Öffnung Referendum kommt zu Stande: Basler Bevölkerung wird über Familiengärten abstimmen Die beiden Parteien SVP und Basta haben deutlich mehr Unterschriften als nötig gesammelt. Die Abstimmung dürfte noch in diesem Jahr stattfinden. Andreas Möckli 05.05.2022, 15.10 Uhr

Öffnung oder nicht? Die Basler Stimmbevölkerung wird darüber abstimmen, ob Familiengärten für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Nicole Nars-Zimmer

Über 5200 Unterschriften kamen für das Referendum gegen die Gesetzesänderung bezüglich der Familiengärten in Basel zusammen. Die SVP steuerte 4100 bei, die Basta 1100. Die beiden Parteien haben heute die Unterschriften der Staatskanzlei übergeben.

Innert weniger Wochen seien mehr als doppelt so viele Unterschriften wie eigentlich nötig eingereicht worden, teilt die SVP mit. Das Referendumskomitee sei über diesen Erfolg hocherfreut. Damit werde die Stimmbevölkerung die Gelegenheit erhalten, über die vom Parlament beschlossene Vorlage zu befinden. Auch die Basta freut sich, «dass so viele Menschen in dieser Stadt unser Anliegen unterstützen».

Eine klare Mehrheit des Grossen Rats unterstützte den Plan der Basler Regierung, die Freizeitgärten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies betrifft die Wege, die als Velowege genutzt werden könnten, die Spielplätze und Toilettenanlagen. Regierungsrätin Esther Keller (GLP) sprach in der Debatte Ende März von einer «sanften Weiterentwicklung».

Gehegte und gepflegte Oasen in Gefahr

Die SVP und Basta ergriffen in der Folge das Referendum. In ihrer heutigen Mitteilung bezeichnet die Basta die Familiengärten als ökologische Oasen für Pflanzen und Tiere und als klimatechnisch wichtige Gebiete, die nicht überbaut werden dürften. Zudem seien sie Orte, wo Menschen sich treffen und vernetzen könnten und so der gesellschaftlichen Vereinzelung entgegenwirkten.

Die SVP fürchtet derweil vor allem die unkontrollierte Öffnung der Familiengartenareale und damit verbunden Lärm- und Abfallprobleme wie am Rheinbord. Die Pächter würden so den Schütz über ihr Gebiet verlieren, das sie jahrelang sorgsam gehegt und gepflegt hätten. Das Resultat seien zerstörte Blumenbeete und Pflanzen, Abfalls- und Verpackungsreste in den Gärten oder von Urin getroffene Tomatensträucher.