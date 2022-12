Neue Fahrpläne der BVB und BLT

Öffentlicher Verkehr Diese Änderungen bringen die neuen Fahrpläne der BVB und BLT Ab Sonntag, dem 11. Dezember, gilt der neue Fahrplan. In Basel fahren mehr Trams und Busse zu später Stunde. Rafael Hunziker 1 Kommentar 05.12.2022, 14.53 Uhr

Ab Sonntag, dem 11. Dezember, gilt der neue Fahrplan. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am nächsten Sonntag wechselt in der ganzen Schweiz der Fahrplan des öffentlichen Verkehrs. Auch die Verkehrsbetriebe beider Basel passen ihr Angebot an. Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) und Baselland Transport (BLT) präsentieren neue Tramlinien und Bushaltestellen.

BVB

Ab dem 11. Dezember wird der Fahrplan von Montag bis Samstag am Abend zwischen 20 und 22.30 Uhr auf verschiedenen Bus- und Tramlinien verdichtet, schreiben die BVB in einer Mitteilung. Es betrifft die Tramlinien 6 und 8, sowie die Buslinien 30 und 36. Eine weitere Neuerung für den Abend und die Nacht ist die neue Bushaltestelle Dreiländereck. Die Nachtbuslinie 21 soll das Gebiet um den Basler Hafen mit der neuen Haltestelle besser erschliessen.

Ab 20 Uhr und am Sonntag fahren alle Busse der Linie 34 durchgehend bis Riehen Bahnhof. Ein Umstieg auf einen Kleinbus ist nicht mehr nötig. Ebenfalls neu ist der 7,5-Minuten-Takt der Buslinie nach Riehen. Die Busse, die nicht bis nach Riehen Bahnhof fahren, wenden neu am Otto-Wenk-Platz. Eine Weiterfahrt als Linie 31 gibt es nicht mehr.

Neue Standorte am Bahnhof SBB

Mit dem neuen Fahrplan wird pünktlich das «Euler-Gleis» in Betrieb genommen. Dank der neuen Weiche muss die Tramlinie 8 künftig nicht mehr den ganzen Centralbahnplatz überqueren. Neu haltet die Linie 8 an der Kante F, an welcher heute bereits die Linie 1 und 2 Richtung Kleinbasel fahren.

Auch die Linie 30 bekommt eine neue Haltestelle am Bahnhof SBB. Die Busse, die an den Badischen Bahnhof fahren, sind ab Sonntag an der Stelle stationiert, an der heute bereits die Busse der Flughafenlinie 50 halten. «Dadurch können die neuen E-Doppelgelenkbusse auf der Linie 50 beim Bahnhof SBB einfacher wenden», schreiben die BVB.

Weitere Neuerungen Zwischen 8 und 9 Uhr vormittags gibt es drei neue Fahrten auf der Linie 34.

Die abendlichen Fahrten der Linie 32 entfallen. Als Ersatz gibt es ein Ruftaxi.

BLT

Die bisher provisorische Tramlinie E11 führt BLT ab dem 11. Dezember definitiv ein. Die Linie verbindet den Bahnhofeingang Gundeldingen via Theater und Bankverein mit der Station Bahnhof SBB. «Den im September 2020 durchgeführten Testbetrieb der Linie E11 mit Bedienung des Bahnhofs SBB, bewerteten die befragten Fahrgäste mehrheitlich positiv», schreibt BLT in einer Mitteilung.

Mit der Linie E11 wird die Linie 11 zu den Hauptverkehrszeiten entlastet. Von der Linie E11 nicht mehr bedient werden die Haltestellen Denkmal und Grosspeter.

