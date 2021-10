Experte will U-Abo mit Mietvelo statt Gratisfahrt nach Frick

Öffentlicher Verkehr Grosse Resonanz für neue Pläne in der Region Basel: «Das U-Abo ist eine Idee aus den 1980er-Jahren» Mietvelos statt die Gratisfahrt nach Frick. Die Idee, das U-Abo neu zu denken, stösst auf viel Anklang. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 18.10.2021, 19.03 Uhr

Vom Tram direkt aufs Mietvelo umsteigen – und alles im U-Abo inklusive. Diese Idee wird zurzeit diskutiert. Kenneth Nars

Nicht nur Tram, Bus und Zug: Um die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu steigern, sollen künftig auch Mietvelos oder -trottinetts im U-Abo mit enthalten sein. Diese Überlegungen macht man sich auch beim Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW), wie Geschäftsführer Adrian Brodbeck auf Anfrage bestätigte. Für Alexander Erath, Professor für Verkehr und Mobilität an der FHNW, ein notwendiger Schritt: «Das U-Abo ist eine Idee aus den 1980er-Jahren.»

Damals sei die grosse Frage gewesen, wie der ÖV gegenüber dem Auto bestehen könne. «Das war eine super Pionierleistung, aber nun ist es Zeit für eine neue», sagt Erath. Wenn man über öffentlichem Verkehr diskutiere, müssten die geteilten neuen Verkehrsmittel auch einbezogen werden.

Eine Forderung mit Zündstoff

Statt dem jetzigen Pauschalangebot des Umweltschutzabonnements schwebt Erath ein neues modulares ÖV-Abo vor. «Das Angebot muss kundenorientierter und individueller werden. Wir brauchen mehr Flexibilität über Zeit und Raum.» Die Bedürfnisse von Senioren würden sich stark von denen von Jugendlichen unterscheiden. Gerade eine Integration der zwei Velosharing-Angebote in der Stadt würden Sinn machen, «zumal die ja beide auch von der öffentlichen Hand mitfinanziert werden.»

Eine Variante wäre für den Professor für Verkehr und Mobilität etwa ein Stadt-Abo, in dem neben dem bisherigen ÖV auch die zeitlich gedeckelte Möglichkeit Sharing-Angebote zu nutzen, mit drin wären. Forderung nach Zonierung birgt politischen Zündstoff. Auch das Zonensystem soll überdenkt werden, fordert Erath. «Das ist ein Riesennachteil des U-Abos.» Für Pendler aus der Agglomeration sei die flächendeckende Gültigkeit des Abos in der ganzen Region zwar interessant. «Aber es gibt aber wohl genügend Baslerinnen und Basler, die lieber das Mietvelo im Abo mit drin hätten, als die Gratisfahrt nach Frick», sagt Erath. Diese Forderung birgt reichlich politischen Zündstoff.

«Mit Zonierung könnte man U-Abo nicht mehr finanzieren»

Dass die Forderungen mehr als nur Gedankenspiele sind, zeigte sich gestern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Idee von Erath wurde unter anderem vom Basler Stadtentwickler Lukas Ott unterstützt. «Die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten», sagt er. Entsprechend wichtig seien solche Überlegungen. «Nicht um das U-Abo in Frage zu stellen, sondern um dieses zu transformieren.»

Der Knackpunkt ist für Ott die Frage, was in einer solchen ÖV-Flatrate alles Platz habe und was nicht, so Ott. «Man müsste sicher Kontingente definieren.» Anderer Ansicht ist der ehemalige Liestaler Stadtpräsident, wenn es um die Zonierung des U-Abos geht: «Das wäre kontraproduktiv. Unter dem Strich verfügt die Region für eine Zonierung schlicht über zu wenige Kunden, und das U-Abo liesse sich nicht mehr finanzieren.»