mit dem «Senior Industrial Science Award 2020» der Schweizerischen Chemischen Gesellschaft ausgezeichnet.