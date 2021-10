Null Emissionen Basellandschaftliche Kantonalbank geht in die grüne Offensive Das Baselbieter Finanzinstitut will staatlichen Regulierungen zuvorkommen und tritt einem UNO-Abkommen bei. Sein CEO kritisiert derweil die kantonale SP. Patrick Marcolli 28.10.2021, 05.00 Uhr

BLKB-Chef John Häfelfinger will staatlichen Regulierungen zuvorkommen. Kenneth Nars

Der Druck von der Politik auf die Geldinstitute wächst: Sie sollen «grüner» werden. Auch die Baselbieter Kantonalbank (BLKB) bekommt das zu spüren. So wird das Stimmvolk im kommenden Frühjahr über die Klimainitiative der Grünen befinden, welche die Pariser Klimaziele auf Kantonsebene festschreiben will. Und jüngst wurden die Baselbieter Sozialdemokraten unter ihrer Präsidentin Miriam Locher aktiv: Ihr Klimaplan sieht vor, dass die CO 2 -Emissionen im Baselbiet bereits 2030 auf «Netto-Null» gesenkt werden. Betroffen wäre damit auch die BLKB.

Nun geht die Bank in die Offensive: Wie heute bekannt wird, tritt die Bank als erstes Regionalinstitut der Schweiz der Net-Zero Banking Alliance der UNO bei. BLKB-Chef John Häfelfinger machte am Dienstag in einem Mediengespräch klar, was er damit bezweckt: Nämlich staatliche Regulierungen zu antizipieren – und «bessere Regulierungen zu haben, als sie der Staat machen kann».

«Eine zeitnahe zwangsweise Umrüstung wäre für viele schlicht nicht bezahlbar»

Die Net-Zero Banking Alliance ist eine von den Vereinten Nationen einberufene Allianz von Banken weltweit, die sich verpflichtet haben, ihre Kredit- und Anlageportfolios bis spätestens 2050 auf Netto-Null-Emissionen auszurichten. Dies stehe, so Häfelfinger, ganz im Einklang mit der bereits unter seinem Vorgänger 2014 eingeläuteten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Strategie der BLKB. Die Portefeuilles der Bank wiesen bereits heute sehr tiefe CO 2 -Werte aus. «Wir können aber noch besser werden», so Häfelfinger.

Die Initiative der Baselbieter SP kritisiert der BLKB-CEO und bezeichnet sie unter anderem als teilweise unsozial: «Ein grosser Teil der Hauseigentümer im Baselbiet heizt noch mit fossilen Energieträgern. Eine zeitnahe zwangsweise Umrüstung wäre für viele schlicht nicht bezahlbar.»