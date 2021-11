Öffentlicher Verkehr Basel geht bei den Haltestellen über die Bücher – diese Stationen verschwinden oder werden umgeplant Um die Fahrzeit zu verkürzen, werden in Basel-Stadt sechs Haltestellen aufgehoben oder mit anderen Stationen verknüpft. Nicht bei allen Orten wurde bereits ein definitiver Entscheid gefällt. Aimee Baumgartner 23.11.2021, 15.53 Uhr

Die Stationen St.-Johanns-Tor und Mülhauserstrasse sollen kombiniert werden. Nicole Nars-Zimmer

Der Kanton Basel-Stadt rüstet die Tram- und Bushaltestellen gemäss Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes Schritt für Schritt mit hohen Haltekanten aus. In den kommenden Jahren werden die Haltestellen demnach so umgebaut, dass das Ein- und Aussteigen für die Fahrgäste hindernisfrei möglich ist. Gleichzeitig befasst sich der Kanton auch mit der Frage, welche Stationen in Zukunft überhaupt noch benötigt werden.