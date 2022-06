Offene Kinder- und Jugendarbeit Die wechselhafte Konstante: Die Robi-Spiel-Aktionen zwischen Pionierarbeit und internen Veränderungen Von der Summerkunschti über Tagesstrukturen bis zu Spielplätzen: Der Basler Verein hat eine grosse Palette an Angeboten. Doch in der jüngeren Vergangenheit standen die Robi-Spiel-Aktionen vor unterschiedlichen Schwierigkeiten. Der neue Präsident Lukas Hug will jetzt zuerst für Stabilität sorgen. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 20.06.2022, 08.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die diesjährige Eröffnung der Summerkunschti fand an einem prächtigen Sommerwochenende statt. Juri Junkov

Wo ansonsten die Kufen das glitzernde Weiss zum Knirschen bringen, ist der Boden seit dem vergangenen sommerlichen Wochenende wieder mit grünem Kunstrasen bedeckt. Auf der Kunsteisbahn Margarethen eröffnete der Verein Robi-Spiel-Aktionen die Summerkunschti. Jeweils im Sommer stellt der Verein in Zusammenarbeit mit dem Basler Sportamt das Angebot für Kinder und Jugendliche auf die Beine: Von dem Pumptrack über Trampolin bis zur Hüpfburg und kühlenden Wasserspielen – Kinder können sich austoben. Dieses Jahr seien sie geradezu überrannt worden, heisst es vonseiten des Vereins. Über 1000 Besuchende seien am Eröffnungswochenende gekommen.

Der Verein Robi-Spiel-Aktionen ist in Basel bereits seit vielen Jahren aktiv und stellt Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit bereit. Bekannt sind die Robis etwa für den Märliwald während des Weihnachtsmarkts, für Tagesferien oder für die Spielplätze. Während der Verein selbst in Basel eine etablierte Konstante ist, gab es innerhalb der Robi-Spiel-Aktionen in den letzten Jahren nicht nur Schwierigkeiten, sondern auch eine Vielzahl an Veränderungen.

Es war ein Loch in der Kasse, das eine grundlegende Diskussion über die Zukunft des Vereins angestossen hatte. 2018 machte diese Zeitung bekannt, dass aufgrund von Fehlkalkulationen rund eine halbe Million Franken in der Buchhaltung für das Jahr 2016 fehlte und der Verein damit in die roten Zahlen rutschte. Damals war die «Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige» Trägerin des Vereins, die finanziellen Probleme führten zu einem Konflikt zwischen den Robi-Spiel-Aktionen und der GGG, der in der Unabhängigkeit des Vereins gipfelte.

Auf Andreas Hanslin, den langjährigen Leiter der Robi-Spiel-Aktionen, folgte 2020 Peter Kaderli. Die neue Geschäftsleitung legte einen grösseren Fokus auf die Finanzen und bemerkte: Es gibt Bereiche im Verein, die sich finanziell nicht lohnen, wie etwa die gastronomischen Angebote.

Nach den stürmischen Zeiten hatten die Robis entschieden, nicht mehr auf eine Einzel-Geschäftsleitung zu setzen, sondern ein kollegiales Gremium zu installieren, wobei jeweils eine Person für einen Bereich verantwortlich ist. Vor einem Jahr wurde diese Umstrukturierung angestossen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Zusammenarbeit mit Peter Kaderli beendet und eine neue, eben kollegial organisierte Geschäftsleitung eingesetzt. Zur selben Zeit wurde ein neuer Vereinsvorstand gewählt mit Daniel Jansen als Präsidenten.

Der Vorstand der Robi-Spiel-Aktionen wird zwar im Regelfall für drei Jahre gewählt, seit Frühling 2021 hat sich dieser aber erneut verändert. Ende Mai 2022 wurde der vormalige Vizepräsident Lukas Hug als Präsident bestätigt. Er hatte, wie er auf Anfrage erzählt, das Amt bereits seit Anfang des Jahres auf interimistischer Basis ausgeübt, da Jansen aufgrund gesundheitlicher Gründe habe kürzertreten müssen. Neben ihm sei ausserdem der Vorstand erweitert worden, sodass die Geschäftsführung jeweils klare Ansprechpartner im Vorstand hat um so schnell Entscheidungen treffen zu können, sagt Hug.

Lukas Hug ist der neue Präsident des Vereins. zvg

Mit der kollegialen Geschäftsleitung habe sich der Verein denn auch professionalisiert, führt Hug aus. Er hat den Eindruck, die Situation habe sich in der Zwischenzeit «auf jeden Fall» wieder stabilisiert. «Wir haben auch das Gefühl, dass wir wieder Vertrauen aufbauen konnten.» Dies sei wichtig. Hug:

«Gerade in Zeiten, in denen nicht nur die Sonne scheint. Genau dann müssen wir da sein.»

Um wieder auf einen grünen Zweig zu kommen, musste der Verein in den vergangenen Jahren die Notbremse ziehen. Aber: «Die Sparmassnahmen tragen jetzt Früchte. Wir sind jetzt wieder in einer besseren Situation», so Hug. Und das sei dem Verein auch wichtig. «Wir sind nicht mehr defizitär und konnten uns ein kleines Polster aufbauen», sagt Hug.

Finanzielle Mittel erhält der Verein unter anderem vom Kanton Basel-Stadt. Wie Hug auf Anfrage sagt, seien das für alle Bereiche des Vereins 2021 insgesamt rund 13 Millionen Franken gewesen. Auch etwa die Christoph Merian Stiftung sei involviert.

Neben der punktuellen Finanzierung sei es dem Verein nun auch wichtig, zusätzlich längerfristige Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. «Und zwar, bevor wir an eine Ausweitung des Angebots denken – wir machen keine Experimente.»

Der Verein will derzeit den Fokus auf das Kerngeschäft legen. Das heisst, zum einen auf die Tagesstrukturen und Tagesferien im Auftrag des Kantons, zum anderen auf die offene Kinder- und Jugendarbeit, zu der etwa die Spielplätze, Kindertankstellen oder auch Projekte wie die Summerkunschti gehören. Heute stehe der Verein vor allem dafür ein, Freiräume für Kinder und Jugendliche bereitzustellen, so Hug. «Sodass sie miteinander und aneinander wachsen können, um gestärkt durchs Leben zu kommen.»

Für die nähere Zukunft stehen im Verein zwei strategische Anliegen im Zentrum. Besonders an der Wahrnehmung will der Verein arbeiten, wie Hug ausführt:

«Wir möchten in der breiten Öffentlichkeit nicht als Bittsteller gesehen werden, sondern vor allem als wertvoller Leistungserbringer im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der wir sind.»

Dies sei aber nicht ganz einfach: «Aus der Bevölkerung hören wir, dass der Märliwald auf den Münsterplatz gehört. Aber dafür müssen wir eine längerfristige und nachhaltige Finanzierungsform haben. Sodass wir uns auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen fokussieren und proaktiv unser Leistungsangebot anpassen können», führt er aus.

Zum anderen, sagt Hug, wolle man den Verein stärken und suche daher auch weitere Mitglieder. Aussergewöhnliche Projekte wolle er derzeit aber noch nicht präsentieren. Hug sagt: «Wir bauen jetzt (noch) kein Peter-Pan-Schiff auf dem Rhein», sagt der Vereinspräsident und schmunzelt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen