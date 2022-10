«Nutzungsmix» 3000 Quadratmeter Fläche: Zwischennutzung für den Erlenmattplatz gesucht Der Kanton Basel-Stadt startet eine Ausschreibung für die Zwischennutzung eines Teils des Erlenmattplatzes. Für die Jahre 2023 bis 2027 wird ein «attraktiver Nutzungsmix» gesucht. Lea Meister 21.10.2022, 09.40 Uhr

Der bereits bestehende Pavillon auf dem Erlenmattplatz. Juri Junkov

Über 3000 Quadratmeter Brachfläche stehen der Bevölkerung zwischen Riehenring und Tangentenweg zur Verfügung. Wie der Kanton am Freitagmorgen mitteilt, startet er genau für diese Fläche eine Ausschreibung für eine Zwischennutzung. Den Verkehrsgarten und den neuen Erlenmatt-Pavillon findet man bereits vor Ort.

Die Kantons- und Stadtentwicklung im Präsidialdepartement sucht nun Personen, die sich für die «professionelle und innovative Umsetzung» der Betriebsorganisation dieser Zwischennutzung interessieren. Diese Personen sollen ab 2023 bis Herbst 2027 die Zwischennutzung unter Einbezug der Anwohnenden organisieren und im Frühling 2023 mit einem öffentlichen Projektaufruf starten.

Regierung hat entsprechende Beträge vorgesehen

Die Zwischennutzungsprojekte sollen für möglichst viele Menschen, Gruppen und Vereine interessant sein und können auch im Bezug zur dort vorgesehenen temporären Wohnsiedlung für ukrainische Flüchtlinge stehen. «Dies können zum Beispiel Projekte und Angebote in den Bereichen Spiel, Sport, Freizeit, Kultur, Natur und Gemeinschaft sein», so der Wortlaut in der Medienmitteilung.

Der Regierungsrat hat Beträge für die Finanzierung vorgesehen: 290'000 Franken für die Betriebsbeiträge und rund 282'000 Franken für die Grundinfrastruktur für Strom, Wasser und Toiletten. Im September wurden die Beträge beim Grossen Rat beantragt. Die entsprechende Ausschreibung läuft ab sofort. Eine gemeinsame Begehung des Areals ist für November 2022 vorgesehen.