Coronafälle: BVB versetzen Büropersonal in die Fahrkabine

ÖFFENTLICHER VERKEHR Wegen zunehmender Coronafälle: BVB versetzen Büropersonal in die Fahrkabinen Aufgrund vermehrter Krankheitsfälle müssen die BVB auf Personal aus dem Büro zurückgreifen. Für den Herbst werden nun Zusatzschulungen für Mitarbeitende des Depots geprüft. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 28.07.2022, 16.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die BVB sind bemüht, die Auswirkungen auf die Fahrgäste gering zu halten. Es kann aber zu vereinzelten Ausfällen kommen. Nicole Nars-Zimmer

Aktuell fehlen den Basler Verkehrs-Betrieben (BVB) zwischen 20 und 30 Mitarbeitende des Fahrpersonals, wie das Regionaljournal von SRF am Donnerstagmorgen berichtete. Bei allen handelt es sich um Coronafälle. Gleichzeitig ist Ferienzeit, was es schwierig macht, dass Fahrpersonal kurzfristig einspringen kann. BVB-Sprecherin Sonja Körkel gibt telefonisch Auskunft: «In solchen Fällen springen Kontrolleurinnen oder Kontrolleure ein, oder auch Personen, die in der Verwaltung arbeiten und eine Fahrberechtigung haben.»

Ausfälle des Fahrbetriebs können nicht immer verhindert werden

Dass es bei Personalmangel zu Ausfällen im Fahrbetrieb komme, sei nicht immer zu verhindern, so Körkel. Zurzeit fallen aber nicht ganze Linien aus. Was vorkommt, ist, dass ein Tram oder ein Bus das Depot eine Stunde später verlässt oder eine Stunde früher zurückkehrt, als dies eingeplant war. Dies führt dazu, dass es punktuell zu Ausfällen eines Trams oder Busses kommen kann.

Es könne natürlich verärgern, wenn man plötzlich doppelt so lange auf den Bus warten müsse. Körkel sagt:

«Wir sind bemüht, dass die Auswirkungen auf die Fahrgäste möglichst gering bleiben und wir Fahrten auf eher wenig befahrenen Strecken ausfallen lassen.»

Aber auch in der Innenstadt kann es zu einzelnen Ausfällen kommen, «dort fällt es aber weniger auf, da sowieso ständig ein Tram fährt», sagt Körkel.

Komplizierte Planung wegen Schichtarbeit

Schnelles Reagieren und Umplanen bei den Dienstplänen gestaltet sich bei der BVB schwierig, da die Pläne im Vorjahr gemacht werden. Das sei von den Mitarbeitenden so gewünscht gewesen, da es für diese im Schichtbetrieb einfacher sei zu planen, so Körkel. Das mache es aber gerade in solchen Situationen schwierig zu reagieren. Der normale Krankheitsbestand werde durch Erfahrung immer abgeschätzt und eingeplant, wie Körkel sagt:

«Wenn aber zusätzlich 30 Leute fehlen, wird es knapp.»

Wie könnte die Planung in Zukunft aussehen, damit verhindert werden kann, dass Personal aus dem Büro in die Fahrkabine geholt wird? Auf die Frage, wie BVB sich auf den kommenden Herbst vorbereiten, sagt Körkel: «Wir überprüfen gerade eine Zusatzschulung für Mitarbeitende des Depots. Diese Leute haben zwar eine Fahrberechtigung, dürfen aber keine Personen transportieren.» Mit einer Schulung könne dies ermöglicht werden. Ebenfalls werde geprüft, ob Teilzeitarbeitende ihr Pensum aufstocken können.

Das seien aber mittelfristige Lösungen, sagt die Sprecherin: «Langfristig müssen wir beobachten, ob der gesamte Personalkörper ausgebaut werden muss. Gerade wenn wir jetzt auch im Sommer mehr Krankheitsfälle durch Corona verzeichnen.» Aktuell werden Mitarbeitende mit einer Coronainfektion zehn Tage krankgeschrieben, so Körkel:

«Wir kommunizieren unserem Personal, dass sie sich wirklich fit fühlen müssen, denn sie tragen eine hohe Verantwortung.»

Der Ruf nach einer Maskenpflicht im ÖV wird noch nicht laut

Die Coronafälle beim Personal hätten zwar nach Aufhebung der Massnahmen zugenommen, jedoch seien die Ansteckungen nicht auf den Arbeitsort zurückzuführen, so Körkel:

«Die Mitarbeitenden haben sich nicht während der Arbeit im Bus oder Tram angesteckt, das wissen wir aus den Pandemiejahren.»

In der jetzigen Situation könne es sein, dass es Fälle bei der Arbeit gegeben habe, das können die BVB noch nicht prüfen. Aber während der letzten beiden Pandemiejahre hätte sich das Personal im privaten Kreis infiziert.

Viel eher sei der Grund für die zunehmenden Ansteckungen, dass das Leben allgemein wieder mehr in der Öffentlichkeit stattfinde und sich die Menschen wieder treffen. «Wir haben bisher noch keine Stimmen bei den Mitarbeitenden, die eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr verlangen», sagt Körkel.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen