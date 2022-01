Ortsunkunde Der Nase nach Simon Morgenthaler ist für die «Schweiz am Wochenende» unterwegs an Orten mit prägnanten Namen. Heute ist er auf der Suche nach Nasen am gleichnamigen Basler Weg. Simon Morgenthaler 15.01.2022, 05.00 Uhr

Die Nase läuft oder sie schwimmt. Simon Morgenthaler

Ich stehe am Geländer des Birsstegs, schnäuze mich. Unvermittelt blickt mich ein Passant so erschreckt an, dass ich selbst erschrecke und mir das Nastuch aus der Hand hinunter in den Bach fällt, davontreibt. Ich will zum Nasenweg, der Nase nach. Gehe über den Steg, halte mich links. Aber schon am Forellenweg werde ich unsicher, biege nach rechts. Ich gehe eine Strasse entlang, wieder links. Karpfenweg. Ich ahne, dass ich falsch bin. Am Hechtweg bin ich mir dessen schon fast gewiss: Wo soll da eine Nase kommen, wo lauter Fische liegen?

Ein vorbeigehender Mann schaut mir mitleidig ins Gesicht, fast als würde mir dort etwas fehlen. Ob alles in Ordnung sei, fragt er. Ja, antworte ich, nur hätte ich mich in diesen Fischgründen verloren, wo ich doch eigentlich eine Nase suche. Er beginnt zu strahlen: Das sei hier in der Nähe, gleich dort vorne rechts. Es sei ja schon traurig, setzt er nach, dass die Nasen vom Aussterben bedroht seien. Aber immerhin gebe es Hoffnung: kürzlich habe man eine im Zürisee gesehen! Ich nicke freundlich.

Früher habe es noch einen grossen Nasenbestand gegeben, erzählt er weiter, zu tausenden seien sie die Birs hoch, vor allem im Frühling, den Nasenstrich habe man das genannt, ein Getümmel, jeder arme Schlucker habe sich eine gezogen. Später habe man sich im St. Jakob oben getroffen, um die Nasen zu verspeisen, Schweizerblut habe man dazu getrunken. Und ob ich wisse, dass man tote Nasen auch als Dünger verwendet habe, abwechselnd habe man eine Kartoffel, dann eine Nase, dann eine Kartoffel in den Boden gesteckt. Es sei gleich dort rechts, es habe ein grosses Bild einer Nase an der Wand, das könne ich nicht verpassen! Er geht davon. Wie ich merke, nicke ich noch immer.

Ich wanke konsterniert in die angegebene Richtung, Bilder drehen im Kopf: Badende Nasen, solche, die im Acker stecken, Nasen, buhlend unter Laternen am Kanal, Nasen auf dem Teller, aufgespiesst auf Gabeln, Blut in Bechern. Biege ab. Am Ende des Strässchens tatsächlich ein Wandbild: ein Fisch, aber nirgends eine Nase. Ich schüttle den Kopf, gehe achtlos am Strassenschild vorbei, der spinnt doch, denke ich, ein Fisch ist keine Nase, eine Nase kein Fisch. Ich gelange wieder an die Birs. Gleich vor mir sehe ich zwischen zwei Steinen einen Stofffetzen angespült. Mein Nastuch, wie ich an der gestickten Initiale erkenne. Ich greife es auf. Etwas Weissliches, Bleiches fällt zu Boden. Ich rieche nasses Gras und Erde.

Simon Morgenthaler besucht für die ‹Schweiz am Wochenende› frei assoziierend und fabulierend Basler Orte mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege.