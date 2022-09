Öffentlicher Verkehr Buslinie für Aesch Nord kommt – aber frühestens 2026 Das aufstrebende Wirtschaftsgebiet Aesch Nord soll besser an den ÖV angebunden werden. Das wird in der Baselbieter Politik seit Jahren gefordert. Nun kündigt die Regierung die Einführung einer Buslinie an. Diese kommt allerdings erst in einigen Jahren. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 26.09.2022, 20.19 Uhr

Auf der Strasse bereits gut erreichbar, beim ÖV hapert es noch: Das boomende Gebiet Aesch Nord (auch Aesch Soleil genannt) Benjamin Wieland

Das Wirtschaftsgebiet Aesch Nord soll besser mit dem ÖV erschlossen werden. Dies allerdings erst in einigen Jahren: Die Baselbieter Regierung stellt ab 2026, wenn der nächste ÖV-Leistungsauftrag des Kantons in Kraft tritt, einen Gewerbebus in Aussicht.

Dieser soll die Bahnhöfe Dornach-Arlesheim und Aesch via die Wirtschaftsgebiete Kägen und eben Aesch Nord verbinden. Dies geht aus einem Bericht der Regierung auf einen Vorstoss des Aescher SP-Landrats Jan Kirchmayr hervor.

Regierung will nichts von Probebetrieb wissen

Längerfristig, im Planungshorizont 2040, könnte zudem die Tramlinie 11 an den Bahnhof Aesch verlängert werden. Das 11er-Tram bedient den östlichen Rand von Aesch Nord via Haltestelle Arlesheimerstrasse. Von einem Probebetrieb, der rasch eingeführt werden könnte, will die Regierung nichts wissen. Kirchmayr ist mit den Ankündigungen denn auch nur halbwegs zufrieden:

«Gut, dass die Buslinie kommt. Schade, dauert das so lange.»

Aesch Nord ist im kantonalen Richtplan als Arbeitsplatzgebiet von kantonaler Bedeutung ausgewiesen. In dem Gebiet sind bereits zahlreiche publikumsintensive Betriebe ansässig sind. Daher sei es unverständlich, dass die Regierung die ÖV-Erschliessung auf die lange Bank schiebe, kritisiert Kirchmayr.

Seinen bereits 2017 eingereichten Vorstoss hat der Landrat mit Beschluss vom September 2020 stehen gelassen und damit zum Ausdruck gebracht, dass er mit einem ersten Bericht der Regierung nicht zufrieden war. Nun hat diese nachgedoppelt. Wie das Parlament darauf reagiert, ist offen.

