Ortsunkunde Männli im Wald Simon Morgenthaler besucht in seiner Kolumne «Ortsunkunde» für die «Schweiz am Wochenende» frei assoziierend und fabulierend Baselbieter Orte mit prägnanten Namen. Dabei macht er sich viele falsche Freunde und begibt sich zielstrebig auf Irrwege. Simon Morgenthaler 09.04.2022, 05.00 Uhr

Witwiberhölzli in Oberwil Simon Morgenthaler

Ein eigenartiges Terrain da oben hinter Oberwil, denke ich mit der Nase in der Luft und einem dungartigen Geruch in den Löchern. Kaum komme ich vorwärts, rutsche leicht, vermeine zu versinken, auch in Gedanken. Unheimliche Wörter wie Mulch oder Finnenbahn steigen auf. Erinnerungen an schulische Sport-Torturen, Rennereien, die ich eigentlich leistungsbewusst verdrängt habe. Ich fand das immer zum Davonlaufen.

Aber der Sportsgeist – eher ein inneres Gespenst, das einen immer wieder erschreckt – lässt mich nicht sitzen. Stets leicht aus dem Lot ziehe ich meine Füsse weiter. Rätselhafte, an beiden Enden langgezogene Halbkreise sind klar konturiert im feuchten Boden zu erkennen. Warum ich an Türstürze denken muss, weiss ich nicht. Bei der nächsten Kreuzung ragen an einer metallenen Stange angebracht drei Schilder aus dem Waldboden. Ich starre beziehungslos auf diesen Schilderwall, wie auf ein Kunstwerk, bei dem die Tafel fehlt, die auf dessen Unmittelbarkeit hinweist.

Zuoberst auf blauem, kreisrundem Schild recht adrett die Silhouette eines Pferdes. Irritierend allerdings der aufgesetzte menschliche Oberkörper, der beinlos in den Leib des Pferdes übergeht – ich habe eine grundsätzliche Angst vor Zentauren. Darunter eine dumpfgelbe Tafel, zwei Spitzen weisen in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Zwei Figuren sind darauf abgebildet, dass es Männli sind, erkenne ich zwar nicht an Rucksack und Wanderstock, aber eindeutig an der Tatsache, dass sie sich den Rücken zukehren. Zuunterst – von einem roten Kreis eingefasst – abermals ein Männli, diesmal auf weissem Grund. Es ist im Begriff ungelenk nach links davonzuwanken – nervös scheint es zu sein, fast fliegt ihm vom Kopf der Hut.

Den Männlis will ich nicht folgen, am ehesten noch dem Mischwesen aus Tier und Mensch. Ich gehe geradeaus. Die Abdrücke auf dem Weg ziehen sich weiter, ich rätsle. Plötzlich ein spitzer, böiger Wind, der mir fast das Gesicht unter der Mütze wegbläst. Irgendwo hinter mir hallt es wie Geschrei, dann ein Knacken, als ginge etwas entzwei. Ich schnäuze mich, bin unsicher, ob der Boden deswegen zu beben beginnt, drehe mich um: Ich sehe nur noch Hufe, stürze mich ins Gebüsch. Wie ein morscher Ast liege ich rücklings im Witwiberhölzli, schaue verstört einem hupfenden Pferdeschwanz nach, der sich schnell im Galopp entfernt, und weiter oben noch einem. Ich habe Glück gehabt, denke ich, viele Menschen haben einen Schnupfen. Dann setze ich Moos an.