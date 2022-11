Uni Basel will CO2-Emissionen durch weniger Flugreisen senken

Ökobilanz Mehr Zug statt Flug: Uni Basel und FHNW wollen auch nach der Pandemie ihre Emissionen tief halten Flugreisen machten 2019 noch die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen der Universität Basel aus. Die Hochschule reagiert erstmals mit Reduktionszielen. Diese gehen der Studentischen Körperschaft der Uni zu wenig weit. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Mit der Pandemie nahm die Zahl der Flugreisen an der Uni Basel massiv zurück. Für das Jahr 2022 rechnet die Hochschule aber wieder mit einem starken Anstieg. Christian Beutler / KEYSTONE

Eine Forschungsreise nach Südamerika, in die Anden. Ein Kongress in New York. Eine Studienreise nach Griechenland. Vor der Pandemie waren Flugreisen in der akademischen Welt fester Bestandteil des Alltags, bevor plötzlich alles stillstand. Nun ist die Universität Basel zurück in der Normalität – nicht aber beim Flugverkehr. Seit Jahren standen die universitären Flugreisen in der Kritik, nur fehlten konkrete Zahlen für eine datenbasierte Debatte.

Erstmals liegt nun eine Bilanz zur Umweltauswirkung der Universität Basel vor. Das Flugdatenmonitoring zeigt: An der Universität Basel waren Flugreisen vor der Pandemie für fast die Hälfte (48 Prozent) der Treibhausgasemissionen verantwortlich.

An der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) machte der Geschäftsverkehr per Flugzeug 20 Prozent der Emissionen aus. Allerdings schliesst die Ökobilanz zum Jahr 2019 der FHNW auch den Pendelverkehr von Studierenden (33 Prozent durch Autoreisen) ein, wodurch der Flugverkehr relativ an Gewicht verliert. Voraussichtlich ab 2023 will auch die Uni die Pendeldaten erheben, wie sie mitteilt.

Auf den ersten Blick überraschend: 2021 lag die Zahl der Flüge an der Uni Basel noch unter dem Lockdown-Jahr 2020. Dies, weil in den ersten Monaten 2020 noch Normalbetrieb herrschte und 2021 international viele Reisebeschränkungen noch immer Bestand hatten.

In den Jahren 2017 bis 2019 verbuchte die Uni Basel jeweils über 6900 Flüge. Darin enthalten sind Geschäftsreisen von Mitarbeitenden, Studierenden und Gästen, welche die Uni finanzierte. Ein bekanntes Phänomen zeigt sich in dieser Statistik: Langstreckenflüge machen zwar bloss rund einen Drittel der Flugreisen aus, verursachen aber über 80 Prozent der CO 2 -Emissionen.

Ziel: 30 Prozent weniger Ausstoss als vor Corona

Das im letzten Jahr definierte Ziel der Uni Basel, die flugbedingten Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ist greifbar: Durch weniger Flugreisen will die Hochschule ihre jährlichen Flugemissionen gegenüber den Jahren 2017 bis 2019 um 30 Prozent senken. Die Pandemie half letztes Jahr noch, das Ziel problemlos zu erreichen.

In der neuen Normalität sollen verschiedene Massnahmen helfen, den Ausstoss tief zu halten. Neu ist beispielsweise eine passive Teilnahme – also bloss als zuhörende Person – an internationalen Konferenzen mittels Flugreise nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt. Die Delegationen sollen zudem künftig verkleinert werden.

«Wir finden gut, dass die Uni Basel sich bemüht zeigt, aber sähen noch mehr Potenzial», sagt Valentin Messmer, Präsident der Studentischen Körperschaft der Uni Basel (Skuba). Die Uni agiere zurückhaltend, weil die Qualität der Forschung gefährdet sei. «Wir sehen dies nicht so akut», sagt Messmer. Die Skuba könnte sich verschiedene ergänzende Massnahmen vorstellen. Messmer würde etwa begrüssen, dass für Reisen unter zwölf Stunden keine Flugtickets zurückerstattet werden. «Wir sind aber offen, wie die weiteren Ziele konkret ausgestaltet sein könnten», sagt er.

Nur ein konkretes Ziel an der FHNW

Erste Emissionsreduktionsziele hat auch die Fachhochschule Nordwestschweiz definiert. Allerdings besteht bisher nur eine konkrete Massnahme: Flugreisen unter 600 Kilometern beziehungsweise sechs Stunden Reisezeit sind bewilligungspflichtig. Auf jenen Strecken, auf welchen der Zug meist eine einfache Alternative bietet. Aussen vor bleiben aber so Langstreckenflüge, wo der Hebel besonders gross ist, wie die Auswertung der Uni Basel zeigt.

Weitere Reduktionsziele würden im Rahmen eines neuen Aktionsplans diskutiert, teilt die Fachhochschule mit. Und sie schreibt: «In der FHNW sind für geschäftliche Reisen grundsätzlich die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.» Sie motiviere dazu, auf Langstreckenflugreisen zu verzichten. Die nächste Ökobilanzierung publiziert die FHNW erst 2024.

Dozent Axel Schubert unterstützt es, dass die FHNW Flugreisen vermeiden möchte. Das Institut für Architektur will als Beispiel vorangehen. Dort werde seit einigen Jahren ganz aufs Fliegen verzichtet, sagt Schubert am Telefon. Er weilt zu jenem Zeitpunkt gerade auf Studienreise in Holland – die Klasse reiste mit dem Zug an. «Wir sehen tolle Projekte, tolle Städte, auch mit dem Zug.» Er selbst verzichte seit den späten 90ern aufs Fliegen. «Wir wissen, wie destruktiv es ist.»

