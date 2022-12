Offbeat Series Nordische Wärme vor dem ersten Basler Schnee Der finnische Ausnahme-Pianist Iiro Rantala beglückt bei den Offbeat Series seine Fangemeinde – Ida Sands und Magnus Lindgren zaubern im Duo. Chrigel Fisch 11.12.2022, 08.09 Uhr

Basel hat den Blues. Die Woche der Niederlage bei den Bundesratswahlen und dem WM-Debakel der Fussball-Nati unter ihrem Basler Trainer und Captain war etwas viel. Der Advent ist ja von düsteren Kriegs-, Klima- und Konjunkturnachrichten schon arg gebeutelt. Aufhellungen sind also herzlich willkommen.

Die Offbeat Series bringen sie, diese Aufhellungen. Und zwar aus dem hohen Norden. Keine Zeit für Depressionen – oder mindestens eine zweistündige Auszeit. Piano-Grossmeister Iiro Rantala aus Helsinki und die Nordic-Soul-Jazz-Musikerin Ida Sand und Magnus Lindgren aus Stockholm luden die über 500 Fans in der Martinskirche zur vorweihnachtlichen Schlittenfahrt. Kein Schneegestöber leider, nur dick nebelverhangen ging der «Scandinavian Winter» betitelte Abend hoch über dem Rhein über die Bühne.

«Pekka Pohjola» von Rantalas Durchbruchs als Solokünstler, dem Album «Lost Heroes» (2011), eröffnet den Abend melancholisch-dramatisch und misst die kühle Martinskirche in Höhe und Tiefe auch gleich mal gründlich durch. Es ist ein Dialog, ein feines Tanzen und tiefes Grollen, ein leichthändiges Antippen und ein furchiger Groove, den der Meister mit viel Gefühl an den Anfang wuchtet. Die Wahl der Komposition «Pekka Pohjola», die an den gleichnamigen finnischen Musiker und seinen Todestag Ende November erinnert, zeigt ohne Worte: In Rantala steckt neben dem virtuosen Genie auch der grosse Melancholiker.

Für Iiro Rantala ist es wie ein Heimkommen nach Basel

Das folgende Live-Programm stammt meist aus seinem neuesten Live-Album «Potsdam» (2022, ACT Music). Es ist – exakt drei Jahre nach seinem Basler Durchbruch mit «My Finnish Calendar» in der Martinskirche – wie ein Heimkommen. Er kennt die Bedürfnisse seiner Fans und unterläuft sie nicht. Er albert rum, glänzt am Flügel, führt routiniert und charmant, gibt den fatalistischen Finnen, unterhält und verblüfft.

Der Sänger (hier beim Montreux Jazzfestival). Archivbild Keystone

Von «Potsdam» spielt Rantala «Time For Rag»: laut, schnell, fröhlich und etwas derb. Es folgt das leichtfüssige, von Tristesse und Frohlocken durchwehte Pandemie-Stück «Twentytwentyone». Er zitiert John Lennon, aber nicht mit «Woman» wie auf der CD, sondern passend mit «Happy Xmas (War Is Over)». Heimlicher Star des Abends ist das liebevolle gespielte, düstere Stück «November» (vom Album «My Finnish Calendar», das in der Schweiz gar in der Hitparade war, und jetzt auch auf «Potsdam»).

Die schönste neue Komposition ist «Peace» («was sich die ganze Welt wünscht, ausser ein paar Idioten in Moskau!» wie Rantala sichtlich aufgebracht kommentiert). Mit «Peace» gibt Rantala dem Glück und dem Frieden für vier Minuten ein Zuhause.

Ein Narr, wer denken würde, Rantala lasse das Thema Pandemie-Masken-Lockdown-Homework links liegen. Natürlich hat er die Pandemie genutzt und war zwei Jahre fast nur zuhause, hat «mit sich selbst rumgespielt .... also am Piano.» Kein Sex! Nur Piano, aber wie. Ha! Auch dafür liebt ihn Basel.

Am Ende des 55-minütigen Sets entlässt der rastlos wirkende Virtuose und Entertainer seine glücklichen Fans mit dem besinnlichen Klassiker «Have Yourself a Merry Little Christmas» in die Umbaupause. Keine Pause aber für Rantala: Der Meister nutzt die Zeit zum Signieren von CDs. Seine Hände, die gerade so unfassbar souverän über die Tasten getanzt sind, beherrschen tatsächlich auch ganz normale Dinge.

Live-Premiere für Ida Sands und Magnus Lindgren Duo in der Schweiz

Ida Sand (Gesang, Piano, Keyboard) und Magnus Lindgren (Flöte, Klarinette) sind beim gleichen Label wie Rantala unter Vertrag. Das Duo führt bei seiner CH-Premiere, nach kurzen technischen Startproblemen, durch ein lockeres, helles Programm von Soul-, Fusion Jazz-, Pop- und Christmas-Songs.

Am besten klingt die Musik des Duos mit Flügel, Gesang und Klarinette (etwa im innigen Song «If You Don’t Love Me», den Sand schon mit Lindgrens Ensemble «Stockholm Underground« aufgenommen hat). Akustisch schwieriger in der kühler werdenden Kirche (mindestens im hinteren Drittel) ist die Kombination Keyboards und Flöte (etwa im Song «Waiting»); zu ungleich fällt der Mix im Resonanzraum zu Ungunsten der Flute aus.

Ändert aber nichts am mehrheitlich geglückten Abend: Bezaubernd klingt der zurückhaltende, kühle Soul von Ida Sand, umgarnt vom sphärischen Spiel des virtuos-feinen Musiker Lindgren, der übrigens mit der SWR Big Band gerade für drei Grammys nominiert worden ist («Bird Lives», Tribute an Charlie Parker).

Am Ende beglücken die Zwei mit einem Fusion-Jazz-Medley mit Herbie-Mann-Tunes und dem finalen «Whiter Shade Of Pale»-Interpretation das Publikum, das mit grossem Applaus als Umarmung dankt. Mit Garantie war dies nicht der letzte Basler Auftritt des Stockholmer Dream Couples. Schon 2023 soll ein Album bei ACT Music erscheinen. Und Radio SRF 2 wird das Offbeat-Konzert demnächst ausstrahlen.

Gegen halb elf ist es kalt geworden in der Kirche. Das Publikum nimmt die Wärme dieser zwei Stunden «Scandinavian Winter» gerne mit nach Hause. In der Nacht dann, gegen Morgen, beginnt es zu schneien. Nun ist es in Basel tatsächlich Winter geworden.

Offbeat Series werden 2023 skandinavisch fortgeführt, 17.1. Tord Gustavsen Trio, Martinskirche Basel.

