Eine Reise zu den Bauernhäusern in Basels Agglomeration

Ortsplanung Schandflecken oder wichtig für die Identität? Eine kleine Reise zu Bauernhäusern in der Agglomeration Bottmingen will die alten Stöcklin-Liegenschaften loswerden. Eine Fahrt durchs Leimental zeigt: Viele weitere Bauernhäuser säumen die Strassen der Agglomeration. Sie sind aus der Zeit gefallen - und nur noch wenig identitätsstiftend. Patrick Marcolli (Text)Christian Flierl (Bilder) Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Schandfleck? Teil der Stöcklin-Liegenschaften in Bottmingen.

Es ist ein lauer Tag im Herbst. Als wir an diesem Nachmittag an der Heuwaage in Basel aufbrechen, scheint uns die tief liegende Sonne direkt ins Gesicht. Eine Aussage der Bottminger Gemeindepräsidentin liess kürzlich aufhorchen: Sie bezeichnete die so genannten Stöcklin-Liegenschaften im Zentrum der Gemeinde als «Schandfleck».

Grund genug, um einen Ausflug in die Agglomeration des Leimentals zu machen. Sich auf eine Art Spurensuche zu begeben nach anderen «Schandflecken». Oder sind es doch Perlen in immer dichter bebauten Vorortsgemeinden, mit meist austauschbarer neuer Architektur? Unser Ziel ist es nicht, die hübsch umgebauten Bauernhäuser und Scheunen in den pittoresken Ortskernen von kleineren Landgemeinden aufzusuchen, sondern den Blick zu öffnen für noch nicht umgebaute Bauernhäuser, die direkt an der grossen Strasse zwischen der Grenze zu Basel und dem Juranordfuss in Ettingen liegen.

Attraktiver Wohn- und Lebensraum sieht anders aus

Tatsächlich werden wir schnell fündig. Bereits in Binningen, noch vor der Verzweigung beim Schloss, zeigt sich linkerhand und etwas hinter Hecken versteckt ein altes Bauern- und Handwerkerhaus. Das Tor ist mit Ketten verriegelt, es scheint niemand mehr darin zu leben. Dies ist ein generelles Thema dieser Häuser: Sie liegen an einer stark befahrenen Strasse. Attraktiver Wohn- und Lebensraum sieht anders aus. Historisch betrachtet war diese Lage natürlich von Vorteil. Im Zentrum eines Dorfes oder direkt an einer seiner Ausfallstrassen gelegen, konnte besser geschäftet werden, die Stadt war einfach erreichbar, die umliegenden Landwirtschaftsfelder waren es ebenso.

Halb industriell? Hof in Bottmingen.

Gut zu sehen ist das am Beispiel eines Hofes an der Strasse zwischen Bottmingen und Oberwil. Allein die Architektur verrät, dass es sich hierbei nicht um einen konventionellen Bauernhof gehandelt haben muss. Die Backsteinverzierungen haben eine industrielle Anmutung, auf dem Dach der Scheune hat es zwei Kamine. War es einst eine Heutrocknerei? Nicht weit davon entfernt, wir kehren ein paar Meter zurück in Richtung der eingangs erwähnten Stöcklin-Liegenschaften, steht ein weiteres Bauernhaus. Die Gemeinde Bottmingen hat ihm neues Leben eingehaucht und es zum Jugendzentrum umfunktioniert.

Heute Jugendzentrum: Ein Gebäude in Bottmingen.

Nachdem wir Oberwil hinter uns gelassen haben, gelangen wir nach Therwil. Dort müssen wir an einer Verzweigung scharf rechts abbiegen, um ins Dorfzentrum zu gelangen. Es bietet sich ein leicht verändertes Bild: Wir spüren, dass die Stadt mittlerweile weiter entfernt liegt und dass in diesem Dorf, anders als noch Binningen und Bottmingen, deutlich mehr Spuren der früheren landwirtschaftlichen Tätigkeit zu finden sind. Obwohl das Gebiet rund um die Tramstation bereits seit den Siebzigerjahren bis zur Unkenntlichkeit umgebaut wurde, finden sich hundert Meter daneben noch zahlreiche Bauernhäuser.

Bewohnt, aber nicht bewirtschaftet: Bauernhof in Therwil.

Wir lichten eines ab, das in einer für die kleineren, weniger «strassenzeiligen» Dörfer typischer Distanz zur Strasse gebaut wurde. Damit der Miststock und die Gerätschaften noch Platz finden konnten. Das Gebäude ist noch bewohnt, wird aber nicht mehr als Bauernhof genutzt. Etwas weiter gen Süden, in der Nähe der Kirche und der bekannten engen Kurve, steht ein bemerkenswertes Häuschen. Es ist eher dem Kleinhandwerk als der Landwirtschaft zuzuordnen, präsentiert sich in einem weitgehend originalen Zustand und harrt einer baldigen Sanierung.

Kleingewerblich, original erhalten: Haus in Therwil.

Nun ist es Zeit für die erste natürliche Grenze seit der Abfahrt in Basel: Zwischen Therwil und Ettingen tut sich ein freies Feld auf, die Sonne hält sich nur noch knapp über dem Wald, der sich hinter der letzten Baselbieter Gemeinde im Leimental dunkel erhebt. Was in Therwil zu beobachten war, verstärkt sich hier: Noch mehr erhaltene Bauernhäuser, ein sehr kleinteiliger Dorfkern mit einer «unruhigen» Struktur: Die alten Häuser stehen nicht in einer Reihe, einige wurden parallel zur Strasse gebaut, andere nicht.

90 Grad zur Strasse gedreht: Hof in Ettingen.

Guter Rat ist für jene Gemeinden teuer, die Raubbau betrieben haben. Was sind die Erkenntnisse eines solchen Ausflugs? In Gemeinden, die nahe bei der Stadt liegen und die längst urbanen Erscheinungscharakter haben, sind solche Gebäude Solitäre aus früheren Zeiten. Sie sind so selten, dass sie zwar noch einen Erinnerungswert haben, jedoch nicht mehr identitätsbildend sein können. Viele von ihnen sind noch mehr oder weniger im Originalzustand. Vermutlich, weil niemand an dieser Lage investieren möchte. Was also tun? Abreissen (falls nicht denkmalgeschützt) und das Areal neu denken? Teuer sanieren? In der selben Kubatur wieder aufbauen? Guter Rat ist vor allem für jene Gemeinden teuer, die in den letzten Jahrzehnten an ihren historischen Kernen Raubbau betrieben haben.

