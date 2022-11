Öffentlicher Verkehr Tramhaltestelle am Bankverein ist trotz Umbau nicht barrierefrei – was schief lief Der Ein- und Ausstieg für gehbeeinträchtigte Menschen bei der neu gebauten Haltestelle ist ohne Hilfe nicht möglich. Bis sich das ändert, dauert es noch Jahre. Rafael Hunziker 1 Kommentar 03.11.2022, 17.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tramhaltestelle Bankverein vor dem «Drachencenter» ist nach dem Umbau nicht barrierefrei. Bild: Kenneth Nars

Wer am Bankverein in ein Tram einsteigen will, das in Richtung Aeschenplatz fährt, muss einen grossen Schritt machen. Die neu umgebaute Haltestelle vor dem Drachencenter der Migros liegt gute zehn Zentimeter unter dem Einstiegsniveau der Trämli. Für Menschen mit beeinträchtigter Fortbewegung ist der Ein- und Ausstieg ohne Hilfsmittel nicht möglich.