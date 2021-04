Ohren auf! Hier spielt die Musik – ein akustischer Rundgang durch Basel Konzerte bleiben verboten, Strassenmusik auch. Doch gibt es in der Stadt auch andere Klänge zu entdecken. Stefan Strittmatter 07.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der erste Solist des Tages: ein Rotkehlchen. Bild: Getty

Das Konzert beginnt hinter gezogenem Vorhang. Zuerst ein einzelner Solist, der sich zaghaft an seine Melodie herantastet, dann die Mezzoforte-Antwort eines virtuoseren Kollegen. Und kurz darauf das erste Tutti des Tages, in das sämtliche Vögel in meinem Hinterhof einstimmen. Die Sonne geht auf, hier spielt die Musik!

Heute habe ich mir einen akustischen Rundgang durch die Stadt vorgenommen. Es ist nun ein gutes Jahr vergangen, in dem wegen der Coronamassnahmen faktisch keine Konzerte stattgefunden haben. Das hat dramatische Auswirkungen auf die Szene, zweifellos. Doch ­bedeutet es auch, dass man in ­Basel nirgends mehr Musik hört?

Das liegt einzig im Auge des Betrachters oder der Betrachterin respektive in seinem oder ihrem Ohr. Denn rein objektiv unterscheiden sich Musik und Geräusch nicht voneinander. Der amerikanische Musiker und Philosoph John Cage postulierte einst: «Alles ist Musik.» Ob etwas Klang oder Krach ist, darf jede und jeder für sich selber ­bestimmen. Und so lausche ich der Sirene, die mir nach dem Frühstück beim Einbiegen in die Feldbergstrasse entgegenkommt, versuchsweise mit den Ohren des Musikliebhabers.

Das Martinshorn erinnert an Zarathustras’ Kesselpauken

«Düüdaadüüdaa» – eine Quarte, urteilt mein relatives Gehör. Also jenes Intervall, das man so gerne bei Kesselpauken einsetzt. Das markante Gepoltere bei ­Richard Strauss’ «Also sprach Zarathustra» etwa besteht aus zwei Noten im Quartabstand. Warum hat man für das akustische Warnsignal nicht eine Moll-Terz gewählt? Meist künden ­Sirenen ja von einem traurigen Ereignis. Oder gar den als ­Teufelsintervall verschrienen Tritonus?

«Düüdaa!» - Einsatzfahrzeuge warnen im Quartintervall.

Bild: Kenneth Nars

Während ich auf dem Handy den Begriff «Martinshorn» google (benannt übrigens nach der deutschen Signal-Instrumenten-Fabrik Max B. Martin), muss ich mit der anderen Hand das der Strasse zugewandte Ohr zuhalten. So eine Sirene hat schon mächtig Dampf, wenn sie an einem vorbeirauscht und sich dann dank Dopplereffekt langsam nach unten verstimmt. Dazu der mehrfache Widerhall der Häuserfronten: ein wahrlich grossartiger Sound!

Ich bilde mich weiter: In der Schweiz erklingen bei Einsatzfahrzeugen stets die Noten cis’–gis’, lese ich im Netz, während unsere Nachbarn auch andere Töne zulassen. Ob man die hiesige Polizei wohl büssen kann, wenn ihre Sirene verstimmt ist? Und warum hört man die Tonschlaufe eigentlich instinktiv als «Düüdaadüüdaa» und nicht als «Daadüüdaadüü»? Letzteres geht nämlich auch, wenn man will. Es liegt auch hier also alles im Ohr des...

Hoppla! Da wäre ich doch fast vor ein herannahendes Velo auf die Strasse getreten. Das passiert mir sonst nie, weiss ich doch, dass es «Luege, lose, ­laufe» heisst und nicht «Lose, laufe, dumm luege». Aber es gibt immer ein erstes Mal ... Sorry, mein Fehler. Nichts passiert? Gut. Imposantes Quietschen, das Ihre Bremsen da von sich geben, ich muss schon sagen. Hat durchaus Ähnlichkeit mit dem, was Jimi Hendrix seinerzeit auf der Gitarre gemacht hat.

Aber Basel ist nicht Woodstock, also Augen auf beim Klang-Spaziergang. Dabei ist es erstaunlich schwierig, den Fokus auf zwei Sinne zu verteilen. Also lehne ich mich bei der Klybeckstrasse mit geschlossenen Augen an einen Baum und höre von weitem ein Tram nahen.

Das Tram fiept wie ein asthmatisches Meerschwein

Aber nicht das mechanische Rumpeln des Fahrwerks fällt mir auf, sondern das hohe Fiepen des Elektromotors. Ein Geräusch wie ein asthmatisches Meerschweinchen, erstaunlich filigran für so eine Kraftmaschine. In ihrem Windschatten dann das Surren zweier E-Trottis, die dem Tram im Windschatten ­folgen. Das trendige Fortbewegungsmittel klingt wie die zeitlose Märklin-Eisenbahn meiner Grosseltern.

Eine Bigband an Perkussionsmaschinen unterhalb des Bankverein. Bild: Roland Schmid

Deutlich kraftvoller ertönen später um den Bankverein die Bohrmaschinen und Vorschlaghämmer, die Bagger und Walzen. Eine Bigband an Perkussionsmaschinen. Rhythmisch durchaus interessant, aber irgendwie auf Dauer auch nicht die Art von Musik, die ich heute suche. Fündig werde ich im Kleidergeschäft, wo ich mich dem lange aufgeschobenen Hosenkauf stelle. Hier rieselt unaufdringlicher Pop auf die Kundschaft herunter. Ein austauschbares Lied, das ich nicht kenne. Eine wiederkehrende Textzeile lautet: «What do you want?» Die Antwort: spannendere Musik, bitte!

Hosenkauf mit Berieselungs-Pop. Bild: Roland Schmid

Also auf zur Freien Strasse, wo man bei schönem Wetter stets Strassenmusik bekommt. Aber auch hier Fehlanzeige. Ich reime mir zusammen, dass während Corona wohl auch Strassenmusik verboten ist. Eine ­Anfrage ans Gesundheitsdepartement Basel-Stadt bestätigt diese Vermutung: «Gemäss der Covid-19-Verordnung besondere Lage sind Auftritte vor Publikum verboten. Deshalb dürfen Strassenmusikanten nicht öffentlich auftreten», teilt mir Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation, mit. Und ja, das ­gelte auch für Aussenräume.

Ich breche die Übung ab und kehre zurück ins Homeoffice. Auf dem halbstündigen Heimweg ­zähle ich zwei weitere Sirenen, erneut anders rumpelnde Baugeräte, Motorengeräusche aller Tonlagen und Timbres – und vor allem: Menschen.

Es ist das Geräusch, das man interessanterweise am schnellsten ausblendet. Wo doch gerade die gesprochene Sprache – in zusammenhangslosen Fetzen aufgeschnappt – komplexer und vielschichtiger daherkommt als jede Form von Musik. Hier findet man Mikrotonalitäten und Polyrhythmen, von denen jeder Komponist nur träumen kann.

Eigentlich eine sehr tröst­liche Erkenntnis. Ich hätte dennoch gerne wieder Konzerte.