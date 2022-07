Silo-Kino zügelt auf Ostquai-Dach um und heisst neu ExSilo

Open-Air-Kino Freiluftkino im Basler Hafen zieht vom Siloturm auf den Ostquai um Das «Silo-Kino» muss umziehen: Es heisst neu «ExSilo» und hängt seine Leinwand an den Kran beim Ostquai. Salomé Lang 26.07.2022, 14.14 Uhr

Die Filme werden im «ExSilo» weiterhin unter offenem Himmel und im Basler Hafen gezeigt. zvg

Das «Silo-Kino» in Kleinhüningen zeigt seine Filme unter freiem Himmel nicht mehr auf dem Dach des Bernoulli-Silos, sondern auf jenem des Ostquais: Mit dem neuen Namen «ExSilo» und der Kinoleinwand am Hafenkran, wie der Verein Neues Kino Basel mitteilt. Mit dem Wechsel auf das Gebäude, in dem das Restaurant Rostiger Anker beheimatet ist, bleibt das Freiluftkino im Basler Hafen.