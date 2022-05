Ombudsstelle im Kanton Basel-Stadt spürte die Coronapandemie

Ombudsstelle Basel-Stadt Erhöhtes Konfliktniveau während der Pandemie: «Wir spürten die Ambivalenz gegenüber dem Staat» Der Jahresbericht der Ombudsstelle Basel-Stadt zeigt: Im vergangenen Jahr gab es zwar nicht mehr, dafür aber konfliktgeladenere Beschwerden. In den ersten Monaten 2022 stiegen die Anfragen dann spürbar. Zara Zatti Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Anfragen zu den Coronamassnahmen hatte die Ombudsstelle Basel-Stadt nur wenige. Sie spürte aber eine erhöhte Gereiztheit in der Bevölkerung. Symbolbild: Georgios Kefalas / Keystone

Eine ungeimpfte Frau muss auf der Arbeit eine FFP2-Maske tragen, ihre geimpften Kolleginnen und Kollegen nur eine normale Maske. Sie fühlt sich schikaniert und meldet sich bei der Ombudsstelle des Kantons Basel-Stadt. Es ist einer von insgesamt 441 Fällen, die 2021 an die Stelle herangetragen wurden. Am Mittwoch, zum ersten Mal nach zwei Jahren Pandemie, präsentierte sie ihren Jahresbericht im Basler Volkshaus.

Bei der Ombudsstelle können sich Personen melden, die einen Konflikt mit der Basler Verwaltung haben, eine Beschwerde vortragen, sich beraten lassen oder auf einen Missstand hinweisen wollen. Die Ombudsstelle ist organisatorisch dem Grossen Rat zugeordnet und arbeitet unabhängig von der Verwaltung.

Tiefergehende und emotionalere Konflikte

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ombudsstelle, ein sechsköpfiges Team, bekamen die Auswirkungen der Coronapandemie deutlich zu spüren, wie sie an der Pressekonferenz ausführten. Zwar gab es im Jahr 2021 nahezu gleich viele Anfragen wie noch 2019.

Doch die Konflikte, die an die Stelle herangetragen wurden, seien tiefergehend und emotionaler gewesen. «Anstelle einer einfachen Beschwerde wegen einer Busse kam eher breite Kritik an der Polizeiarbeit», sagte Ombudsmann Moosbrugger. Und: «Die Beschwerden kamen auf einem höheren Eskalationsniveau zu uns.»

Ombudsfrau Elisabeth Burger Bell und Ombudsmann Thierry Moosbrugger. zvg

Was überrascht: Direkte Anfragen und Beschwerden in Zusammenhang mit der Pandemie habe es nur wenige gegeben. Im Jahr 2020 betrafen acht Prozent der Anfragen die Pandemie, im Jahr 2021 waren es gar nur vier Prozent.

«Wir spürten die Ambivalenz gegenüber dem Staat oder dem Kanton in den beiden Coronajahren stärker als vorher», sagte Moosbrugger. weiter. Er erklärt sich das damit, dass der Kanton während der Pandemie grosse Ansprüche an die Bevölkerung gestellt habe. Die Menschen mussten sich an viele Vorschriften halten. Umgekehrt habe die Bevölkerung auch stärkere Flexibilität vom Kanton eingefordert.

«Für einige war es etwa unverständlich, dass sie keine Erwerbsersatzentschädigung erhielten, wenn sie die Frist um einen Tag verpassten, der Kanton aber teilweise lange brauchte, bis er Gelder auszahlte.»

Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern melden sich auch Menschen mit Verschwörungstheorien. Solche Gespräche seien dann eine Gratwanderung, sagte Ombudsfrau Elisabeth Burger Bell: «Ich höre den Menschen gut zu und gehe mit einer Nullhypothese an die Sache ran. Auch an der noch so unwahrscheinlichen Sache kann ja etwas dran sein.» Generell sei vielen Menschen schon geholfen, wenn sie sich ernst genommen fühlten und eine zweite Meinung hören.

Noch nie so viele Anfragen wie Anfang 2022

Mit 124 am meisten Anfragen erhielt die Ombudsstelle zu Sachverhalten, die dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt angesiedelt sind. Trotz Pandemie kamen mit acht am wenigsten Anfragen zum Gesundheitsdepartement.

Für Moosbrugger auch ein Indiz, dass die Massnahmen vom Grossteil der Bevölkerung mitgetragen wurden. Allerdings sei ein Vergleich schwierig, weil die Departemente eine unterschiedliche Anzahl an Mitarbeitenden haben und auch unterschiedlich intensiv mit der Bevölkerung in Kontakt stehen.

Während die Anfragen im Jahr 2020, besonders im ersten Lockdown, einbrachen, sind sie zu Beginn des aktuellen Jahres so hoch wie noch nie. In den ersten vier Monaten von 2022 waren es zehn Prozent mehr Anfragen als in den Vorjahren. Moosbrugger mutmasst, dass zu Jahresbeginn einerseits die Pandemie noch nicht zu Ende war und andererseits der Ukraine-Konflikt zusätzlichen Stress bei den Menschen auslöste.

