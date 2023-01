BVB-Chauffeur trotz Entzug des Fahrausweises weiter im Dienst

Öffentlicher Verkehr Wenn der Busfahrer schwarz fährt: BVB-Chauffeur war eineinhalb Jahre ohne Fahrausweis unterwegs Ein 38-jähriger Mann arbeitete eineinhalb Jahre lang bei den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) als Fahrer im Liniendienst weiter, obwohl man ihm den Fahrausweis entzogen hatte. Die Verkehrsunternehmen der Region gehen mit solchen Fällen unterschiedlich um. Patrick Rudin Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Buschauffeur der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) war wohl über längere Zeit ohne Fahrausweis im Linienverkehr tätig. Nächste Woche steht der Mann vor Gericht. Symbolbild: Roland Schmid

Nächste Woche steht ein 38-jähriger Autofahrer vor dem Baselbieter Strafgericht, der im September 2019 in Muttenz nach einem wüsten Streit mit einer anderen Autofahrerin auch noch einen Passanten aufgeladen und mitgeschleift haben soll. In den Vorwürfen geht es auch um Kokainkonsum und späteren Fahrten trotz Billettentzuges.

Für den Mann gilt vorerst die Unschuldsvermutung, dennoch scheint klar, dass er vom Frühling 2020 bis Herbst 2021 unbemerkt ohne Fahrausweis weiterhin als Buschauffeur im Linienverkehr gearbeitet hat. Auch sind in den letzten Monaten in verschiedenen Strafverfahren mehrmals Personen aufgefallen, die trotz Vorstrafen wegen grober Verkehrsregelverletzungen einen Job bei einem ÖV-Unternehmen ergattert haben.

Transportunternehmen: Anforderungen wurden nicht gesenkt

Es stellt sich die Frage, ob wegen des Personalmangels die Anforderungen generell gesenkt worden sind. Die angefragten Unternehmen stellen dies klar in Abrede. «Ganz im Gegenteil, denn mit den Fahrproben, die wir im Rekrutierungsprozess durch unsere Fahrlehrer durchführen lassen, prüfen wir die Fahrkompetenz und die Fahreignung, das Allgemeinwissen im Strassenverkehr und den Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmenden», betont Samuel Enderli von den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) auf Anfrage.

Wie viele Angestellte der BVB in den letzten fünf Jahren Probleme wegen eines Ausweisentzugs hatten, will er nicht sagen. Je nach Entzugsdauer prüfe man eine Weiterbeschäftigung in einem anderen Bereich. Seit 2008 gilt die Chauffeurzulassungsverordnung (CZV), regelmässig sind sogenannte CSV-Weiterbildungskurse vorgeschrieben. Diese genügten, finden die angefragten Unternehmen, teilweise werden sie durch interne Weiterbildungen ergänzt.

Wer den Ausweis verliert, nimmt Ferien oder unbezahlten Urlaub

Klare Informationen kommen von der Autobus AG (vormals AAGL) in Liestal: Simon Dürrenberger betont, man kontrolliere permanent und ohne Ankündigung die Fahrausweise der Mitarbeitenden. Auch kläre man bei Neueinstellungen entsprechende Vorstrafen und laufende Probezeiten ab.

In den letzten fünf Jahren habe man insgesamt sechs Personen zeitweise nicht im Fahrdienst beschäftigen können, drei davon wegen Fahrausweisentzügen. Fast alle seien später wieder in den Fahrdienst zurückgekehrt, lediglich bei einem Mitarbeiter war dies aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich.

Bei ansonsten tadellosem Verhalten überbrücke man die Entzüge mit Ferien oder unbezahltem Urlaub, auch seien Einsätze im Kontrolldienst oder in der Werkstatt möglich. Dürrenberger betont: «Wir haben die Anforderungen in Sachen Fahrfähigkeit eher erhöht und konnten für den Angebotsausbau per Fahrplanwechsel im Dezember 2022 gut 20 zusätzliche Fahrdienstmitarbeiter einstellen.»

Die Baselland Transport AG (BLT) reagierte nicht auf eine entsprechende Anfrage. Mediensprecher Ben Küchler von der Medienstelle Postauto der Schweizerischen Post betont, bei medizinischen Problemen begleite man die Mitarbeiter eng und arbeite auf eine Reintegration hin. Die Anzahl der selbst verschuldeten Ausweisentzüge und Fahreignungsverlusten sei in den letzten fünf Jahren «im einstelligen Bereich» gelegen.

Bestimmungen werden ab April gelockert

«In den meisten Fällen konnten wir die Zeit mit unbezahltem Urlaub oder dem Einsatz in anderen Tätigkeiten überbrücken.» Lediglich in ganz wenigen Fällen habe man das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Küchler verweist auch darauf, dass ab April 2023 die Administrativbehörden bei leichten Widerhandlungen mit Privatfahrzeugen den Betroffenen erlauben können, weiterhin als Berufsfahrer zu arbeiten. Wie die Bestimmung in der Praxis angewendet wird, ist allerdings noch unklar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen