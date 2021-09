Öffentlicher Verkehr «Keine Trams mehr zwischen Barfüsserplatz und Schifflände»: Forderung von Jacques Herzog mit Unterstützung der Politik Die Stadt Zürich diskutiert über Express-Trams, die unter der Stadt durchfahren. Nun soll auch in Basel ein Masterplan Tram entwickelt werden. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Der Tramtunnel im Zürcher Quartier Schwamendingen. Bild: Keystone

«Zukunftsbild 2050» nennen die Zürcher Verkehrsbetriebe (ZVB) ihren neusten Wurf, der diese Woche schweizweit für Aufsehen sorgte. Dabei rühren die Zürcher ÖV-Planer mit der grossen Kelle an. Angedacht sind Express-Trams, die in neuen Tramtunnels unter der Stadt durchfahren. Auf einer Visualisierung schwirrt noch passend eine Drohne durch das Bild.

In Basel setzt man eher auf kleine Schritte. Statt 2050 plant man lieber mit einem Zehnjahres-Horizont: Im Mai präsentierte der Kanton die Tramnetzentwicklung 2030. Ein Hauptziel: Die viel befahrene Innenstadt zu entlasten. Statt sieben sollen künftig «nur» noch fünf Linien zwischen Barfüsserplatz und Schifflände verkehren. Dafür notwendig werden allerdings drei neue Tramstrecken: Petersgraben, Claragraben und Margarethenstich.

Architekt Jacques Herzog plädiert für eine Innenstadt ohne Trams.

Bild: Juri Junkov

Das sei viel zu eng gedacht, kritisiert der bekannte Basler Architekt Jacques Herzog: «Das Tram in Basel muss total revolutioniert werden», sagt er.

«Die Grüne Wand frisst sämtliche Möglichkeiten, sich frei in der Innenstadt zu bewegen.»

Herzog plädiert für ein radikales Neudenken des Basler ÖVs: Der Barfüsser- und der Marktplatz müssten «tramfrei» werden. «Ein paar Linien weniger bringt nichts. Man muss die Trams aus der Innenstadt rausnehmen.» Der Fokus solle gleichgewichtig auf die Verkehrs- und auf die Stadtplanung gerichtet werden. Auch sämtliche bereits aufgehobenen Parkplätze müssten in begrünte öffentliche Orte umgestaltet werden, sagt Herzog. Nur so entstehe wieder Raum für Menschen, um sich aufzuhalten. Gleichzeitig habe man Platz für mehr Grünflächen und Wasser in der Stadt.

«Visionen statt Pflästerlipolitik»

Dass die Basler Verkehrsplaner aber kein Faible für grosse Visionen haben, zeigt die Antwort auf einen kürzlich eingereichten Vorstoss des LDP-Grossrats Michael Hug. Dieser hatte die Idee aufgebracht, die Trams zwischen Barfüsserplatz und Schifflände – also just den Perimeter, den auch Herzog thematisiert – in den Untergrund zu verlegen. Eine unterirdische Führung der Tramlinien sei auch langfristig keine Option, erteilte das Bau- und Verkehrsdepartement der Idee eine Abfuhr. Die hohen Investitionskosten würden sich nicht rentieren.

«Statt einer Vision zementiert man den Status Quo mit Millionen», sagt Hug. Natürlich sei die Forderung ein bisschen grossspurig gewesen, so der LDP-Grossrat. «Aber es wäre ein Gedanke wert gewesen. Wie man sieht macht man sich in Zürich solche Gedanken. Bei uns dagegen gibt es gar keine Vision, wie der ÖV in Zukunft aussehen soll.» Hug fordert eine Auslegeordnung mit einem längerfristigen Planungshorizont. «Man sollte Alternativen zur jetzigen Pflästerlipolitik wie Tunnel, Express-Trams oder Ringbahnen prüfen. Dann hätten wir auch eine andere Grundlage für die Diskussion.»

Die Forderung stösst auch im linken Lager auf Anklang. «Schon der Ausbau der Zürcher S-Bahn war ein grosser Wurf», sagt Thomas Gander, Fraktionspräsident der SP. «Und jetzt schauen wir wieder nur zu, wie dort visionäre Überlegungen diskutiert werden, um die Innenstadt zu entlasten.» Auch Gander liebäugelt mit einem tramfreien Perimeter zwischen Barfüsserplatz und Schifflände. «Das wäre ein enormer Gewinn an Lebensqualität», sagt Gander. Und wenn man wirkliche Veränderungen wolle, bräuchte es mutigere Veränderungen als von der Verwaltung vorgeschlagen.